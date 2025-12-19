Emotionale Weihnachtsfeier bei KTM: «Es hat sich angefühlt wie früher»

Bei der KTM AG wurde am 18. Dezember die Weihnachtsfeier abgehalten. Nach äußerst turbulenten zwölf Monaten rund um das bestandene Sanierungsverfahren war die Freude und auch Erleichterung bei vielen Anwesenden zu spüren. Bei den Orangen läuft seit dem Spätsommer die Produktion wieder, zuletzt wurden ermutigende Absatzzahlen kommuniziert.

Nun war es auch deswegen an der Zeit, wieder einmal in gemütlicher Atmosphäre zu feiern. Stargäste der Festivitäten waren der spanische MotoGP-Testpilot Pol Espargaro, der für ein Déjà-vu sorgte, und Hard-Enduro-Weltmeister Manuel Lettenbichler. Bereits im Jahr 2018 hatte Espargaro vor Weihnachten in Oberösterreich mit dem MotoGP-Bike einen Auftritt. Der Katalane rollte auch diesmal durch ein Spalier strahlender und begeisterter Mitarbeiter, das sich vor dem Eingang zur Werkshalle gebildet hatte. Und wie damals machte «Polyccio» als Höhepunkt seiner kleinen Demofahrt mit der RC16 einige heftige Burnouts.

Mani Lettenbichler (27) begeisterte die Mitarbeiter mit Wheelies und anderen Kunststücken. «Wir haben die Mitarbeiter mit der schönsten Musik der Welt – Motorenlärm – verwöhnt», freute sich Rennsportchef Pit Beirer. Vorne auf der Bühne warteten CEO Gottfried Neumeister und Beirer auf die beiden KTM-Asse. Pit verriet: «Es war schön und emotional, wieder mal alle Leute zusammen zu sehen. Es war für die ganze Firma beeindruckend und schön – es hat sich angefühlt wie früher. Man sieht erst jetzt wieder die Menschenmenge, eine große Feier gab es so seit Corona nicht mehr.»

CEO Neumeister bedankte sich in einer emotionalen Rede bei der Belegschaft und hob insbesondere einige Mitarbeiter aus den Bereichen Entwicklung, Einkauf und Fertigung hervor. Beirer: «Ich könnte mir keinen besseren CEO vorstellen. Alles, was Gottfried Neumeister versprochen hat, ist eingetreten und es waren teilweise recht große Hürden vor uns», so der Badener.

