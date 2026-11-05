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Für MotoGP-Fans auf der EICMA: Bikes von Rossi, Marquez, Stoner & Co.

Auf der EICMA in Mailand ist auch die Königsklasse der Motorrad-WM vertreten. Bei der Sonderausstellung «Speed Legends» können Rennmotorräder von MotoGP-Ikonen bewundert werden.

MotoGP

Die Yamaha M1 von Valentino Rossi
Die Yamaha M1 von Valentino Rossi
Foto: Bernhard M. Hoehne
Die Yamaha M1 von Valentino Rossi
© Bernhard M. Hoehne

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Die Sonderausstellung «Speed Legends» auf der EICMA 2026 ist der Geschichte der Königsklasse der Motorrad-WM gewidmet. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der MotoGP, unter der Schirmherrschaft der FIM ins Leben gerufen und ist eines der Highlights der Kooperation, die bereits in Mugello in diesem Jahr verlautbart wurde.

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Auf einer Fläche von rund 1.400 Quadratmetern zeichnet die Ausstellung die Entwicklung der Königsklasse anhand von mehr als 30 Motorrädern, den Erfolgen legendärer Fahrer und den technischen Innovationen nach, die die verschiedenen Epochen geprägt haben.

Die MV Agusta von Giacomo Agostini und Phil Read
Die MV Agusta von Giacomo Agostini und Phil Read
Foto: Bernhard M. Hoehne
Die Honda NSR von Mick Doohan
Die Honda NSR von Mick Doohan
Foto: Bernhard M. Hoehne
Die Honda RC213V von Marc Marquez
Die Honda RC213V von Marc Marquez
Foto: Bernhard M. Hoehne
Die Ducati Desmosedici GP8 von Casey Stoner
Die Ducati Desmosedici GP8 von Casey Stoner
Foto: Bernhard M. Hoehne
Die Suzuki RGV von Kevin Schwantz
Die Suzuki RGV von Kevin Schwantz
Foto: Bernhard M. Hoehne
Die MV Agusta von Giacomo Agostini und Phil Read
© Bernhard M. Hoehne

Rennmotorräder aus unterschiedlichen Epochen

Zu den Höhepunkten zählen die AJS Porcupine, das Motorrad, auf dem Leslie Graham 1949 den ersten Weltmeistertitel in der 500-ccm-Klasse gewann. Zu sehen gibt es auch die bemerkenswerte Moto Guzzi V8 sowie die MV-Agusta-Bikes von Giacomo Agostini und Phil Read.

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Franco Uncinis Suzuki XR40, Mick Doohans Honda NSR und Kevin Schwantz’ Suzuki RGV gibt es ebenfalls zu bestaunen. Die MotoGP-Ära wird unter anderem durch Casey Stoners Ducati Desmosedici GP8, die Yamaha YZF-M1-Maschinen, die von Valentino Rossi und Jorge Lorenzo gefahren wurden, sowie Marc Marquez’ Honda RC213V repräsentiert.

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