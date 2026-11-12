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18. Januar 2027: Ducati-Teamvorstellung mit Marc Marquez und Pedro Acosta

Am 18. Januar stellt Ducati Lenovo beim Event «Campioni in Pista» in Madonna di Campiglio das 850er-Bike für die MotoGP-Saison 2027 vor. Mit dabei sein werden Marc Marquez und Neuzugang Pedro Acosta.

MotoGP

Ducati Lenovo: Mitte Januar geht es wieder in die italienischen Alpen
Ducati Lenovo: Mitte Januar geht es wieder in die italienischen Alpen
Foto: Ducati Corse
Ducati Lenovo: Mitte Januar geht es wieder in die italienischen Alpen
© Ducati Corse

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Bevor am 31. Januar und 1. Februar auf dem Sepang International Circuit der erste MotoGP-Test 2027 über die Bühne geht, stellen die Teams zu Beginn des Jahres ihre Motorräder und Fahrer für die kommende Saison vor. Dieses Mal sind diese Termine besonders spannend, denn es werden die 850er-Prototypen für die neue MotoGP-Ära präsentiert. Dazu kommt: Viele Fahrer werden nächstes Jahr den Hersteller wechseln.

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Das Werksteam von Ducati fällt, was den ersten Meilenstein der neuen Saison angeht, aus dem Rahmen und nimmt sich dafür traditionsgemäß drei Tage Zeit. Für die offizielle Teampräsentation reisen die Roten auch 2027 wieder – das fünfte Mal bereits – in den italienischen Wintersportort Madonna di Campiglio, wo vom 17. bis 19. Januar unter dem Motto «Campioni in Pista» der neue Prototyp für nächstes Jahr vorgestellt wird.

18. Januar 2027: Marc Marquez und Pedro Acosta enthüllen die 850er-Ducati

Für Ducati Lenovo wird am 18. Januar Marc Marquez die 850er-Desmosedici enthüllen. An seiner Seite wird er mit Pedro Acosta einen neuen Teamkollegen haben. Der 22-Jährige wird bei diesem Anlass das erste Mal in den offiziellen Teamfarben zu sehen sein.

Im Artikel erwähnt

Auch Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna, Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi und weitere hochrangige Vertreter des Herstellers aus Borgo Panigale – allen voran Ducati-CEO Claudio Domenicali – lassen sich diese Veranstaltung nicht entgehen. Es ist für Ducati viel mehr als die Präsentation des offiziellen MotoGP-Teams für die nächste Saison – die Traditionsmarke feiert sich selbst. Auch Journalisten und Partner werden wieder in die italienischen Alpen eingeladen.

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Die Teamvorstellung von Ducati Lenovo am 18. Januar kann von den Gästen vor Ort und per Livestream im Internet mitverfolgt werden. Danach wird, wie jedes Jahr, Ski gefahren und vor der imposanten Bergkulisse gefeiert.

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1

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

431

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

371

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

357

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

309

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

294

6

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

282

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

258

8

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