Ducati-Mysterium: Fährt Franco Morbidelli die ungeliebte GP25?

Franco Morbidelli hat den MotoGP-Test in Sepang mit einem insgesamt positiven Eindruck abgeschlossen. Der Italiener belegte Rang sieben der kombinierten Zeitenliste, hatte 0,581 Sekunden Rückstand auf Ducati-Markenkollege Alex Marquez und war damit der langsamste der fünf Ducati-Piloten im Feld.

Beim Test rückte die Frage nach der Spezifikation des Motorrads in den Fokus. Theoretisch erhält Morbidelli bei VR46 die Vorjahresmaschine – ein Motorrad, das einen zweifelhaften Ruf hat, nachdem Francesco Bagnaia damit eine sehr schwierige MotoGP-Saison erlebte.

Morbidelli zog nach den drei Testtagen Bilanz: «Drei positive Tage. Wir haben sehr hart gearbeitet. Wir haben versucht, das neue Paket bestmöglich zu verstehen. Wir haben viele Dinge am Motorrad probiert. Am Ende haben wir ein gutes Basis-Setup gefunden, denke ich. Das ist positiv.»

Warum der Rückstand mehr als eine halbe Sekunde betrug, konnte Morbidelli erklären: «Meine Zeitenjagd war nicht optimal, weil ich einen Fehler gemacht und Zeit verloren habe. Der Angriff auf die Rundenzeit war etwas heikel. Aber unser Renntempo ist gut und das Gefühl – was mir wichtiger ist – ist gut. Es gibt Dinge zu verbessern, und der Abstand zu Alex ist noch etwas zu groß. Vier- bis fünfeinhalb Zehntel sind zu viel. Wir werden weiter daran arbeiten, diesen Rückstand zu verringern. Insgesamt waren es aber drei positive Testtage.»

Morbidelli präzisiert: Welche Ducati zum Einsatz kommt

Für Gesprächsstoff sorgte vor allem die Frage, ob Morbidelli mit der von Bagnaia ungeliebten GP25 unterwegs ist. Der VR46-Neuzugang widersprach dieser Darstellung deutlich: «Ich weiß es nicht. Ich würde mein Motorrad nicht als GP25 bezeichnen. Ich weiß nicht, wer behauptet hat, dass ich die GP25 fahre. Das Motorrad ist eine Mischung aus Dingen, die die Ducati-Piloten bevorzugt haben.»

Er präzisierte weiter: «Ich weiß nicht, ob es genau die GP25 ist, über die Pecco im letzten Jahr viel geklagt hat. Mein Gefühl ist: Ich war so schnell wie – eigentlich schneller als am Rennwochenende im vergangenen Jahr. Das Gefühl wurde immer besser. Am ersten Tag mussten wir noch Anpassungen vornehmen, aber das hat sehr gut funktioniert. Ob man das nun GP25, GP26 oder GP24.2 nennt, weiß ich nicht.»

«Ducati ist ein extrem starker Hersteller, der den Fahrern das liefern kann, was sie mögen und wollen, sobald es nach den Tests bestätigt ist. Denkt nicht, dass mein Motorrad Peccos ‘schlechtes’ Bike aus dem Vorjahr ist. Es ist ein Paket, das von den Fahrern innerhalb von Ducati ausgewählt wurde.»

Ein weiterer Punkt aus der Vorsaison betraf die fehlende Konstanz, über die unter anderem Fabio Di Giannantonio und Bagnaia geklagt hatten – vor allem beim Feedback des Vorderrads. Morbidelli bleibt in dieser Frage noch zurückhaltend: «Am ersten Tag war ich ziemlich langsam, das kann ich sagen. Dann wurde es besser, und ich wurde immer schneller. Aber es ist noch zu früh, um über Konstanz zu sprechen.»

