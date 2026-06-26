Enea Bastianini (KTM/8.): «Es passiert immer wieder mit Franco!»

Teaminhaber Günther Steiner durfte sich zum Auftakt der MotoGP in Assen am Freitag mit seiner Crew bei Red Bull-Tech3-KTM freuen. Der Grund: Enea Bastianini schaffte in der hektischen Schlussphase des Zeittrainings am Nachmittag noch eine Verbesserung und sicherte sich mit Platz 8 den direkten Einzug in das Q2 am Samstag. Der 28-Jährige aus Rimini war damit klar schneller als Teamkollege Maverick Vinales, der bis kurz vor Schluss am Ende der Konkurrenz lag.

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«Es ist eine Überraschung. Mit dem gebrauchten Vorderreifen kam ich zunächst überhaupt nicht klar. Ich habe dann auch noch das zweite Bike versucht. Mein Gefühl war wirklich schlecht. Als wir dann aber den neuen Reifen vorne reingesteckt haben, konnte ich wieder Druck machen und wusste ab diesem Zeitpunkt, dass ich damit direkt ins Q2 kommen kann. Mir ist die Zeit dann in der letzten Zeitattacke gelungen. Das macht das Wochenende jetzt natürlich deutlich weniger kompliziert», so der Bericht Bastianinis.

«La Bestia» stellte weiter fest: «Der Grip war deutlich schlechter am Nachmittag. Ich war zunächst mit einem neuen Hinterreifen 2,2 Sekunden langsamer als am Vormittag – das war wirklich seltsam – der Reifen war ja neu.» Der Italiener weiß aus Erfahrung und hofft: «Normal haben solche Probleme nicht. Wir müssen morgen früh auf alle Fälle wieder gleich mit einem gebrauchten Vorderreifen einen Versuch unternehmen.»

Apropos Versuch. Bei einer Zeitenattacke vor dem Finale war Bastianini bereits gut unterwegs, wurde dann aber eingangs des letzten Sektors von VR46-Ducati-Mann Franco Morbidelli blockiert, der im Scheitelpunkt der Ideallinie cruiste. Bastianini, der sogar ein wenig über die Wiese musste, sagt dazu: «Ja - er war mitten auf der Ideallinie - das wars. Ich bin natürlich nicht happy damit. Es passiert immer wieder mit Franco. Er fährt in der Mitte der Strecke, wenn jemand von hinten daherkommt. Was soll ich sagen - Franco ist so.»

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