Enea Bastianini (KTM Tech3) zu Jerez-Test: «70 Prozent waren positiv!»

Nach dem starken Auftritt von Tech3-Pilot Enea Bastianini beim US-GP in Austin galt es für ihn, den Aufwärtstrend beim Europaauftakt in Jerez zu bestätigen. Dies ist ihm mehr oder weniger ganz gut gelungen. KTM tat sich aber beim Rennwochenende auf dem Circuito de Jerez generell schwer, um mit der starken italienischen Konkurrenz mitzuhalten. Im Zeittraining am Freitag schaffte Bastianini als einziger Fahrer, der nicht auf einer Aprilia oder Ducati saß, den direkten Einzug ins Q2. Im Qualifying am Samstag stellte Bastianini dann seine RC16 auf Startplatz 8.

Werbung

Werbung

Dann folgte der Chaos-Sprint bei wechselhaften Bedingungen. Dort kam «La Bestia» über Rang 11 nicht hinaus. Im Grand Prix am Sonntag lief es ganz ordentlich für den Italiener – Platz 8 und bester KTM-Pilot.

Nach dem durchwachsenen MotoGP-Wochenende ging es für KTM beim offiziellen Test am Montag darum, neue Teile auszuprobieren und das Gefühl zu verbessern. Die beiden Werksfahrer Brad Binder und Pedro Acosta konnten beim Test einen Fortschritt erzielen, auch Bastianini war mit seinem Tag zufrieden. «Wir haben gut gearbeitet. Wir haben einige Dinge ausprobiert – keine großen Sachen, aber für mich war der Fortschritt ganz ordentlich», berichtete der 28-Jährige. «Vor allem am Nachmittag haben wir verschiedene Lösungen ausprobiert – einige davon gingen in eine gute Richtung.»

Fortschritte bei der Aerodynamik

In welchen Bereichen konnte er mit seiner Tech3-Crew Verbesserungen erzielen? «Meine Pace mit dem Medium-Hinterreifen war verglichen mit dem Rennsonntag viel besser. Wir sind zuversichtlich für Le Mans, um die Verbesserungen auf einer neuen Strecke auszuprobieren», blickte Bastianini voraus auf den Frankreich-GP, der nächste Woche über die Bühne geht.

Werbung

Werbung

Insbesondere beim Aerodynamik-Paket testeten die KTM-Piloten einige Neuerungen. «Bei der Aerodynamik waren einige Dinge positiv, andere wiederum negativ – 70 Prozent waren positiv», lautete die knappe Antwort von Bastianini.

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Enea Bastianini landete in der Zeitenliste beim Jerez-Test auf dem 12. Platz. Für ihn gilt es, den positiven Aufwärtstrend in den nächsten Rennen zu bestätigen.

Ergebnisse MotoGP, Jerez-Test (27. April):