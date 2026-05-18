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Entwarnung bei Jorge Martin: Keine Brüche nach Crash beim Barcelona-Test

Nach seinem Sturz beim MotoGP-Test in Barcelona am Montagvormittag wurde Jorge Martin für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Aprilia bestätigte, dass er keine Brüche davongetragen hat.

MotoGP

Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
© Gold & Goose

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Rund eineinhalb Stunden war der MotoGP-Test in Barcelona alt, als die Session unterbrochen wurde. Grund war ein heftiger Abflug von Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin in der Kurve 7.

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Martin wurde zur Untersuchung ins Medical Centre gebracht – sein linker Ellbogen und sein rechtes Bein schmerzten. Die medizinischen Checks an der Rennstrecke ergaben, dass sich der «Martinator» bei seinem Crash keine Brüche zugezogen hatte. Um sicher zu gehen, wurde der Spanier zur weiteren Untersuchung ins Universitätskrankenhaus Dexeus in Barcelona gebracht.

Keine schweren Verletzungen

Am Nachmittag kam die Entwarnung von Aprilia Racing – Jorge Martin hat keine schweren Verletzungen davongetragen. Der Weltmeister von 2024 erlebte eine schwierige Zeit in Barcelona – mit sechs Stürzen und null Punkten muss er die Heimreise antreten. In der WM-Tabelle liegt er mit 15 Punkten Rückstand auf Teamkollege Marco Bezzecchi auf Rang 2.

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Die zwei Wochen bis zum Italien-GP in Mugello, wo Arbeitgeber Aprilia den Heim-GP bestreiten wird, wird Martin nun nutzen, um sich von den körperlichen und mentalen Blessuren zu erholen.

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Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

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54

12

+1,466

1:39,945

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Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

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63

12

+4,320

1:39,885

20

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Aprilia Racing

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72

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20

12

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11

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Honda HRC Castrol

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Honda HRC Castrol

10

12

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1:40,108

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12

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LCR Honda

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11

12

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