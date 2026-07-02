Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Ducati verlängert Vertrag mit Gresini-Team – Ex-Weltmeister Joan Mir kommt

Gresini Racing hat als nächstes MotoGP seine Fahrer für die Weltmeisterschaft 2027 bestätigt. Mit Joan Mir (28) und Daniel Holgado (21) setzt die Truppe von Nadia Padovani auf Erfahrung und Jugend.

MotoGP

Gresini-Duo Joan Mir (schwarzes Hemd) und Daniel Holgado (weißes Shirt)
Gresini-Duo Joan Mir (schwarzes Hemd) und Daniel Holgado (weißes Shirt)
Foto: Gresini Racing
Gresini-Duo Joan Mir (schwarzes Hemd) und Daniel Holgado (weißes Shirt)
© Gresini Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nach dem Rückzug von Suzuki aus der MotoGP nach der Saison 2022 heuerte Joan Mir, Weltmeister des sehr ungewöhnlichen Corona-Jahres 2020, bei der Honda Racing Corporation an. Nach vier erfolglosen Jahren, der Spanier kam mit der selten konkurrenzfähigen RC213V nie über WM-Rang 15 hinaus und eroberte lediglich zwei dritte Plätze, trennen sich die Wege.

Werbung

Werbung

Seit Monaten war klar, dass Mir in keinem anderen Werksteam unterkommen und zu Gresini Racing wechseln wird, wo er eine der begehrten Ducati erhält. Am 2. Juli bestätigte das Team den 28-Jährigen ebenso wie den talentierten Daniel Holgado, derzeit Sechster der Moto2-WM.

Mitte Juni haben die Hersteller und Teams ihre Verträge mit der MotoGP Entertainment Group (früher Dorna) bis Ende 2031 unterzeichnet, inzwischen haben Ducati und Gresini Racing ihren Vertrag um mehrere Jahre verlängert. Wie schon in den vergangenen Saisons erhält das Team weiterhin ein offizielles Werksmotorrad, das Joan Mir bekommt. Da ab 2027 in der MotoGP neue technische Regeln mit von 1000 auf 850 ccm reduziertem Hubraum, beschnittener Aerodynamik und ohne höhenverstellbares Fahrwerk gelten, werden die Unterschiede zwischen Werks- und Kundenbikes zum Saisonbeginn marginal sein.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Wir freuen uns, die Fortsetzung der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Ducati Corse und dem BK8 Gresini Racing MotoGP-Team bestätigen zu können», teilte Gigi Dall’Igna mit, General Manager Ducati Corse. «Wir haben eine Beziehung, die im Laufe der Zeit gewachsen ist und auf gemeinsamen Werten, technischem Know-how und der gemeinsamen Entschlossenheit basiert, auf der Rennstrecke ehrgeizige Ziele zu verfolgen. Diese Partnerschaft wurde durch sportliche Erfolge des Teams bereichert, die die Qualität unserer gemeinsamen Arbeit unter Beweis stellen. Wir werden weiterhin kontinuierlich Seite an Seite zusammenarbeiten, um unseren gemeinsamen Wachstumskurs voranzutreiben.»

Werbung

Werbung

MotoGP-Startfeld 2027:

DUCATI:

Lenovo: Marc Marquez (E), Pedro Acosta (E)

VR46: Fermin Aldeguer (E), Nicolo Bulega (I)

Gresini: Daniel Holgado (E), Joan Mir (E)


APRILIA:

Aprilia Racing: Marco Bezzecchi (I), Pecco Bagnaia (I)

Trackhouse: Enea Bastianini (I), Fernandez? Vietti? Gonzalez? Agius?


KTM:

Factory Racing: Alex Marquez (E), Fabio Di Giannantonio (I)

Tech3: Binder? Vinales? Fernandez? Gonzalez? Agius?


HONDA:

HRC: Fabio Quartararo (F), Moreira oder Alonso

LCR: Johann Zarco (F), Moreira oder Alonso


YAMAHA:

Factory Racing: Jorge Martin (E), Ai Ogura (J)

Pramac: Toprak Razgatlioglu (TR), Izan Guevara (E)

Fahrenamen in fett = bestätigt

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

193

2

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

186

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

177

4

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

168

5

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

153

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

138

7

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

133

8

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

130

9

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

78

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

76

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM