Ducati «Race of Champions»: Bulega wieder schneller als Marc Marquez?

Superbike-Helden oder MotoGP-Elite – wer hat im Ducati «Race of Champions» die Nase vorn? Beim «World Ducati Weekend» feiert die Marke aus Bologna auf der Rennstrecke in Misano ihren 100. Geburtstag. Highlight der Feierlichkeiten ist das «Race of Champions», bei dem die Ducati-Asse aus MotoGP, Superbike-WM und nationalen Meisterschaften gegeneinander antreten. Alle fahren dabei auf V4S-Superbikes.

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Das Rennen startet um 12.15 Uhr, die Übertragung beginnt bereits um 12 Uhr. Sie können das Rennen entweder über diesen Link oder im Embed unter diesem Absatz verfolgen.

Race of Champions im Live-Stream (12.15 Uhr):

Im Qualifying am Samstag hatte Superbike-Pilot Nicolo Bulega sich die Pole-Position gesichert. Damit hatte er die MotoGP-Elite auf die hinteren Plätze verwiesen: Francesco «Pecco» Bagnaia wurde Dritter, die beiden VR46-Piloten Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio wurden Sechster und Siebter, MotoGP-Ducati-Werkspilot Marc Marquez sogar nur Zwölfter. Die beiden angeschlagenen Gresini-Ducati-Piloten Fermin Aldeguer und Alex Marquez nehmen nicht teil.

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Das Qualifying-Ergebnis: