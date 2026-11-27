«Wir haben eine Minute gebraucht, um das zu verdauen», gestand Ducati-Teammanager Davide Tardozzi am Freitag in Valencia. «So eine Nachricht im November ist nicht einfach, aber wenn wir alles in Betracht ziehen, dann hat Marc die richtige Entscheidung getroffen.» Auch der mit allen Rennsport-Wassern gewaschene Italiener wurde vom Rücktritt seines Weltmeisters kalt erwischt. Erst am Donnerstagabend wurde Tardozzi von Ducati Corse General Manager Gigi Dall’Igna informiert.

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Damit erklärte sich auch die vehemente Rede Tardozzis im Rahmen des Portugal-GP. Dort angesprochen auf einen möglichen vorzeitigen Abschied von «MM93» von der MotoGP, unterstrich der Teammanager in der Box von Ducati Lenovo die 2027er-Aufstellung mit Marc Marquez und Pedro Acosta. In Valencia ist die Realität eine andere, das von Marc und Alex Marquez gehütete Geheimnis ist gelüftet.

Marc Marquez überraschte in Valencia – Rücktritt! Foto: Gold and Goose Marc Marquez überraschte in Valencia – Rücktritt! © Gold and Goose

Der überraschende Rücktritt bedeutet auch, dass sich das Ducati-Management schleunigst um einen Ersatz kümmern muss. Am 1. Dezember, in vier Tagen, beginnt mit dem offiziellen Testtag der neuen 850er-Generation die finale Vorbereitung auf 2027. Zwar verliert Ducati beim Valencia-GP mit Marc Marquez und Pecco Bagnaia zwei Mehrfachweltmeister, doch es gibt auch eine gute Nachricht: Mit Pedro Acosta geht zumindest ein hochkarätiger und zugleich junger Siegfahrer für das Werksteam aus Bologna an den Start. Ein zweiter Starfahrer wäre wünschenswert, ist aber nicht zwingend notwendig.

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Entscheidet sich Ducati für eine interne Lösung?

Und doch braucht es dringend eine angemessene Nachfolgelösung. Naheliegend ist ein hausgemachtes Szenario. Schließlich besitzt Ducati als einziger Hersteller zwei Kundenteams. Die Mannschaft von Valentino Rossi ist dazu offizielles Junior-Team, beide Fahrer für 2027 – Fermin Aldeguer und Nicolo Bulega – haben Verträge mit Ducati Corse. Es wäre keine große Überraschung, wenn sich Ducati und VR46 auf den Umzug eines Piloten verständigen.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 29.11.2026 - 09:35

Kommt es zu dem internen Transfer, muss aber auch bei VR46 ein Nachfolger nominiert werden. Aus der eigenen Akademie stünde Celestino Vietti bereit. Das Rossi-Eigengewächs wurde bereits vor 12 Monaten als Ersatz für Franky Morbidelli zum ersten MotoGP-Test geladen. Zwar hat Vietti für 2027 einen Vertrag bei Aspar und CF Moto für die Moto2-WM unterschrieben, doch der Name Vietti ist in jedem Fall im Gespräch.

Ein mögliches Szenario: Celestino Vietti auf der VR46-Ducati Foto: Gold and Goose Ein mögliches Szenario: Celestino Vietti auf der VR46-Ducati © Gold and Goose

Ebenfalls intern wäre ein Szenario mit Iker Lecuona. Der auch erst 26-Jährige hat seine Fähigkeiten mehrfach unter Beweis gestellt. Aber: Lecuona wird nach dem Wechsel von Nicolo Bulega ins MotoGP-Paddock mehr denn je als siegreicher Superbiker benötigt. In der immer noch sehr wichtigen WM soll Iker die Ducati-Siegserie fortsetzen.

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Gedankenspiele mit Moto2-WM-Leader Gonzalez und Moto3-Champion Quiles

Noch bevor der Schock über den Rücktritt des Weltmeisters und des einzigartigen Aushängeschilds verdaut ist, wird Ducati auch weitere Optionen durchspielen. Eine Möglichkeit: Statt bei VR46 auf den WM-Achten der Moto2 Vietti zu setzen, wäre auch der potenzielle Weltmeister Manuel Gonzalez verfügbar. Der 24-Jährige hat zwar für 2027 längst für die Mannschaft aus Memmingen unterschrieben, doch bei Intact GP käme es im Fall eines MotoGP-Vertrags nicht zum Eklat.

Auch zu beachten ist das derzeit größte Talent im WM-Fahrerlager, Maximo Quiles. Der Aspar-Pilot drückte der Moto3 seinen Stempel mit Punkterekord auf. Mentor des großgewachsenen Quiles ist bekanntlich Marc Marquez. Der Moto3-Weltmeister ist für 2027 bei Aspar in der Moto2 (als Teamkollege von Vietti) gesetzt. Auch hier ginge es um einen einvernehmlichen Aufhebungsvertrag. Ein MotoGP-Aufstieg scheint weit hergeholt, doch Quiles wäre nicht der erste Topfahrer, der die Moto2 auslässt. Zumindest Jack Miller gelang es, sich in der Königsklasse zu etablieren.

Weniger als eine Woche nach der WM-Party in Portugal steht Ducati Corse unerwartet unter großem Druck. Möglichkeiten, um sich aus der personellen Notlage zu befreien, sind vorhanden. Doch die Optionen sind zwei Tage vor dem letzten Rennen 2026 eingeschränkt – und in Sachen Qualität natürlich ein Rückschritt. Den Übergang in das neue MotoGP-Zeitalter hatte man sich in Bologna anders vorgestellt.