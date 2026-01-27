Enea Bastianini (KTM Tech3) selbstbewusst: «Ich werde viel stärker sein!»

Enea Bastianini ist 2021 als Moto2-Weltmeister in die MotoGP aufgestiegen. In seinem Rookie-Jahr erzielte er auf einer zwei Jahre alten Ducati Desmosedici im Team Esponsorama Racing zwei Podestplätze. 2022 wechselte der schnelle Italiener ins Gresini-Team, mit dem er vier Siege und zwei weitere Podestplätze eroberte. Seine zweite MotoGP-Saison beendete Bastianini auf Gesamtrang 3.

Seine hervorragenden Leistungen brachten ihm für die Saison 2023 einen Platz im Ducati-Werksteam ein – Jorge Martin zog den Kürzeren. Gleich im ersten Sprintrennen des Jahres in Portimao zog sich Bastianini bei einem Sturz eine Schulterverletzung zu. Er musste viele Rennen aussetzen und brauchte lange, um seinen Speed wiederzufinden. Immerhin konnte er den Malaysia-GP gewinnen, die Saison beendete er auf Gesamtrang 15. 2024 lief es wieder besser, der 28-Jährige gewann zwei Grands Prix und wurde in der Weltmeisterschaft Vierter – zu wenig, er verlor seinen Platz bei Ducati Lenovo an Marc Marquez.

Enea Bastianini Foto: KTM Enea Bastianini © KTM

2025 folgte für Bastianini der Neustart mit KTM. Ich Satellitenteam Tech3 tat er sich schwer, sich auf die RC16 einzustellen. Zur Saisonmitte schaffte er dann im Sprintrennen in Brünn seinen ersten Podestplatz mit KTM. «In Brünn war der alte Enea zurück», meinte Bastianini anlässlich der KTM-Teampräsentation am 27. Januar. «Nach langer Zeit konnte ich endlich wieder um das Podest kämpfen. Ich war konkurrenzfähig und konnte am Samstag mein erstes Sprintpodest erzielen. Ich war dann sehr motiviert für den Sonntag, aber bereits nach einigen Runden bin ich gestürzt. Nach diesem Wochenende war mir aber klar, dass ich wieder um Podestplätze kämpfen kann und wir auf dem richtigen Weg waren.»

