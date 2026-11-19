Die MotoGP-Saison 2026 war und ist eine gewaltige Personal-Herausforderung mit Blick auf die Kräfteeinteilung zwischen Test-, Ersatz- und Stammpiloten der Königsklasse. Denn neben dem vollgepackten Eventkalender mit 22 Stationen, der für sich bereits ein Kraftakt ist, galt und gilt es, eine komplett neue 850er-MotoGP-Generation an den Start zu bringen. In weniger als zwei Wochen ist es so weit – am 1. Dezember erfolgt in Valencia die offizielle Staffelübergabe.

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Wie grenzwertig die Situation ist, zeigt das Beispiel Honda. Trotz einer auf dem Papier idealen Aufstellung mit zwei Spitzenkräften in Form von Taka Nakagami und Aleix Espargaro musste man nach Verletzungen auch auf Piloten aus anderen Fahrerlagern (Chantra/Dixon) oder auch auf Veteran Cal Crutchlow zurückgreifen – und doch blieb der Prototyp des größten Herstellers einmal komplett unbesetzt. Zum Tragen kam das nur deshalb nicht in voller Konsequenz, weil der Australien-GP dem Wetter zum Opfer fiel.

Nicht so dramatisch, aber gleichfalls angespannt ging es bei KTM zu. Aufgestellt sind die Österreicher breit. Pol Espargaro und Dani Pedrosa übernehmen die Testaufgaben, wobei nur Pol Espargaro auch als Ersatzfahrer an Rennen teilnimmt. Fällt auch der jüngere Espargaro-Bruder aus – so geschehen im vergangenen Sommer –, steht mit Jonas Folger ein weiterer Pilot zur Verfügung.

Nach der Definition der vier Rennfahrer der RC16 für 2027 geht es auch um die Aufstellung der Testabteilung. SPEEDWEEK.com sprach Pit Beirer auf die Situation an. Zunächst bestätigte der Rennsportchef der Oberösterreicher den grundsätzlichen Bedarf: «Auch 2027 und darüber hinaus braucht es fix zwei Piloten, die sich um Testaufgaben kümmern, aber auch Rennen fahren können. Bei 22 Events ist es unumgänglich, Verletzungen wird es weiterhin geben. Wir sind hier in einer guten Situation – auch wenn es kein Geheimnis ist, dass Dani mit 41 Jahren tendenziell weniger als mehr testen wird.»

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Einsatzbereit: Jonas Folger Foto: Gold and Goose Einsatzbereit: Jonas Folger © Gold and Goose

Jonas Folger könnte auch 2027 wieder in einem MotoGP-Rennen zu sehen sein

Pit Beirer weiter: «Dazu kommt auch 2027 fix Pol. Er ist gesetzt – als Tester, aber auch als Ersatzfahrer. Pol ist sehr wertvoll und wir planen gemeinsam weiter, wie weit. Das lässt sich aber aktuell noch nicht sagen. Nicht zu vergessen ist auch Jonas Folger. Er hat 2026 bewiesen, dass er alles hat, was ein Ersatzfahrer braucht. Es gibt keinen großen Kreis an Fahrern, die man einfach so in ein MotoGP-Rennen schicken kann, aber Jonas gehört dazu. Er hat uns bereits grünes Licht gegeben, das auch weiterhin zu tun ist, wenn er gebraucht wird.»

Und – wäre auch Maverick Vinales ein Kandidat, um die Teststruktur zu unterstützen? Pit Beirer: «Maverick hat sehr viel Erfahrung und enormen Speed. Aber für ihn steht im Vordergrund, körperlich zu 100 Prozent zurückzukommen. Solange das nicht der Fall ist, ist das keine Option.»

Weiter angeschlagen: Maverick Vinales Foto: Gold and Goose Weiter angeschlagen: Maverick Vinales © Gold and Goose

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Der Deutsche abschließend mit Blick auch auf über 2027 hinaus: «Der Stellenwert einer Testabteilung wird weiter sehr hoch sein, auch wenn die Motorräder der neuen Generation etwas leichter zu fahren sind, was auch den Kreis der Kandidaten für die Zukunft erweitert. Für den Übergang der 850er-Bikes und die Saison 2027 sehe ich uns mit Pol, Dani und Jonas gut dastehen.»