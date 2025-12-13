Einladung: Testet F1-Champion Lando Norris 2026 die MotoGP-KTM von Tech3?
In der langen Schlange der Gratulanten für den neuen Weltmeister der Formel 1 stand auch der frische MotoGP-Teambesitzer Günther Steiner. Der Südtiroler überreichte eine außergewöhnliche Einladung.
Kurz nach seinem 26. Geburtstag machte sich Lando Norris selbst das größte Geschenk. In einem der engsten Finale der Rennsportgeschichte setzte sich Norris in seinem McLaren am 7. Dezember gegen Multi-Champion Max Verstappen und Oracle Red Bull Racing durch.
Kein Geheimnis ist die große Begeisterung des neuen Weltmeisters für motorisierte Zweiräder. Norris war nicht nur regelmäßig Zuschauer der MotoGP – zuletzt verbrachte er im vergangenen September den San-Marino-GP an der Seite von Hausherr Valentino Rossi – der Brite ist auch selbst passionierter Biker. Noch vor dem Start auf vier Rädern wagte Norris die ersten sportlichen Fahrversuche im Motocross.
Wohlwissend um die gelebte Passion erhielt der 2025er-F1-Weltmeister jetzt die Einladung zu einem Test des schnellstmöglichen Zweirads. Über den Podcast «Red Flags» sprach Motorsport-Manager Günther Steiner eine Einladung aus: «Lando ist bei uns willkommen! Er kann kommen – und testen. Die Farben, Papaya und Orange, sie sind sich jedenfalls sehr ähnlich. Wir werden einen Weg finden. Ich denke, für ihn wäre es sehr schön – auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob Zak Brown (Teamchef, Anm. d. Red.) so glücklich darüber wäre.
Günther Steiner kann Wort halten. Denn im Spätsommer 2025 besiegelte der Südtiroler mit Hervé Poncharal die Übernahme von Tech3 Racing und damit dem traditionsreichsten Rennstall im gesamten Grand-Prix-Fahrerlager. Mit Ausnahme der neuen Teamleitung ändert sich für die Einheit aus Südfrankreich 2026 nichts. Unter Red Bull KTM Tech3 gehen Enea Bastianini und Maverick Vinales in die Meisterschaft.
MotoGP-Fans wissen: Es wäre nicht das erste Mal, dass ein F1-Weltmeister an die Lenkerstummel eines MotoGP-Bikes greift. Michael Schumacher nahm die Einladung von Ducati dankend an – die Ikone des Vierradsports bewegte die Desmosedici in Mugello. Lewis Hamilton übernahm Rossis Yamaha M1 und auch Fernando Alonso kann beim Thema MotoGP mitreden. Bei einem Honda-Event in Motegi ging der Spanier mit Landsmann Marc Márquez auf der RC213V auf den Kurs.
