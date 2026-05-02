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Enea Bastianini (KTM Tech3) zu Jerez-Test: «70 Prozent waren positiv!»

Tech3-Ass Enea Bastianini war im MotoGP-Grand-Prix am Sonntag in Jerez bester KTM-Pilot. Beim Test am Montag beschäftigte sich der Italiener mit seiner Renn-Pace und der Aerodynamik.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Nach dem starken Auftritt von Tech3-Pilot Enea Bastianini beim US-GP in Austin galt es für ihn, den Aufwärtstrend beim Europaauftakt in Jerez zu bestätigen. Dies ist ihm mehr oder weniger ganz gut gelungen. KTM tat sich aber beim Rennwochenende auf dem Circuito de Jerez generell schwer, um mit der starken italienischen Konkurrenz mitzuhalten. Im Zeittraining am Freitag schaffte Bastianini als einziger Fahrer, der nicht auf einer Aprilia oder Ducati saß, den direkten Einzug ins Q2. Im Qualifying am Samstag stellte Bastianini dann seine RC16 auf Startplatz 8.

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Dann folgte der Chaos-Sprint bei wechselhaften Bedingungen. Dort kam «La Bestia» über Rang 11 nicht hinaus. Im Grand Prix am Sonntag lief es ganz ordentlich für den Italiener – Platz 8 und bester KTM-Pilot.

Nach dem durchwachsenen MotoGP-Wochenende ging es für KTM beim offiziellen Test am Montag darum, neue Teile auszuprobieren und das Gefühl zu verbessern. Die beiden Werksfahrer Brad Binder und Pedro Acosta konnten beim Test einen Fortschritt erzielen, auch Bastianini war mit seinem Tag zufrieden. «Wir haben gut gearbeitet. Wir haben einige Dinge ausprobiert – keine großen Sachen, aber für mich war der Fortschritt ganz ordentlich», berichtete der 28-Jährige. «Vor allem am Nachmittag haben wir verschiedene Lösungen ausprobiert – einige davon gingen in eine gute Richtung.»

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Im Artikel erwähnt

Fortschritte bei der Aerodynamik

In welchen Bereichen konnte er mit seiner Tech3-Crew Verbesserungen erzielen? «Meine Pace mit dem Medium-Hinterreifen war verglichen mit dem Rennsonntag viel besser. Wir sind zuversichtlich für Le Mans, um die Verbesserungen auf einer neuen Strecke auszuprobieren», blickte Bastianini voraus auf den Frankreich-GP, der nächste Woche über die Bühne geht.

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Insbesondere beim Aerodynamik-Paket testeten die KTM-Piloten einige Neuerungen. «Bei der Aerodynamik waren einige Dinge positiv, andere wiederum negativ – 70 Prozent waren positiv», lautete die knappe Antwort von Bastianini.

Enea Bastianini landete in der Zeitenliste beim Jerez-Test auf dem 12. Platz. Für ihn gilt es, den positiven Aufwärtstrend in den nächsten Rennen zu bestätigen.

Ergebnisse MotoGP, Jerez-Test (27. April):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Ai Ogura (J)

Aprilia

1:35,944 min

2.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,005 sec

3.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,328

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,333

5.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,355

6.

Alex Marquez (E)

Ducati

+0,450

7.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,495

8.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,533

9.

Johann Zarco (F)

Honda

+0,714

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,727

11.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,739

12.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,743

13.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+0,934

14.

Luca Marini (I)

Honda

+0,952

15.

Joan Mir (E)

Honda

+1,033

16.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,036

17.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,064

18.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+1,095

19.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+1,127

20.

Dani Pedrosa (E)

KTM

+1,539

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,546

22.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,597

23.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,793

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Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

101

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

90

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

71

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

66

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

57

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

54

7

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

53

8

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

48

9

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

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Enea Bastianini

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KTM

Red Bull KTM Tech3

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