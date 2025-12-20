Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Ducati-Teammanager Davide Tardozzi nennt die Gerüchte um ihn «absurd»

Seit Monaten wird kolportiert, dass Ducatis MotoGP-Teammanager Davide Tardozzi spätestens nach der Saison 2026 abgelöst werden soll. Der 66-Jährige und sein Arbeitgeber haben nun reagiert.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Davide Tardozzi (li.) mit Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna
Davide Tardozzi (li.) mit Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna
Foto: Ducati
Davide Tardozzi (li.) mit Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna
© Ducati

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

2026 wird früh im Jahr ein markantes Sesselrücken beginnen, was den Fahrermarkt in der MotoGP-WM betrifft, denn fast alle Verträge laufen nach der nächsten Saison aus. Begehrte Techniker und Manager werden ebenfalls umworben oder zur Disposition gestellt.

Werbung

Werbung

Bereits seit April wurde immer wieder kolportiert, nach der Saison 2026 wäre Schluss für Davide Tardozzi, den 66-jährigen Teammanager der Ducati-Lenovo-Werkstruppe mit den Fahrern Marc Marquez und Francesco Bagnaia.

Der impulsive Italiener, Sieger des ersten Laufs der Superbike-WM 1988 in Donington Park, ist seit 30 Jahren für Ducati tätig. Im Zuge der Technikdiskussionen rund um die Misere von Bagnaia war von Unstimmigkeiten zwischen Tardozzi und Ducati Corse General Manager Gigi Dall’Igna die Rede. Immer wieder geisterten die Namen potenzieller Tardozzi-Nachfolger durchs Fahrerlager, unter ihnen Testpilot Michele Pirro, Pramac-Mann Gino Borsoi und der im Moment in der MotoGP arbeitslose Francesco Guidotti.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Davide Tardozzi (li.) mit Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna
Davide Tardozzi (li.) mit Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna
Foto: Ducati
Davide Tardozzi (li.) mit Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna
© Ducati

Werbung

Werbung

Tardozzi und der Hersteller aus Borgo Panigale kennen die Gerüchte und haben jetzt mit viel Humor reagiert: Ducati veröffentlichte Fotos von Tardozzi und Dall’Igna in den heiligen Hallen der Rennabteilung, die beiden Leitwölfe posieren in Streitpose und freundschaftlicher Umarmung.

Bereits im Mai hatte Tardozzi gegenüber SPEEDWEEK.com erklärt, dass seine Zukunft über 2026 hinaus davon abhängt, wie es ihm gesundheitlich geht und ob Domenicali und Dall’Igna mit ihm weitermachen möchten. «Noch bin ich fit, liebe meinen Job und die Saison 2027 mit den neuen technischen Regeln wird sehr spannend», hielt der Evergreen damals fest.

Am Freitag bekräftigte er im Rahmen des Events «Campioni in festa» im Sky-Interview: «Diese Gerüchte sind absurd und grundlos. Tatsächlich fragen wir uns, warum das so sein soll, wenn es keinen Grund gibt. Die Leute sollten mehr über mein Verhältnis zu Gigi Dall’Igna, Mauro Grassilli und Claudio Domenicali wissen. Wir haben jedenfalls alle gelacht und uns gefragt, wie das zu Stande kommen konnte. Ich kann nur wiederholen, dass diese Gerüchte keine Grundlage haben.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien