Ducati von Marquez-Rücktritt kalt erwischt: Wer ersetzt den Weltmeister?
Bis 26. November ging Ducati davon aus, dass Marc Marquez am 1. Dezember als MotoGP-Weltmeister auf die 850er-Ducati steigt. Nun heißt es: umplanen und einen Teamkollegen für Pedro Acosta finden.
«Wir haben eine Minute gebraucht, um das zu verdauen»,
Damit erklärte sich auch die vehemente Rede Tardozzis im Rahmen des Portugal-GP. Dort angesprochen auf einen möglichen vorzeitigen Abschied von «MM93» von der MotoGP, unterstrich der Teammanager in der Box von Ducati Lenovo die 2027er-Aufstellung mit Marc Marquez und Pedro Acosta. In Valencia ist die Realität eine andere, das von
Der
Entscheidet sich Ducati für eine interne Lösung?
Und doch braucht es dringend eine angemessene Nachfolgelösung. Naheliegend ist ein hausgemachtes Szenario. Schließlich besitzt Ducati als einziger Hersteller zwei Kundenteams. Die Mannschaft von Valentino Rossi ist dazu offizielles Junior-Team, beide Fahrer für 2027 – Fermin Aldeguer und Nicolo Bulega – haben Verträge mit Ducati Corse. Es wäre keine große Überraschung, wenn sich Ducati und VR46 auf den Umzug eines Piloten verständigen.
Kommt es zu dem internen Transfer, muss aber auch bei VR46 ein Nachfolger nominiert werden. Aus der eigenen Akademie stünde Celestino Vietti bereit. Das Rossi-Eigengewächs wurde bereits vor 12 Monaten als Ersatz für Franky Morbidelli zum ersten MotoGP-Test geladen. Zwar hat Vietti für 2027 einen Vertrag bei Aspar und CF Moto für die Moto2-WM unterschrieben, doch der Name Vietti ist in jedem Fall im Gespräch.
Ebenfalls intern wäre ein Szenario mit Iker Lecuona. Der auch erst 26-Jährige hat seine Fähigkeiten mehrfach unter Beweis gestellt. Aber: Lecuona wird nach dem Wechsel von Nicolo Bulega ins MotoGP-Paddock mehr denn je als siegreicher Superbiker benötigt. In der immer noch sehr wichtigen WM soll Iker die Ducati-Siegserie fortsetzen.
Gedankenspiele mit Moto2-WM-Leader Gonzalez und Moto3-Champion Quiles
Noch bevor der Schock über den Rücktritt des Weltmeisters und des einzigartigen Aushängeschilds verdaut ist, wird Ducati auch weitere Optionen durchspielen. Eine Möglichkeit: Statt bei VR46 auf den WM-Achten der Moto2 Vietti zu setzen, wäre auch der potenzielle Weltmeister Manuel Gonzalez verfügbar. Der 24-Jährige hat zwar für 2027 längst für die Mannschaft aus Memmingen unterschrieben, doch bei Intact GP käme es im Fall eines MotoGP-Vertrags nicht zum Eklat.
Auch zu beachten ist das derzeit größte Talent im WM-Fahrerlager, Maximo Quiles. Der Aspar-Pilot drückte der Moto3 seinen Stempel mit Punkterekord auf. Mentor des großgewachsenen Quiles ist bekanntlich Marc Marquez. Der Moto3-Weltmeister ist für 2027 bei Aspar in der Moto2 (als Teamkollege von Vietti) gesetzt. Auch hier ginge es um einen einvernehmlichen Aufhebungsvertrag. Ein MotoGP-Aufstieg scheint weit hergeholt, doch Quiles wäre nicht der erste Topfahrer, der die Moto2 auslässt. Zumindest Jack Miller gelang es, sich in der Königsklasse zu etablieren.
Weniger als eine Woche nach der WM-Party in Portugal steht Ducati Corse unerwartet unter großem Druck. Möglichkeiten, um sich aus der personellen Notlage zu befreien, sind vorhanden. Doch die Optionen sind zwei Tage vor dem letzten Rennen 2026 eingeschränkt – und in Sachen Qualität natürlich ein Rückschritt. Den Übergang in das neue MotoGP-Zeitalter hatte man sich in Bologna anders vorgestellt.
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