Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Er kann es nicht lassen: Toprak (Yamaha) hatte Spaß auf vier Rädern

MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) stellte wieder einmal sein Können auf vier Rädern unter Beweis. Mit einem Quad – einem Yamaha YXZ1000R – führte er spektakuläre Stunts vor.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu hatte Spaß mit einem Yamaha-Quad
Toprak Razgatlioglu hatte Spaß mit einem Yamaha-Quad
Foto: Toprak Razgatlioglu/Instagram
Toprak Razgatlioglu hatte Spaß mit einem Yamaha-Quad
© Toprak Razgatlioglu/Instagram

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Dass Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu sehr gerne auch auf vier Rädern unterwegs und ein großer Autofan ist, stellt er immer wieder unter Beweis. So driftete der 29-Jährige vor rund zwei Wochen mit einem Skoda Fabia R5, einem Rallye-Auto, um einen schlammigen Offroad-Kurs.

Werbung

Werbung

Toprak lässt keine Gelegenheit aus, um mit jeglicher Art von fahrbarem Untersatz Spaß zu haben. Kürzlich absolvierte er auf einer Asphalt-Rennstrecke einen Auftritt mit einem Yamaha YXZ1000R, einem 1000-ccm-Quad. Dabei zeigte der Türke spektakuläre Stunts, bei denen er erneut eine Kostprobe seines Könnens ablieferte. Der MotoGP-Rookie stellte das Quad in einer Kurve auf zwei Räder und fuhr in aller Ruhe weiter. Einige Kurven später stellte er das Fahrzeug dann wieder auf vier Räder. Von der Aktion hat Toprak ein Video auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Dazu postete er: «Ich weiß, dass es nicht dafür gebaut wurde, so verwendet zu werden!»

Toprak Razgatlioglu mit Trainingspartner Deniz Öncü
Toprak Razgatlioglu mit Trainingspartner Deniz Öncü
Foto: Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu mit Trainingspartner Deniz Öncü
© Toprak Razgatlioglu

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Daneben bereitet sich Toprak Razgatlioglu intensiv auf seine erste MotoGP-Saison vor. Als Trainingspartner hat er sich dafür kürzlich Landsmann Deniz Öncü ausgesucht, der in diesem Jahr in der Moto2-WM für das belgische Team Marc VDS auf einer Boscoscuro antreten wird.

Werbung

Werbung

Schon bald geht es für Toprak nach Malaysia, wo er vom 29. bis 31. Januar den Shakedown-Test absolvieren wird. Als Rookie hat er dort die Gelegenheit, sich weiter an die V4-M1 zu gewöhnen. Weil sich Yamaha als einziger Hersteller im Konzessionsrang D befindet, können auch alle seine Markenkollegen – Fabio Quartararo, Alex Rins und Jack Miller – schon vor dem offiziellen MotoGP-Test, der vom 3. bis 5. Februar stattfindet, auf dem Sepang International Circuit ihre Runden drehen. Dazu kommen die Testfahrer aller Hersteller und der zweite Rookie, Diogo Moreira (LCR Honda).

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien