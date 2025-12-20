Ducati-Teammanager Davide Tardozzi nennt die Gerüchte um ihn «absurd»

2026 wird früh im Jahr ein markantes Sesselrücken beginnen, was den Fahrermarkt in der MotoGP-WM betrifft, denn fast alle Verträge laufen nach der nächsten Saison aus. Begehrte Techniker und Manager werden ebenfalls umworben oder zur Disposition gestellt.

Bereits seit April wurde immer wieder kolportiert, nach der Saison 2026 wäre Schluss für Davide Tardozzi, den 66-jährigen Teammanager der Ducati-Lenovo-Werkstruppe mit den Fahrern Marc Marquez und Francesco Bagnaia.

Der impulsive Italiener, Sieger des ersten Laufs der Superbike-WM 1988 in Donington Park, ist seit 30 Jahren für Ducati tätig. Im Zuge der Technikdiskussionen rund um die Misere von Bagnaia war von Unstimmigkeiten zwischen Tardozzi und Ducati Corse General Manager Gigi Dall’Igna die Rede. Immer wieder geisterten die Namen potenzieller Tardozzi-Nachfolger durchs Fahrerlager, unter ihnen Testpilot Michele Pirro, Pramac-Mann Gino Borsoi und der im Moment in der MotoGP arbeitslose Francesco Guidotti.

Davide Tardozzi (li.) mit Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna Foto: Ducati Davide Tardozzi (li.) mit Ducati-Rennchef Gigi Dall'Igna © Ducati

Tardozzi und der Hersteller aus Borgo Panigale kennen die Gerüchte und haben jetzt mit viel Humor reagiert: Ducati veröffentlichte Fotos von Tardozzi und Dall’Igna in den heiligen Hallen der Rennabteilung, die beiden Leitwölfe posieren in Streitpose und freundschaftlicher Umarmung.

Bereits im Mai hatte Tardozzi gegenüber SPEEDWEEK.com erklärt, dass seine Zukunft über 2026 hinaus davon abhängt, wie es ihm gesundheitlich geht und ob Domenicali und Dall’Igna mit ihm weitermachen möchten. «Noch bin ich fit, liebe meinen Job und die Saison 2027 mit den neuen technischen Regeln wird sehr spannend», hielt der Evergreen damals fest.