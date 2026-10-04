Enea Bastianini: So stellte der Tech3-Pilot KTM-Ass Acosta in den Schatten

Auch beim Großen Preis von Japan sorgte Enea Bastianini für freudig erstaunte Gesichter im Tech3-KTM-Team von Inhaber Günther Steiner. Der Italiener zeigte einmal, dass er speziell auf der langen Distanz zu den großen Könnern des Sports zählt. Anders als noch am Vortag, als drei WM-Top-Piloten aus dem Rennen flogen, setzte sich der Tech3-Pilot auch mit Acosta und Alex Marquez im Feld durch.

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Während Bastianini beim Sprint sofort auf P4 geschossen war, ließ er es beim GP etwas langsamer angehen. Die Nummer 23 legte sich erste Markenkollege Acosta zurecht. Der Fall Alex Marquez erledigte sich von selbst – der Übeltäter des Sprints kam nach seiner ersten Long-Lap knapp hinter Bastianini zurück – und konnte nicht schneller fahren.

Der Tech3-Pilot wurde immer zügiger. Als Bastianini im letzten Rennviertel die schwarze Aprilia von Marco Bezzecchi immer größer vor sich sah, wurde der Pilot zur bekannten Bestie. Viermal in Serie drehte der auf P4 fahrende Bastianini. Die Aufholjagd gipfelte in einer 1:43,041 min. Bastianini war damit nicht nur 0,25 Sekunden schneller als Marc Marquez – der Verfolger von Marco Bezzecchi hatte die Bestmarke in Motegi für die schnellste Runde überhaupt um sensationelle 1,3 Sekunden unterboten.

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Der Speed ging freilich auch auf das Konto des neuen Asphalts. Doch der Umstand, dass alle Piloten nun nach dringender Empfehlung von Michelin mit einem harten Hinterreifen unterwegs waren, spielte Gummi-Spezialist Bastianini zusätzlich in die Karten.

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Bastianini war glücklich: «Endlich ist der Moment gekommen, an dem alles so funktioniert hat, wie ich es brauche. Es war ein sehr gutes Zusammenspiel – auch mit dem Reifen, der wirklich gut funktioniert hat. Die Haltbarkeit war erstaunlich, ich hatte zum Ende hin ein Tempo, das mich selbst überrascht hat.»

Die Rekordrunden kamen dennoch knapp zu spät. Bezzecchi, der den Braten gerochen hatte, gab in der letzten so tapfer Gas, dass er sich 0,08 Sekunden vor der Tech3-KTM über die Linie rettete. Auf Sieger Marc Marquez hatte Enea Bastianini gerade einmal 2,5 Sekunden eingebüßt. Der WM-Vierte Acosta erreichte die Flagge 14,5 Sekunden nach Bastianini.

Warum Bastianini nun deutlich schneller unterwegs war als KTM-Held Acosta , konnte sich der Pilot auch nur zum Teil erklären. «Es stimmt, zuletzt fuhr Pedro alleine vorne, die anderen KTM waren sehr viel langsamer. Nach dem Event in Spielberg haben wir sehr viel Zeit damit verbracht, das zu analysieren. Ich denke, es war eine Kombination aus mehreren Faktoren.»

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Auch wenn Bastianini wieder nicht zur Siegerehrung eingeladen war, durfte sich der zukünftige Trackhouse-Aprilia-Pilot als Sieger fühlen. In der WM-Tabelle machte der Italiener Punkte auf Fermin Aldeguer gut, der Zehnter ist. Insgesamt war es ein, auch ohne Podest, ein erfolgreicher Tag für die Österreicher: Alle vier RC16-Fahrer holten Punkte.