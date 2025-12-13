Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Einladung: Testet F1-Champion Lando Norris 2026 die MotoGP-KTM von Tech3?

In der langen Schlange der Gratulanten für den neuen Weltmeister der Formel 1 stand auch der frische MotoGP-Teambesitzer Günther Steiner. Der Südtiroler überreichte eine außergewöhnliche Einladung.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Mitfahrer bei Valentino Rossi: Formel-1-Weltmeister Lando Norris
Mitfahrer bei Valentino Rossi: Formel-1-Weltmeister Lando Norris
Foto: Gold and Goose
Mitfahrer bei Valentino Rossi: Formel-1-Weltmeister Lando Norris
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Kurz nach seinem 26. Geburtstag machte sich Lando Norris selbst das größte Geschenk. In einem der engsten Finale der Rennsportgeschichte setzte sich Norris in seinem McLaren am 7. Dezember gegen Multi-Champion Max Verstappen und Oracle Red Bull Racing durch.

Werbung

Werbung

Kein Geheimnis ist die große Begeisterung des neuen Weltmeisters für motorisierte Zweiräder. Norris war nicht nur regelmäßig Zuschauer der MotoGP – zuletzt verbrachte er im vergangenen September den San-Marino-GP an der Seite von Hausherr Valentino Rossi – der Brite ist auch selbst passionierter Biker. Noch vor dem Start auf vier Rädern wagte Norris die ersten sportlichen Fahrversuche im Motocross.

Wohlwissend um die gelebte Passion erhielt der 2025er-F1-Weltmeister jetzt die Einladung zu einem Test des schnellstmöglichen Zweirads. Über den Podcast «Red Flags» sprach Motorsport-Manager Günther Steiner eine Einladung aus: «Lando ist bei uns willkommen! Er kann kommen – und testen. Die Farben, Papaya und Orange, sie sind sich jedenfalls sehr ähnlich. Wir werden einen Weg finden. Ich denke, für ihn wäre es sehr schön – auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob Zak Brown (Teamchef, Anm. d. Red.) so glücklich darüber wäre.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Lando ist bei uns willkommen!

Günther Steiner

Werbung

Werbung

Günther Steiner kann Wort halten. Denn im Spätsommer 2025 besiegelte der Südtiroler mit Hervé Poncharal die Übernahme von Tech3 Racing und damit dem traditionsreichsten Rennstall im gesamten Grand-Prix-Fahrerlager. Mit Ausnahme der neuen Teamleitung ändert sich für die Einheit aus Südfrankreich 2026 nichts. Unter Red Bull KTM Tech3 gehen Enea Bastianini und Maverick Vinales in die Meisterschaft.

MotoGP-Fans wissen: Es wäre nicht das erste Mal, dass ein F1-Weltmeister an die Lenkerstummel eines MotoGP-Bikes greift. Michael Schumacher nahm die Einladung von Ducati dankend an – die Ikone des Vierradsports bewegte die Desmosedici in Mugello. Lewis Hamilton übernahm Rossis Yamaha M1 und auch Fernando Alonso kann beim Thema MotoGP mitreden. Bei einem Honda-Event in Motegi ging der Spanier mit Landsmann Marc Márquez auf der RC213V auf den Kurs.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

KTM

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

TrackHouse Racing

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien