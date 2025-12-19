Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Emotionale Weihnachtsfeier bei KTM: «Es hat sich angefühlt wie früher»

Die große Weihnachtsparty bei Motorradhersteller KTM in Mattighofen brachte am 18. Dezember zur Begeisterung der Belegschaft auch qualmende MotoGP-Reifen und Wheelies mit sich.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Pol Espargaro machte heftige Burnouts
Pol Espargaro machte heftige Burnouts
Foto: KTM
Pol Espargaro machte heftige Burnouts
© KTM

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Bei der KTM AG wurde am 18. Dezember die Weihnachtsfeier abgehalten. Nach äußerst turbulenten zwölf Monaten rund um das bestandene Sanierungsverfahren war die Freude und auch Erleichterung bei vielen Anwesenden zu spüren. Bei den Orangen läuft seit dem Spätsommer die Produktion wieder, zuletzt wurden ermutigende Absatzzahlen kommuniziert.

Werbung

Werbung

Nun war es auch deswegen an der Zeit, wieder einmal in gemütlicher Atmosphäre zu feiern. Stargäste der Festivitäten waren der spanische MotoGP-Testpilot Pol Espargaro, der für ein Déjà-vu sorgte, und Hard-Enduro-Weltmeister Manuel Lettenbichler. Bereits im Jahr 2018 hatte Espargaro vor Weihnachten in Oberösterreich mit dem MotoGP-Bike einen Auftritt. Der Katalane rollte auch diesmal durch ein Spalier strahlender und begeisterter Mitarbeiter, das sich vor dem Eingang zur Werkshalle gebildet hatte. Und wie damals machte «Polyccio» als Höhepunkt seiner kleinen Demofahrt mit der RC16 einige heftige Burnouts.

Mani Lettenbichler (27) begeisterte die Mitarbeiter mit Wheelies und anderen Kunststücken. «Wir haben die Mitarbeiter mit der schönsten Musik der Welt – Motorenlärm – verwöhnt», freute sich Rennsportchef Pit Beirer. Vorne auf der Bühne warteten CEO Gottfried Neumeister und Beirer auf die beiden KTM-Asse. Pit verriet: «Es war schön und emotional, wieder mal alle Leute zusammen zu sehen. Es war für die ganze Firma beeindruckend und schön – es hat sich angefühlt wie früher. Man sieht erst jetzt wieder die Menschenmenge, eine große Feier gab es so seit Corona nicht mehr.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Foto: KTM
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Foto: KTM
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Foto: KTM
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Foto: KTM
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Foto: KTM
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Foto: KTM
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
Foto: KTM
Eindrücke von der KTM-Weihnachtsfeier
© KTM

Werbung

Werbung

CEO Neumeister bedankte sich in einer emotionalen Rede bei der Belegschaft und hob insbesondere einige Mitarbeiter aus den Bereichen Entwicklung, Einkauf und Fertigung hervor. Beirer: «Ich könnte mir keinen besseren CEO vorstellen. Alles, was Gottfried Neumeister versprochen hat, ist eingetreten und es waren teilweise recht große Hürden vor uns», so der Badener.

Auch Espargaro strahlte über das ganze Gesicht. «Ich bin jetzt wahrscheinlich auf meinem linken Ohr taub, aber die Sache war es definitiv wert», scherzte der 34-Jährige nach seinem Auftritt. Für das KTM-MotoGP-Projekt geht die Vorbereitung auf die Übergangssaison im neuen Jahr mit den offiziellen Tests im Februar in Sepang weiter. Ab 2027 rollen in der MotoGP-WM dann 850er-Motorräder mit Pirelli-Reifen an den Start.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien