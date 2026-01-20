Ducati-MotoGP-Präsentation endet mit Offroad-Einlage im Schnee

Auch dieses Jahr endet die XL-Teampräsentation der Ducati-MotoGP-Mannschaft in lange erprobter Tradition in luftiger Höhe und auf rutschigem Untergrund. Für MotoGP-Weltmeister Marc Marquez ein guter Grund, um sich 2026 vom Abschlussskirennen in Madonna di Campiglio fernzuhalten.

Werbung

Werbung

Im vergangenen Jahr noch am Start schob «MM93» aus gut nachvollziehbaren Gründen – Marquez' Verfassung steht zwei Wochen vor dem Testbeginn noch immer unter einem Fragezeichen – ein zu hohes Risiko als Entschuldigung vor. Mit einem Lachen gestand der neunfache Weltmeister zudem vor dem Event: «Wintersport ist nicht meins!»

Ducati GP26: Jetzt geht es aus den Dolomiten nach Sepang Foto: Ducati Corse Ducati GP26: Jetzt geht es aus den Dolomiten nach Sepang © Ducati Corse

Dass der Begriff Risiko für Marc Marquez aber auch weiterhin einen anderen Stellenwert hat, zeigte sich im Finale des Events «Campioni in Pista 2026». Marquez und Teamkollegen warfen sich durchaus enthusiastisch auf die noch frische Motocross-Ducati. Lange Drifts und Wheelies im Schnee auf der aggressiven 450er, die 2026 ihr Debüt im US-Supercross gibt – Ehrensache auch für den angeschlagenen Multiweltmeister aus Spanien.

Werbung

Werbung

Nachdem die Werkspiloten die Offroad-Waffe aus Borgo Panigale sicher abgestellt hatten, trafen sich Management und Piloten zur Abschlussbesprechung. Unter strahlend blauem Himmel schüttelten sich Marc Marquez und Pecco Bagnaia die Hände.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Ab 3. Februar werden dann auf Asphalt und brütender Hitze in Malaysia die weiteren Weichen für die Missionen «Titelverteidigung» im Fall Marc Marquez, und «Revanche» bei Francesco Bagnaia gestellt.