Ducati-MotoGP-Präsentation endet mit Offroad-Einlage im Schnee

Zwei Tage lang stimmte sich Ducati Corse im Wintersportort Madonna di Campiglio auf die MotoGP-Saison 2026 ein. Zum Abschluss ließ man Pecco Bagnaia und Marc Marquez auch mit Motoren auf die Piste.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Sie können es nicht lassen: Marc Marquez und Pecco Bagnaia am Gas
Sie können es nicht lassen: Marc Marquez und Pecco Bagnaia am Gas
Foto: Ducati Corse
Sie können es nicht lassen: Marc Marquez und Pecco Bagnaia am Gas
© Ducati Corse

Im Artikel erwähnt

Auch dieses Jahr endet die XL-Teampräsentation der Ducati-MotoGP-Mannschaft in lange erprobter Tradition in luftiger Höhe und auf rutschigem Untergrund. Für MotoGP-Weltmeister Marc Marquez ein guter Grund, um sich 2026 vom Abschlussskirennen in Madonna di Campiglio fernzuhalten.

Im vergangenen Jahr noch am Start schob «MM93» aus gut nachvollziehbaren Gründen – Marquez' Verfassung steht zwei Wochen vor dem Testbeginn noch immer unter einem Fragezeichen – ein zu hohes Risiko als Entschuldigung vor. Mit einem Lachen gestand der neunfache Weltmeister zudem vor dem Event: «Wintersport ist nicht meins!»

Ducati GP26: Jetzt geht es aus den Dolomiten nach Sepang
Ducati GP26: Jetzt geht es aus den Dolomiten nach Sepang
Foto: Ducati Corse
Ducati GP26: Jetzt geht es aus den Dolomiten nach Sepang
© Ducati Corse

Im Artikel erwähnt

Dass der Begriff Risiko für Marc Marquez aber auch weiterhin einen anderen Stellenwert hat, zeigte sich im Finale des Events «Campioni in Pista 2026». Marquez und Teamkollegen warfen sich durchaus enthusiastisch auf die noch frische Motocross-Ducati. Lange Drifts und Wheelies im Schnee auf der aggressiven 450er, die 2026 ihr Debüt im US-Supercross gibt – Ehrensache auch für den angeschlagenen Multiweltmeister aus Spanien.

Nachdem die Werkspiloten die Offroad-Waffe aus Borgo Panigale sicher abgestellt hatten, trafen sich Management und Piloten zur Abschlussbesprechung. Unter strahlend blauem Himmel schüttelten sich Marc Marquez und Pecco Bagnaia die Hände.

Ab 3. Februar werden dann auf Asphalt und brütender Hitze in Malaysia die weiteren Weichen für die Missionen «Titelverteidigung» im Fall Marc Marquez, und «Revanche» bei Francesco Bagnaia gestellt.

Abschluss-Lunch in luftiger Höhe: Ducati Corse feiert den Start in 2026
Abschluss-Lunch in luftiger Höhe: Ducati Corse feiert den Start in 2026
Foto: Ducati Corse
Abschluss-Lunch in luftiger Höhe: Ducati Corse feiert den Start in 2026
© Ducati Corse

Weiterlesen

