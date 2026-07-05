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Ducati «Race of Champions»: Bulega wieder schneller als Marc Marquez?

Beim Ducati «Race of Champions» startet Superbike-Ass Nicolo Bulega von der Pole-Position. Können die MotoGP-Stars um Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Fabio Di Giannantonio im Rennen zurückschlagen?

MotoGP

Nicolo Bulega startet ins Ducati Race of Champions von Pole
Nicolo Bulega startet ins Ducati Race of Champions von Pole
Foto: Aruba.it Ducati
Nicolo Bulega startet ins Ducati Race of Champions von Pole
© Aruba.it Ducati

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Superbike-Helden oder MotoGP-Elite – wer hat im Ducati «Race of Champions» die Nase vorn? Beim «World Ducati Weekend» feiert die Marke aus Bologna auf der Rennstrecke in Misano ihren 100. Geburtstag. Highlight der Feierlichkeiten ist das «Race of Champions», bei dem die Ducati-Asse aus MotoGP, Superbike-WM und nationalen Meisterschaften gegeneinander antreten. Alle fahren dabei auf V4S-Superbikes.

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Das Rennen startet um 12.15 Uhr, die Übertragung beginnt bereits um 12 Uhr. Sie können das Rennen entweder über diesen Link oder im Embed unter diesem Absatz verfolgen.

Race of Champions im Live-Stream (12.15 Uhr):

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Im Qualifying am Samstag hatte Superbike-Pilot Nicolo Bulega sich die Pole-Position gesichert. Damit hatte er die MotoGP-Elite auf die hinteren Plätze verwiesen: Francesco «Pecco» Bagnaia wurde Dritter, die beiden VR46-Piloten Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio wurden Sechster und Siebter, MotoGP-Ducati-Werkspilot Marc Marquez sogar nur Zwölfter. Die beiden angeschlagenen Gresini-Ducati-Piloten Fermin Aldeguer und Alex Marquez nehmen nicht teil.

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Das Qualifying-Ergebnis:

  • 1. N. Bulega (ITA), Aruba.it Racing Ducati, 1:34,386 min

  • 2. L. Baldassarri (ITA), Pata Go Eleven, 1:34,454

  • 3. F. Bagnaia (ITA), Ducati Lenovo Team, 1:34,614

  • 4. Y. Montella (ITA), Barni Spark Racing Team, 1:34,862

  • 5. A. Surra (ITA), Team Motocorsa Racing, 1:35,230

  • 6. F. Morbidelli (ITA), Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 1:35,281

  • 7. F. Di Giannantonio (ITA), Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 1:35,437

  • 8. T. Bridewell (GBR), Superbike Advocates, 1:35,669

  • 9. M. Pirro (ITA), Ducati Lenovo Team, 1:36,081

  • 10. H. Syahrin (MAS), Panigale V4 Tricolore, 1:36,155

  • 11. A. Bautista (ESP), Barni Spark Racing Team, 1:36,606

  • 12. M. Marquez (ESP), Ducati Lenovo Team, 1:36,625

  • 13. T. Mackenzie (GBR), MGM Performance, 1:36,664

  • 14. L. Tulovic (GER), Panigale V4 Tricolore, 1:36,923

  • 15. P. Jacobsen (USA), Panigale V4 Tricolore, 1:37,617

  • 16. J. Waters (AUS), Panigale V4 Tricolore, 1:38,230

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