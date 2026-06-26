Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Enea Bastianini (KTM/8.): «Es passiert immer wieder mit Franco!»

Enea Bastianini sorgte am MotoGP-Freitag in Assen für Freude bei der gebeutelten Tech3-KTM-Mannschaft. Der Italiener erlebte aber auch einen Schrecksekunde mit seinem Landsmann Franco Morbidelli.

MotoGP

Enea Bastianini verbesserte sich spät – und landete direkt im Q2
Enea Bastianini verbesserte sich spät – und landete direkt im Q2
Foto: Gold and Goose
Enea Bastianini verbesserte sich spät – und landete direkt im Q2
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Teaminhaber Günther Steiner durfte sich zum Auftakt der MotoGP in Assen am Freitag mit seiner Crew bei Red Bull-Tech3-KTM freuen. Der Grund: Enea Bastianini schaffte in der hektischen Schlussphase des Zeittrainings am Nachmittag noch eine Verbesserung und sicherte sich mit Platz 8 den direkten Einzug in das Q2 am Samstag. Der 28-Jährige aus Rimini war damit klar schneller als Teamkollege Maverick Vinales, der bis kurz vor Schluss am Ende der Konkurrenz lag.

Werbung

Werbung

«Es ist eine Überraschung. Mit dem gebrauchten Vorderreifen kam ich zunächst überhaupt nicht klar. Ich habe dann auch noch das zweite Bike versucht. Mein Gefühl war wirklich schlecht. Als wir dann aber den neuen Reifen vorne reingesteckt haben, konnte ich wieder Druck machen und wusste ab diesem Zeitpunkt, dass ich damit direkt ins Q2 kommen kann. Mir ist die Zeit dann in der letzten Zeitattacke gelungen. Das macht das Wochenende jetzt natürlich deutlich weniger kompliziert», so der Bericht Bastianinis.

«La Bestia» stellte weiter fest: «Der Grip war deutlich schlechter am Nachmittag. Ich war zunächst mit einem neuen Hinterreifen 2,2 Sekunden langsamer als am Vormittag – das war wirklich seltsam – der Reifen war ja neu.» Der Italiener weiß aus Erfahrung und hofft: «Normal haben solche Probleme nicht. Wir müssen morgen früh auf alle Fälle wieder gleich mit einem gebrauchten Vorderreifen einen Versuch unternehmen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Apropos Versuch. Bei einer Zeitenattacke vor dem Finale war Bastianini bereits gut unterwegs, wurde dann aber eingangs des letzten Sektors von VR46-Ducati-Mann Franco Morbidelli blockiert, der im Scheitelpunkt der Ideallinie cruiste. Bastianini, der sogar ein wenig über die Wiese musste, sagt dazu: «Ja - er war mitten auf der Ideallinie - das wars. Ich bin natürlich nicht happy damit. Es passiert immer wieder mit Franco. Er fährt in der Mitte der Strecke, wenn jemand von hinten daherkommt. Was soll ich sagen - Franco ist so.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

26

1:31,123

02

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

23

+0,177

03

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+0,187

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

21

+0,239

05

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+0,261

06

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

22

+0,323

07

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+0,342

08

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

25

+0,465

09

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

21

+0,515

10

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

14

+0,578

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM