Enttäuschung bei Geheimfavorit Gresini: Alex Marquez und Aldeguer am Boden

Auch dank des Ausfalls von Marco Bezzecchi und Marc Marquez beim Indonesien-GP 2025 spielte die Gresini-Mannschaft von Nadia Padovani beim letzten MotoGP-Auftritt auf Lombok in der ersten Reihe. In der gleichen Besetzung wie 2026 waren die Piloten in allen Sessions bei den schnellsten – und sowohl vor dem Lenovo-Werksteam, als auch vor den vom nationalen Konzern Pertamina unterstützten VR46-Racing-Piloten.

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Nur der wild kämpfende Pedro Acosta konnte den ganz großen Triumph verhindern. Doch der Sieg von Fermin Aldeguer, dekoriert von Platz 3 durch Alex Marquez, zählte zu den Sternstunden des Teams aus Faenza.

Zwölf Monate später verlief der Tag 1 alles andere als erfolgreich. Gleich im FP1 schepperte es – Fermin Aldeguer war in Kurve 1 von der GP25 geflogen. Die gute Nachricht: Aldeguer blieb unversehrt und schaffte es nicht nur wieder auf die Strecke, sondern am Ende auch als Neunter vor Alex Marquez.

Fermin Aldeguer (Gresini) erlebte einen Auftakt mit vielen Kratzern Foto: Gold and Goose Fermin Aldeguer (Gresini) erlebte einen Auftakt mit vielen Kratzern © Gold and Goose

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Stunden später mussten dann die Mechaniker beider Piloten schuften. Aldeguer stürzte, diesmal in Kurve 13. «AM73» macht es geschickter, fuhr zuerst eine Rundenzeit, die am Ende mit etwas Glück für den direkten Q2-Einzug reichen sollte – und flog erst dann von der aktuellen Werks-Ducati. Der Vizeweltmeister saß danach mit einem Eisbeutel auf dem Ellbogen nachdenklich in der Box. Auf die Spitze des Felds fehlten nach 60 Minuten in der Hitze 0,847 Sekunden.

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Mandalika: International Livestream MotoGP World Championship 11.10.2026 - 03:35

Doch das Dilemma war noch nicht vorbei. Denn Youngster und Vorjahressieger Aldeguer schaffte es noch einmal auf den 4,3 km langen Kurs, kam aber nicht mehr zu einer Attacke – denn das Ersatzbike gab den Geist auf. Der jüngste Pilot der Königsklasse rollte im Kies aus – und verpasste mit 1,4 Sekunden Rückstand den Einzug ins zweite Qualifying.

Die Konsequenz: In der Box von Gresini Racing wird noch eifrig gearbeitet, während beide potenziellen Siegfahrer statt mit Medienauftritten mit Massagen und Physiotherapie zu Gange sind. Vor dem Sprint-Samstag ist man hinter Ducati Lenovo und VR46 Racing nur dritte Kraft im Ducati-Lager.

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