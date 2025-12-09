Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Ducati-Teamvorstellung mit Weltmeister Marc Marquez und Pecco Bagnaia

Am 19. Januar stellt Ducati beim Winter-Event «Campioni in Pista» in Madonna di Campiglio die Desmosedici für die MotoGP-Saison 2026 vor. Mit dabei sein werden Marc Marquez und Pecco Bagnaia.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Am 19. Januar wird die Ducati Desmosedici GP26 enthüllt
Am 19. Januar wird die Ducati Desmosedici GP26 enthüllt
Foto: Ducati Corse
Am 19. Januar wird die Ducati Desmosedici GP26 enthüllt
© Ducati Corse

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Bevor vom 3. bis 5. Februar auf dem Sepang International Circuit der erste MotoGP-Test 2026 über die Bühne geht, stellen die Teams zu Beginn des Jahres ihre Motorräder und Fahrer für die kommende Saison vor.

Werbung

Werbung

Ducati fällt diesbezüglich aus dem Rahmen und nimmt sich dafür traditionsgemäß drei Tage Zeit. Für die offizielle Teampräsentation reisen die Roten wieder in den italienischen Wintersportort Madonna di Campiglio, wo vom 18. bis 20. Januar 2026 unter dem Motto «Campioni in Pista» die Desmosedici GP26 vorgestellt wird. Die Fahrer sind dieselben geblieben – bei dem Event dabei sein werden Weltmeister Marc Marquez und Pecco Bagnaia.

Auch Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna, Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi und weitere hochrangige Vertreter des Herstellers aus Borgo Panigale – allen voran Ducati-CEO Claudio Domenicali – lassen sich diese Veranstaltung nicht entgehen. Es ist für Ducati viel mehr als die Präsentation des MotoGP-Teams für die nächste Saison – die Traditionsmarke feiert sich selbst. Auch Journalisten und Partner werden wieder in die italienischen Alpen eingeladen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Dazu kommt, dass 2026 für Ducati ein besonderes Jahr ist – es wird die 100-jährige Firmengeschichte zelebriert. «Campioni in Pista» markiert den Auftakt für ein Jahr voller Feierlichkeiten.

Werbung

Werbung

Am 19. Januar wird die GP26 offiziell enthüllt – vor den Gästen vor Ort und per Livestream im Internet. Danach wird, wie jedes Jahr, Ski gefahren und vor der imposanten Bergkulisse gefeiert.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

KTM

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

TrackHouse Racing

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien