Dunlop kommt zurück ins Paddock – mit dem Harley-Davidson Bagger World Cup!

Der Reifenausrüster des im Rahmen der MotoGP stattfindenden Harley-Davidson-Bagger-World-Cup steht fest: Dunlop kehrt nach nur zwei Jahren zurück – und bringt einen riesigen Preisgeldtopf mit.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Harley-Davidson kommt 2026 mit den World Cup Baggern ins GP-Fahrerlager
Harley-Davidson kommt 2026 mit den World Cup Baggern ins GP-Fahrerlager
Foto: Harley-Davidson
Harley-Davidson kommt 2026 mit den World Cup Baggern ins GP-Fahrerlager
© Harley-Davidson

Wie im vergangenen Jahr erstmals exklusiv auf SPEEDWEEk.com berichtet, kommt der US-Gigant Harley-Davidson in Folge einer strategischen Kooperation mit MotoGP-Vermarkter Dorna Sports mit einer eigenen Rennserie ins GP-Fahrerlager. Der Bagger World Cup wird aus sechs Events und zwölf Rennen bestehen, die beim Grand Prix von Amerika, Italien, den Niederlanden, Großbritannien, Aragon und Österreich über die Showbühne gehen werden.

Das Spektakel beerbt die aus Vermarktungssicht unwirtschaftliche MotoE, die Ende 2025 nach den Rennen in Portimao abgeschaltet wurde.

Wenige Monate vor der ersten Runde im Rahmen des US-Grand-Prix in Austin/Texas wurde nun Dunlop als exklusiver Reifenausrüster der Serie bestätigt – keine große Überraschung, dass Dunlop traditionell ein großes Rennsportengagement in den Vereinigten Staaten betreibt. Auch im GP-Paddock ist Dunlop eine feste Größe. Jahrzehnte lieferte man Rennreifen in allen Hubraumklassen und war zuletzt noch bis Ende 2023 als Partner der Nachwuchsserien sowie der Moto3- und Moto2-WM aktiv.

In einer Mitteilung von Harley-Davidson heißt es: «Da wir gemeinsam auf der globalen Bühne auftreten, ist Dunlop nicht nur ein Reifenlieferant, sondern ein technischer Partner, der uns dabei hilft, neue Leistungsherausforderungen zu meistern und die Reichweite, Sichtbarkeit und sportlichen Ambitionen der Harley-Davidson Bagger World Cup zu erweitern.»

Und weiter: «Die Partnerschaft zwischen Harley-Davidson und Dunlop kommt mit einer erfolgreichen Bilanz zur Bagger World Cup. Dunlop ist seit dem Debüt der MotoAmerica-Mission King of the Baggers-Meisterschaft im Jahr 2021 der Reifenlieferant für das Harley-Davidson-x-Dynojet-Factory-Race-Team. Gemeinsam haben wir gerade den Fahrer- und Teamtitel 2025 gewonnen. Sie verstehen genau, welche Anforderungen diese leistungsstarken und agilen Wettbewerbs-Bagger an Reifen stellen, was Dunlop zum idealen Partner für den neuen Harley-Davidson-Bagger-World-Cup macht», so der Rennsportchef des Herstellers aus Milwaukee, Jason Kehl.

Spektakulär: Harley-Davidson hat für den neuen Bagger World Cup einen Preisgeldtopf in Höhe von insgesamt 250.000 US-Dollar angekündigt. Profitieren können jeweils die Top 10 der Rennen. Der Gewinner der Serie erhält einen Bonus von 25.000 Dollar.

