Ducati-Mysterium: Fährt Franco Morbidelli die ungeliebte GP25?

Franco Morbidelli beendet den MotoGP-Test in Sepang als Siebter. Der VR46-Pilot spricht über Fortschritte, den Rückstand auf Alex Marquez und die offene Frage zur Ducati-Spezifikation.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

MotoGP Tests

Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
© Gold & Goose

Franco Morbidelli hat den MotoGP-Test in Sepang mit einem insgesamt positiven Eindruck abgeschlossen. Der Italiener belegte Rang sieben der kombinierten Zeitenliste, hatte 0,581 Sekunden Rückstand auf Ducati-Markenkollege Alex Marquez und war damit der langsamste der fünf Ducati-Piloten im Feld.

Beim Test rückte die Frage nach der Spezifikation des Motorrads in den Fokus. Theoretisch erhält Morbidelli bei VR46 die Vorjahresmaschine – ein Motorrad, das einen zweifelhaften Ruf hat, nachdem Francesco Bagnaia damit eine sehr schwierige MotoGP-Saison erlebte.

Morbidelli zog nach den drei Testtagen Bilanz: «Drei positive Tage. Wir haben sehr hart gearbeitet. Wir haben versucht, das neue Paket bestmöglich zu verstehen. Wir haben viele Dinge am Motorrad probiert. Am Ende haben wir ein gutes Basis-Setup gefunden, denke ich. Das ist positiv.»

Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
© Gold & Goose

Warum der Rückstand mehr als eine halbe Sekunde betrug, konnte Morbidelli erklären: «Meine Zeitenjagd war nicht optimal, weil ich einen Fehler gemacht und Zeit verloren habe. Der Angriff auf die Rundenzeit war etwas heikel. Aber unser Renntempo ist gut und das Gefühl – was mir wichtiger ist – ist gut. Es gibt Dinge zu verbessern, und der Abstand zu Alex ist noch etwas zu groß. Vier- bis fünfeinhalb Zehntel sind zu viel. Wir werden weiter daran arbeiten, diesen Rückstand zu verringern. Insgesamt waren es aber drei positive Testtage.»

Morbidelli präzisiert: Welche Ducati zum Einsatz kommt

Für Gesprächsstoff sorgte vor allem die Frage, ob Morbidelli mit der von Bagnaia ungeliebten GP25 unterwegs ist. Der VR46-Neuzugang widersprach dieser Darstellung deutlich: «Ich weiß es nicht. Ich würde mein Motorrad nicht als GP25 bezeichnen. Ich weiß nicht, wer behauptet hat, dass ich die GP25 fahre. Das Motorrad ist eine Mischung aus Dingen, die die Ducati-Piloten bevorzugt haben.»

Er präzisierte weiter: «Ich weiß nicht, ob es genau die GP25 ist, über die Pecco im letzten Jahr viel geklagt hat. Mein Gefühl ist: Ich war so schnell wie – eigentlich schneller als am Rennwochenende im vergangenen Jahr. Das Gefühl wurde immer besser. Am ersten Tag mussten wir noch Anpassungen vornehmen, aber das hat sehr gut funktioniert. Ob man das nun GP25, GP26 oder GP24.2 nennt, weiß ich nicht.»

Willkommen zum Test in Sepang
Willkommen zum Test in Sepang
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Rins
Alex Rins
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Test in Sepang
© Gold & Goose

«Ducati ist ein extrem starker Hersteller, der den Fahrern das liefern kann, was sie mögen und wollen, sobald es nach den Tests bestätigt ist. Denkt nicht, dass mein Motorrad Peccos ‘schlechtes’ Bike aus dem Vorjahr ist. Es ist ein Paket, das von den Fahrern innerhalb von Ducati ausgewählt wurde.»

Ein weiterer Punkt aus der Vorsaison betraf die fehlende Konstanz, über die unter anderem Fabio Di Giannantonio und Bagnaia geklagt hatten – vor allem beim Feedback des Vorderrads. Morbidelli bleibt in dieser Frage noch zurückhaltend: «Am ersten Tag war ich ziemlich langsam, das kann ich sagen. Dann wurde es besser, und ich wurde immer schneller. Aber es ist noch zu früh, um über Konstanz zu sprechen.»

Ergebnisse MotoGP Sepang-Test (kombiniert)

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:56,402 min

2.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,124 sec

3.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,383

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,387

5.

Joan Mir (E)

Honda

+0,472

6.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,527

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,581

8.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,714

9.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,724

10.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,843

11.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,888

12.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,924

13.

Luca Marini (I)

Honda

+1,163

14.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,178

15.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,188

16.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,199

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,467

18.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,754

19.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,924

20.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+2,074

21.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+2,164

22.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+2,876

23.

Andrea Dovizioso (I)

Yamaha

+4,279

