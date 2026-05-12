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Ducati Lenovo: Kein Ersatz für verletzten Marc Marquez in Barcelona

Nach seinem Crash im MotoGP-Sprint in Le Mans wurde Marc Marquez am Sonntag in Madrid am rechten Fuß und an der Schulter operiert. Beim Catalunya-GP wird Ducati Lenovo nur mit Bagnaia am Start stehen.

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez
© Gold & Goose

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Das MotoGP-Wochenende in Frankreich endete für Marc Marquez schmerzhaft. Im Sprintrennen am Samstag flog der 33-Jährige in hohem Bogen von seiner Ducati ab. Die Folge: Bruch des fünften Mittelfußknochens rechts.

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Das Rennwochenende in Le Mans war für den Routinier gelaufen. Er trat umgehend die Heimreise nach Madrid an, wo MM93 am Sonntag operiert wurde. Neben der Stabilisierung der Fraktur in seinem rechten Fuß, wurde zugleich ein geplanter chirurgischer Eingriff an seiner rechten Schulter durchgeführt. Die Ärzte entfernten zwei Schrauben und ein Knochenfragment aus einer früheren Operation, das sich verschoben hatte und den Radialnerv komprimierte.

Dass Marquez beim Großen Preis von Katalonien an diesem Wochenende nicht teilnehmen wird können, stand bereits letzten Samstag fest. Am 12. Mai gab das Ducati-Lenovo-Team bekannt, dass der Champion in Barcelona auch nicht ersetzt wird. Somit wird Pecco Bagnaia beim Catalunya-GP als einziger Fahrer auf einer roten Ducati in der Startaufstellung stehen.

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Comeback ungewiss

Ob Marc Marquez Ende Mai in Mugello wieder auf seine Desmosedici steigen wird können, ist derzeit ungewiss und hängt vom Heilungsverlauf ab. Die neuerliche Verletzung ist ein weiterer Rückschlag für den neunfachen Weltmeister und für Ducati Lenovo. Die Titelverteidigung ist, auch angesichts der momentanen Stärke der Aprilia-Piloten Marco Bezzecchi und Jorge Martin, in weite Ferne gerückt.

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Aprilia Racing

89

27

41:18,001

1:31,232

37

02

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

27

+0,477

1:31,380

27

03

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

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Trackhouse MotoGP Team

79

27

+0,874

1:31,371

19

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49

27

+2,851

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37

27

+2,991

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15

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23

27

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27

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