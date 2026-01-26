Er kann es nicht lassen: Toprak (Yamaha) hatte Spaß auf vier Rädern

Dass Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu sehr gerne auch auf vier Rädern unterwegs und ein großer Autofan ist, stellt er immer wieder unter Beweis. So driftete der 29-Jährige vor rund zwei Wochen mit einem Skoda Fabia R5 , einem Rallye-Auto, um einen schlammigen Offroad-Kurs.

Toprak lässt keine Gelegenheit aus, um mit jeglicher Art von fahrbarem Untersatz Spaß zu haben. Kürzlich absolvierte er auf einer Asphalt-Rennstrecke einen Auftritt mit einem Yamaha YXZ1000R, einem 1000-ccm-Quad. Dabei zeigte der Türke spektakuläre Stunts, bei denen er erneut eine Kostprobe seines Könnens ablieferte. Der MotoGP-Rookie stellte das Quad in einer Kurve auf zwei Räder und fuhr in aller Ruhe weiter. Einige Kurven später stellte er das Fahrzeug dann wieder auf vier Räder. Von der Aktion hat Toprak ein Video auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Dazu postete er: «Ich weiß, dass es nicht dafür gebaut wurde, so verwendet zu werden!»

Toprak Razgatlioglu mit Trainingspartner Deniz Öncü Foto: Toprak Razgatlioglu Toprak Razgatlioglu mit Trainingspartner Deniz Öncü © Toprak Razgatlioglu

Daneben bereitet sich Toprak Razgatlioglu intensiv auf seine erste MotoGP-Saison vor. Als Trainingspartner hat er sich dafür kürzlich Landsmann Deniz Öncü ausgesucht, der in diesem Jahr in der Moto2-WM für das belgische Team Marc VDS auf einer Boscoscuro antreten wird.

Schon bald geht es für Toprak nach Malaysia, wo er vom 29. bis 31. Januar den Shakedown-Test absolvieren wird. Als Rookie hat er dort die Gelegenheit, sich weiter an die V4-M1 zu gewöhnen. Weil sich Yamaha als einziger Hersteller im Konzessionsrang D befindet, können auch alle seine Markenkollegen – Fabio Quartararo, Alex Rins und Jack Miller – schon vor dem offiziellen MotoGP-Test, der vom 3. bis 5. Februar stattfindet, auf dem Sepang International Circuit ihre Runden drehen. Dazu kommen die Testfahrer aller Hersteller und der zweite Rookie, Diogo Moreira (LCR Honda).