Ducati versus Aprilia: Klare Antworten von Ducati-Boss Claudio Domenicali

Die beiden italienischen Hersteller der MotoGP, welche die Weltmeisterschaft unter den Konstrukteuren 2025 auf den Rängen 1 und 2 – Ducati vor Aprilia – beendet hatten, entschlossen sich, ihre offiziellen Statements im Vorfeld der neuen Kampagne an bekannten Präsentationsorten in die Öffentlichkeit zu stellen. Aprilia Racing veranstaltete den Jahres-Startschuss erneut in den Sky-Studios im Zentrum von Mailand, Ducati Corse zog es traditionell in die Dolomiten.

Abseits des medialen Tagesgeschäfts mit der Inszenierung der aktualisierten Strukturen gab es auch 2026 verlässlich einige bemerkenswerte Nebengeräusche, die im Falle der beiden Marken aus Norditalien die ausgesprochene Konkurrenz der italienischen Werke unterstreichen. Zwar spielen sich die Themen oberhalb der Gürtellinie ab, doch ein Spannungsfaktor zwischen Ducati und Aprilia ist nicht zu leugnen.

Wenig überraschend, denn Aprilia ist trotz des Vollausfalls des 2024er-Champions Jorge Martin, den Noale zudem von Ducati auf dem Abstellgleis abholte, zur ernsthaften Konkurrenz gereift. Im letzten Abschnitt des letzten Jahres war die RS-GP unter Marco Bezzecchi die beste Kombination der MotoGP. Entsprechend dünn ist die Luft zwischen den Werken geworden.

So spielte der CEO bei Aprilia Racing, Massimo Rivola, in Mailand einen bemerkenswerten Querpass. Angesprochen auf den sich anbahnenden heißen Transfermarkt 2026 formulierte der wortgewandte Rivola die mögliche Ducati-Besetzung für 2027 mit Marc Márquez und dem jetzigen KTM-Held Pedro Acosta.

Ducati-CEO Domenicali war Tage später im 1550 Meter hohen Madonna di Campiglio nicht um einen sanften Konter verlegen: «Alle reden über alles. Es fällt mir schwer, etwas zu kommentieren. Je mehr Leute ihre Meinung äußern, desto mehr Gespräche gibt es. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben unseren eigenen Weg und gehen diesen weiter», so der Topmanager aus Borgo Panigale.

Kommt regelmäßig für Aprilia zu Wort: Italiens GP-Held Max Biaggi Foto: Aprilia Racing Kommt regelmäßig für Aprilia zu Wort: Italiens GP-Held Max Biaggi © Aprilia Racing

Etwas deutlicher musste Domenicali werden, um Aprilia-Markenbotschafter Max Biaggi einzufangen. Der Römer, der für Aprilia insgesamt sechs WM-Titel sicherstellte, sprach in Mailand von einer Sonderstellung der Mannschaft aus Noale: «Aprilia ist der einzige Hersteller aus Italien», proklamierte Biaggi und spielte damit auf die Konzernzugehörigkeit zu Piaggio an, während Ducati (seit 2012) Teil des Volkswagen-Konzerns ist und an Audi berichtet.

Claudio Domenicali: «Ok, selbstverständlich kennt Max Ducati sehr gut und ich würde sagen, diese Unterhaltung würde gut in eine Bar passen, da wäre es passend. Ich bin seit 2013 CEO von Ducati und ich besitze einen italienischen Pass – und 99,97 % der Menschen im Werk in Borgo Panigale sind Italiener. Jeder sollte seine eigenen Schlüsse ziehen.»

