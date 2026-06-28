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Enea Bastianini (KTM/6.): «Waren nicht weit vom Podium entfernt»

Red Bull-Tech3-Fahrer Enea Bastianini sicherte sich in Assen am Sonntag Platz 6 und verriet danach einige Details zum Fahrverhalten der KTM RC 16. Er war nah dran am Podium – aber Aprilia zu stark.

MotoGP

Enea Bastianini wurde in Assen Sechster
Enea Bastianini wurde in Assen Sechster
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini wurde in Assen Sechster
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Enea Bastianini sicherte der gebeutelten Tech3-KTM-Truppe im Hauptrennen von Assen den guten sechsten Rang. Durch den Ausfall von KTM-Speerspitze Pedro Acosta (Red Bull-KTM) war «La Bestia» am Ende der beste KTM RC16-Fahrer am Assen-Sonntag. Er verlor zehn Sekunden auf Sieger Ai Ogura, nachdem er von Startposition 11 aus ins Rennen gegangen war. Eine Position gewann er nach Ende des Rennens, weil Marc Marquez in der letzten Runde einen Track-Limit-Verstoß beging und einen Platz zurückgestuft wurde.

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Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez und Ai Ogura
Raul Fernandez und Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
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Miller und Morbidelli
Miller und Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura gewinnt das Rennen
Ai Ogura gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Ai Ogura
Sieger Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Assen-Sieger Ai Ogura
Assen-Sieger Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

Bastianini – er wird 2027 wohl auf einer Aprilia bei Trackhouse sitzen – rollte gegen Mitte des Rennens an die Kampfgruppe mit den beiden Marquez-Brüdern und Fabio Di Giannantonio – alle auf Ducati – heran, konnte aber dann keine Manöver setzen. «Ich denke, es war ein gutes Wochenende für uns – vielleicht sogar das solideste des bisherigen Jahres», berichtete der 28-Jährige, der von der Adria stammt.

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«Ich bin happy, weil wir heute um gute Positionen kämpfen konnte. Wir waren nicht weit vom Podium entfernt. Aber Aprilia war an diesem Wochenende in einer anderen Welt. Am Rest waren wir sehr nah dran. Es wäre am Ende besser gewesen, den weichen Reifen zu verwenden. Ich war nicht sicher über die Wahl, aber es war wohl der Fall.» Bastianini fehlte am Ende nur eine Sekunde auf Landsmann Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati).

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Der ehemalige Moto2-Champion Bastianini verrät: «Mein Gefühl mit dem Medium-Reifen war von Beginn an nicht so gut, mit wenig Haftung. Ich habe am Ausgang der schnellen Kurven an Boden verloren. Gestern habe ich gegen Marco Bezzecchi am Ende des Rennens an Boden verloren, die Jungs haben mir dann gesagt, er hatte den Soft-Reifen montiert.»

Einlenkverhalten verbessert

Zum Fahrverhalten seines Motorrads sagt Bastianini: «Das Einlenkverhalten hat sich etwas verbessert. Aber die Probleme hatte ich in dem Moment, wenn ich die Bremse vor schnellen Kurven losgelassen habe – speziell in den Kurven 6 und 7. Da ist das Bike stärker eingetaucht. Daher war ich dort auch meist mit etwas Abstand hinter den Ducati. Sonst konnte ich Druck ganz gut machen – ich war nicht komplett am Limit, wie noch in Brünn.»

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

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Honda HRC Castrol

10

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+20,669

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