Ein azurblauer Traum mit 480 PS: Dieser Preis winkt dem M-Award-Gewinner

Wenn auch nicht mit einem Werksteam, so ist BMW in der MotoGP dennoch prominent vertreten. Seit 1999 rüstet der bayerische Auto- und Motorradhersteller die Prototypenserie mit Safety Cars aus der sportlichen M-Serie aus. Und seit 2003 gibt es den BMW M Award für den schnellsten Qualifyer der MotoGP-Saison, dem ein nagelneuer M-BMW als Preis lockt.

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Im Rahmen des Ungarn-GPs lüftete BMW das Geheimnis, um welches Fahrzeug die MotoGP-Helden wetteifern: einen BMW M2 mit xDrive. Es ist das erste Modell dieser Serie mit Allradantrieb. In der Pole-Position befindet sich aktuell Aprilia-Ass Marco Bezzecchi mit 133 Punkten, gefolgt von den Ducati-Piloten Marc Márquez (129 P.) und Fabio Di Giannantonio (124 P.). Márquez ist der Preisträger des vergangenen Jahres.

In den Genuss einer Proberunde auf der 4075 Meter langen Rennstrecke am Plattensee kam aber der Weltmeister von 2024, Jorge Martín (Aprilia) – als Beifahrer von Content-Creatorin und Drift-Queen Becky Evans.

Nicht ganz so schnell wie seine MotoGP-Aprilia, aber mit 3,7 sec beschleunigt der M2 xDrive recht flott von 0 auf 100 km/h. Verbaut ist ein aufgeladener Reihen-Sechszylinder-Motor mit 480 PS. Das Siegerauto ist in der Farbe mit der sperrigen Bezeichnung ‹Indivual Borusan Turkish Blue› lackiert. Azurblau wäre auch eine passende Beschreibung.

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Jorge Martin als Beifahrer von Becky Evans Foto: BMW Jorge Martin als Beifahrer von Becky Evans © BMW