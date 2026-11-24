Nach einem katastrophalen Qualifying musste Enea Bastianini vom letzten Startplatz in die Rennen in Portimao gehen. Im MotoGP-Sprint am Samstag schaffte es der KTM-Tech3-Pilot mit einer beherzten Fahrt auf Endrang 11. Im Grand Prix am Sonntag wiederholte er diese Leistung. Dennoch wäre im Rennen über die lange Distanz mehr drin gewesen.

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Doch der Reihe nach. «La Bestia» startete von Position 22 ins Rennen. Nach einigen Kurven hatte er Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez überholt. Danach ging es für den Italiener rasant nach vorne. «Mein Start war etwas schlechter als am Samstag. Ich habe versucht, in der ersten Runde auf der anderen Seite der Strecke wieder aufzuholen. Jedenfalls finde ich, dass ich meine Sache gut gemacht habe», meinte Bastianini.

Nach dem Crash von Johann Zarco (LCR Honda) und Alex Marquez (Gresini Ducati) war er bereits 15. In Runde 4 hatte sich Bastianini auf Position 13 vorgearbeitet und im siebten Umlauf war er auf Rang 12 zu finden. Danach ging es für ihn plötzlich nach hinten. Schuld war ein technisches Problem an seiner RC16, weshalb er auf Position 18 zurückfiel. «Ich hatte ein Problem mit dem Heck-Device – es ist in Kurve 5 unten hängen geblieben», erklärte der 28-Jährige. «Ich dachte mir: ‘Okay, ich fahre an die Box’. Aber nach einer Runde haben wir das Problem behoben und ich bin zurückgekommen, um noch einmal Druck zu machen. Ich habe viel Zeit verloren und danach dieselben Überholmanöver gemacht.»

Bastianini arbeitete sich wieder bis auf Rang 12 nach vorn. Nach dem Sturz von Diogo Moreira (LCR Honda) in der letzten Runde überquerte er die Ziellinie als Elfter. «Die Top-10 waren unser Ziel. Ich glaube, es wäre möglich gewesen, um den 8. oder 9. Platz zu kämpfen, mehr nicht», musste sich Bastianini eingestehen.

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Enea Bastianini: «Unser Bike war an diesem Wochenende sehr aggressiv»

KTM-Aushängeschild Pedro Acosta beklagte in Portimao, dass er Schwierigkeiten beim Bremsen hatte und das Motorrad deshalb instabil war. Hatte Bastianini mit demselben Problem zu kämpfen? «Es war für uns an diesem Wochenende schwierig, damit umzugehen, weil unser Bike an diesem Wochenende sehr aggressiv war», bestätigte Bastianini. «Im Rennen war ich zuversichtlich, wieder zu Iker (Lecuona) aufzuschließen, aber in den letzten drei bis vier Runden war ich allein, und der Vorderreifen fühlte sich an, als würde ich auf Eis fahren, weil er sehr kalt war – das ist mir auch schon im Training passiert. Ich weiß nicht, warum.»

Am kommenden Wochenende wird Enea Bastianini beim Saisonfinale in Valencia das letzte MotoGP-Event mit KTM bestreiten. Am Dienstag wird er beim offiziellen Test das erste Mal auf die Trackhouse Aprilia mit 850 ccm steigen.

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