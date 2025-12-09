Ducati-Teamvorstellung mit Weltmeister Marc Marquez und Pecco Bagnaia
Am 19. Januar stellt Ducati beim Winter-Event «Campioni in Pista» in Madonna di Campiglio die Desmosedici für die MotoGP-Saison 2026 vor. Mit dabei sein werden Marc Marquez und Pecco Bagnaia.
Bevor vom 3. bis 5. Februar auf dem Sepang International Circuit der erste MotoGP-Test 2026 über die Bühne geht, stellen die Teams zu Beginn des Jahres ihre Motorräder und Fahrer für die kommende Saison vor.
Ducati fällt diesbezüglich aus dem Rahmen und nimmt sich dafür traditionsgemäß drei Tage Zeit. Für die offizielle Teampräsentation reisen die Roten wieder in den italienischen Wintersportort Madonna di Campiglio, wo vom 18. bis 20. Januar 2026 unter dem Motto «Campioni in Pista» die Desmosedici GP26 vorgestellt wird. Die Fahrer sind dieselben geblieben – bei dem Event dabei sein werden Weltmeister Marc Marquez und Pecco Bagnaia.
Auch Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna, Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi und weitere hochrangige Vertreter des Herstellers aus Borgo Panigale – allen voran Ducati-CEO Claudio Domenicali – lassen sich diese Veranstaltung nicht entgehen. Es ist für Ducati viel mehr als die Präsentation des MotoGP-Teams für die nächste Saison – die Traditionsmarke feiert sich selbst. Auch Journalisten und Partner werden wieder in die italienischen Alpen eingeladen.
Dazu kommt, dass 2026 für Ducati ein besonderes Jahr ist – es wird die 100-jährige Firmengeschichte zelebriert. «Campioni in Pista» markiert den Auftakt für ein Jahr voller Feierlichkeiten.
Am 19. Januar wird die GP26 offiziell enthüllt – vor den Gästen vor Ort und per Livestream im Internet. Danach wird, wie jedes Jahr, Ski gefahren und vor der imposanten Bergkulisse gefeiert.
