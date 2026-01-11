Entwarnung in Buriram: MotoGP-Saisonauftakt in Thailand nicht gefährdet

Die Fans zählen die Tage, bis endlich wieder MotoGP ist! Schon Ende des Monats (29. Januar) beginnen in Sepang die ersten Testfahrten des Kalenderjahrs 2026. Nach dem dreitägigen Shakedown-Test in Malaysia findet dann im Anschluss ein weiterer Test in Sepang statt (3.-5. Februar) sowie ein finaler Test am 21. und 22. Februar in Buriram/Thailand. Vom 27. Februar bis 1. März findet dort dann auch der Thailand-GP auf dem Chang International Circuit in Buriram statt – das erste richtige Rennwochenende der Saison 2026. Keine sieben Wochen also mehr bis zum ersten Rennwochenende.

Werbung

Werbung

Rund um das Auftakt-Rennen hatte es in der Vergangenheit Sorgen und Spekulationen gegeben. Ein jahrzehntealter Grenzkonflikt zwischen Thailand und Nachbar Kambodscha flammte 2025 mehrfach wieder auf, im Sommer 2025 und im Dezember kam es zu Kampfhandlungen im Grenzgebiet. Flüchtlinge aus der Region wurden unter anderem auf dem Gelände des Chang International Circuit untergebracht. Nur rund 100 Kilometer liegen zwischen der Rennstrecke und der Grenzregion .

Vorbereitungen an der Rennstrecke laufen

Der MotoGP-Saisonauftakt also in Gefahr? Darauf deutet aktuell nichts hin. Kurz vor dem Jahreswechsel einigten sich beide Länder auf eine Waffenruhe. Der Waffenstillstand scheint diesmal zu halten, es wurden bereits Gefangene übergeben und es gibt Fördergeld von den USA . Die schlimmste Krise scheint vorüber. Vor wenigen Tagen hielten Vertreter von Rennstrecke und Regierung eine Pressekonferenz ab. Ein klares Bekenntnis: Dieses Rennen ist wichtig für Thailand als Tourismus-Destination, das Land will sich von seiner besten Seite zeigen. Die Vorbereitungen auf das Rennwochenende laufen, Tickets sind noch zu haben. Übrigens hatte die MotoGP bereits am 12. November verkündet: Die Strecke in Buriram bleibt bis einschließlich 2031 im Kalender der Rennserie.