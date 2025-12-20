Ein neues Kapitel für Honda HRC: Einheitliche Uniformen ab 2026

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Honda Racing Corporation (HRC) und der japanische Sportartikelhersteller Mizuno gehen ab der Saison 2026 eine umfassende Partnerschaft ein. Künftig wird Mizuno die offiziellen Rennuniformen für HRC-Mitarbeitende in sämtlichen wichtigen Rennserien liefern – darunter MotoGP, Formel 1, IMSA, IndyCar, Super Formula sowie die GT500-Klasse der Super GT.
Ein Novum dabei: Erstmals erhalten alle HRC-Teams, unabhängig von Motorrad- oder Automobilsport, ein einheitliches Design. Zudem ist es der erste gemeinsame Uniformauftritt von Honda HRC in Japan und den USA. Ziel ist es, die Markenidentität zu stärken und den Teamgeist über alle Serien hinweg sichtbar zu machen. Der erste öffentliche Auftritt der neuen Uniformen erfolgt beim IMSA-Vorsaisontest «Roar Before The Rolex 24» am 17. und 18. Januar 2026 in Daytona. Die vollständigen Designs für die einzelnen Rennserien sollen Mitte Januar 2026 vorgestellt werden. Parallel dazu arbeitet Mizuno an einer Merchandising-Kollektion, die Fans den Look der neuen HRC-Uniformen näherbringen soll.
Mizuno-Manager Takeshi Shichijo betont die Bedeutung der Kooperation im Jubiläumsjahr des Unternehmens: «In unserem 120. Jubiläumsjahr ist es uns eine große Ehre, Honda HRC auf der höchsten Bühne des Motorsports zu unterstützen. Mit den neuen, einheitlichen Uniformen wollen wir Emotionen wecken und gemeinsam neue Werte schaffen.»
Auch HRC-Präsident Koji Watanabe sieht in der Partnerschaft einen wichtigen Schritt für die Zukunft: «Mit Mizuno gewinnen wir einen Partner, der für technologische Exzellenz und Funktionalität steht. Die Saison 2026 markiert für Honda, insbesondere auch in der Formel 1, den Beginn einer neuen Ära. Gemeinsam wollen wir unsere Markenstärke weiter ausbauen und in allen Serien geschlossen für den Erfolg kämpfen.»
