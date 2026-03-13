Ein Japaner in Malaysia: Taka Nakagami fuhr offizielles 850er-Honda-Debüt

Motorrad- und Rennsportgigant Honda hat als zweiter Hersteller der in MotoGP engagierten Werke das Projekt «850» auf die Strecke gebracht. Der 12. März dürfte als offizieller Startschuss auf der Rennstrecke für HRC in die Geschichte eingehen. Damit liegt Honda gut drei Monate hinter den Mitbewerbern aus Österreich. Schon in der ersten Dezemberwoche 2025 hatte KTM mit der Premiere der 850er-RC16 für Aufsehen gesorgt.

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Auszuschließen ist allerdings nicht, dass Honda den Nachfolger RC213V ebenfalls schon früher auf einer Strecke in Japan einem ersten Funktionstest unterzogen hat. Doch Honda entschied sich für Sepang, um die Geschichte der 850er-Honda offiziell anzuschieben. Auf die digitalen Kommunikationskanäle von HRC lief ein kurzes Video zur Demonstration des Rollouts unter Test-Ass Taka Nakagami. Zu erkennen ist auch, dass der 34-jährige Japaner alles andere als ideale Bedingungen vorfand. Der GP-Kurs, der als Haustestrecke von Honda in der MotoGP bezeichnet wird, war beim Debüt der unlackierten Maschine von etlichen nassen Stellen überzogen.

Zwischen KTM und Honda herrscht mit Blick auf das 850er-Projekt eine bemerkenswerte Verbindung. So wurde der V4-Antrieb des Renners aus Österreich von Ingenieur Kurt Trieb verantwortet. Nach der Fertigstellung wechselte der renommierte Motorenentwickler noch während der Rennsaison 2025 zu HRC. Damit dürften sowohl in der aktuellen 1000er-MotoGP-Honda, die zur Freude der Piloten deutlich an Topspeed zugelegt hat, als auch bei den 850er-Motoren einige deutsche Fingerabdrücke zu erkennen sein.

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Durchaus typisch ist die eigenständige Vorgehensweise bei Honda. Während die europäischen Werke und Yamaha teilweise Box an Box ihre Erprobungen fahren (alle vier Hersteller testeten diese Woche zeitgleich in Jerez) , bevorzugt Honda den exklusiven Weg. Durch den Aufstieg des größten Herstellers in den Concessions-Rang C mit der Saison 2026 ist die Entwicklung am «großen» MotoGP-Antrieb abgeschlossen.

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