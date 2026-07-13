Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

KTM-Ass Enea Bastianini (9.) dachte beim Überholen einfach nicht nach

Enea Bastianini (KTM) rettete im MotoGP-Rennen am Sonntag auf dem Sachsenring mit Rang 9 sein viertes Top-10-Resultat in Serie. Er erklärte, warum Überholen auf dieser Strecke eine Kopfsache ist.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Enea Bastianini auf dem Sachsenring vor seinen Verfolgern
Enea Bastianini auf dem Sachsenring vor seinen Verfolgern
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini auf dem Sachsenring vor seinen Verfolgern
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das Sachsenring-Wochenende von Enea Bastianini begann ernüchternd: Im Sprint blieb der KTM-Tech3-Pilot ohne Punkte. Im Grand Prix verlor er beim Start zunächst eine Position, arbeitete sich dann aber Stück für Stück nach vorne. Er profitierte von den Ausfällen vor ihm, lieferte sich ein Duell mit Franco Morbidelli (Ducati) und überholte später auch Diogo Moreira (Honda) und Brad Binder (KTM). Am Ende stand Platz 9, was sein siebtes Top-10-Ergebnis der Saison ist. In der WM rückte er damit auf Rang 12 mit 76 Punkten vor. Bemerkenswert: Mit den Rundenzeiten, die er im letzten Renndrittel fuhr, hätte er vorne mithalten können.

Werbung

Werbung

Enea Bastianini offenbart sein Überhol-Geheimnis

Der Sachsenring ist mit seinen 3,671 Kilometern Länge die kürzeste Strecke und bietet erfahrungsgemäß wenig Platz für Überholmanöver. Bastianini lässt die Ausrede, auf dem Sachsenring könne man schlecht überholen, aber nicht gelten: «Man kann überholen, es ist nur schwierig. Wenn man hier im Windschatten fährt, wird der Vorderreifen heißer.» Dies bringe beim Vorderreifen Instabilität mit sich, man müsse dann auch auf den Reifendruck achten.

Nach einigen Runden habe er herausgefunden, wie er das Problem umgehen konnte. «Wenn ich versuche, den Fahrer vor mir zu studieren, ist es zu spät, wenn der Moment zum Überholen kommt. Ich fahre direkt hin, ohne über den Moment nachzudenken.» Das bringe aber auch Risiken mit sich: «Es ist nicht einfach, den Rivalen nicht zu studieren, weil man dann einen Fehler machen kann.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
Foto: Gerhard Schiel
Grid Girls
Grid Girls
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gerhard Schiel
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Blick auf die Strecke
Blick auf die Strecke
Foto: Gerhard Schiel
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Martin und Bagnaia
Martin und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Fernández und Ogura
Fernández und Ogura
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Binder und Moreira
Binder und Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Ai Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Sachsenring
© Gerhard Schiel

Werbung

Werbung

Das Limit ist die KTM RC16 – Bastianini noch nicht an der Grenze

Auch wenn Rang 9 nach einem soliden Ergebnis klingt, ist Bastianini nicht zufrieden. Er wollte den positiven Trend stärker nutzen, was nicht gelungen sei. Der Reifenverschleiß im Rennen sei nicht das Hauptproblem gewesen, die ersten zehn Runden dagegen schon. Wie die anderen Rivalen kämpfte er mit Untersteuern: «Wenn du durch die Kurven 5 bis 7 musst und einlenken willst, aber die Front nicht arbeitet, ist das ein Problem – denn du darfst den Hinterreifen nicht zum rutschen bringen, nach fünf Runden geht sonst nichts mehr.»

Angesprochen auf die körperliche Belastung mit der RC16 bestätigte Bastianini: «Unser Bike ist sehr hart, das ist sicher.» Er habe im Winter und auch im Sommer viel gearbeitet, um jederzeit bereit zu sein. «Wir haben nicht viel Stabilität. Von meiner Seite bin ich okay – das ist nicht mein Limit.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Freies Training

  9. Freies Training

  10. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

30

40:53,148

1:21,088

37

02

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

30

+1,996

1:21,184

26

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

30

+5,104

1:21,219

21

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

30

+7,684

1:21,153

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

30

+11,372

1:21,227

15

06

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

30

+11,495

1:21,283

13

07

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

30

+17,560

1:21,635

10

08

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

30

+18,683

1:21,788

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

30

+19,140

1:21,905

7

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

30

+22,137

1:21,903

6

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien