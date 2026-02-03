Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Ergonomie kritisch: Toprak Razgatlioglu zu groß für die MotoGP-Yamaha?

Mit 1,85 Metern ist Toprak Razgatlioglu der größte Fahrer im Feld. Yamaha entwickelte spezielle Lösungen, die bisher nicht richtig funktionieren. Noch hat der Rookie kein gutes Gefühl für die Front.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu hat noch viel Arbeit vor sich
Toprak Razgatlioglu hat noch viel Arbeit vor sich
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu hat noch viel Arbeit vor sich
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Umstellung vom Superbike zur MotoGP-Yamaha bereitet Toprak Razgatlioglu weiterhin einige Schwierigkeiten. Beim Auftakt des regulären Sepang-Tests reihte sich der Rookie mit 1,869 Sekunden Rückstand auf der 20. Position ein und wirkte etwas ernüchtert. Probleme bereiten die Ergonomie sowie das Gefühl für die Front der Yamaha M1.

Werbung

Werbung

Mit 1,85 Metern ist Razgatlioglu der größte Fahrer im Feld. Das spitzte die Situation in Sachen Ergonomie zu. Razgatlioglus Yamaha wirkt deutlich gestreckter und höher als die anderen Yamahas. Um ihn möglichst tief im Motorrad zu positionieren, entwickelte Yamaha eine niedrige Sitzeinheit ohne Aero-Elemente. Mit Flügeln lässt sich ein niedriger Sitz nicht realisieren, weil dann das Reglement nicht mehr eingehalten wird. Doch ohne die Flügel auf dem Höcker ist Razgatlioglu nicht schnell genug.

Toprak Razgatlioglus M1 unterscheidet sich von den anderen Yamahas
Toprak Razgatlioglus M1 unterscheidet sich von den anderen Yamahas
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglus M1 unterscheidet sich von den anderen Yamahas
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Am Ende nutzte ich den hohen Sitz, die ältere Version mit der Aero. Damit hatte ich ein besseres Gefühl. Es war damit einfacher, das Motorrad zu verzögern. Ich konnte das Heck besser kontrollieren. Auch in einigen Kurven war es unter Last besser. Morgen werde ich wohl von Beginn an mit dem alten Heck loslegen. Die Flügel sind sehr wichtig», hat Razgatlioglu gelernt.

Werbung

Werbung

Der hohe Lenker überzeugt Toprak Razgatlioglu noch nicht
Der hohe Lenker überzeugt Toprak Razgatlioglu noch nicht
Foto: Gold & Goose
Der hohe Lenker überzeugt Toprak Razgatlioglu noch nicht
© Gold & Goose

Der vergleichsweise hohe Lenker ermöglichte ebenfalls keinen Durchbruch. «Bei den Lenkerstummeln bin ich mir noch nicht sicher. Mit den neuen Lenkerstummeln bin ich soweit zufrieden, doch in einigen Kurven ist es damit in Schräglage schwierig, weil sie zu hoch sind», grübelte der Türke.

Am Limit: Kein weiterer Spielraum beim Sitz

Bereits in der Superbike-WM bevorzugte Razgatlioglu sehr tiefe Sitze. Das führte im Rahmen des Rennwochenendes in Donington vor eineinhalb Jahren zu einer Kontroverse, als Ducati gegen den damaligen BMW-Sitz protestierte. «Für mich ist ein möglichst tiefer Sitz sehr wichtig. Das Gefühl ist sehr wichtig», betonte Razgatlioglu, der sich gleichzeitig bewusst ist, dass es nicht mehr Spielraum gibt: «Wir können den Sitz wegen dem Tank nicht noch niedriger machen.»

Willkommen zum Test in Sepang
Willkommen zum Test in Sepang
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Rins
Alex Rins
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Test in Sepang
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Neben der Ergonomie hat Razgatlioglu auch in Sachen Fahrstil noch Herausforderungen vor sich. «Ich habe heute einige kleine Dinge gelernt. Es fällt mir nach wie vor schwer, hohe Kurvengeschwindigkeiten zu fahren. Ich versuche, meinen Fahrstil zu ändern. Das ist nicht einfach, doch ich muss es machen. In einigen Kurven muss man wie in der Moto2 fahren. Das fällt mir nicht leicht, es ist sehr schwierig», gestand der türkische Ausnahmekönner.

Schrecksekunde am ersten Tag des Sepang-Tests

Das Limit der Front kündigt sich in der MotoGP nicht so gut an wie in der Superbike-WM. Die harten Fahrgestelle und die härtere Reifenkonstruktion erschwert das Feedback. «Das Heck spüre ich sehr gut. Doch am Morgen rutschte mir in Kurve 5 das Vorderrad weg. Ich verwendete den Medium-Reifen.»

«Ich zog eine schöne schwarze Linie, die richtig lang war. Ich drückte mich sehr hart mit dem Knie ab, um das Motorrad aufzurichten. Bei einem Sturz hätte ich das Motorrad komplett zerstört. Ich hatte also Glück. Kurve 5 ist ein bisschen gefährlich», beschrieb Razgatlioglu eine Schrecksekunde.

Zeiten MotoGP Sepang-Test, Tag 1:

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Marc Marquez (E)

Ducati

1:57,018 min

2.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,256 sec

3.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,277

4.

Alex Marquez (E)

Ducati

+0,469

5.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,506

6.

Luca Marini (I)

Honda

+0,551

7.

Joan Mir (E)

Honda

+0,675

8.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,702

9.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,851

10.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+1,050

11.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,122

12.

Enea Bastianini (I)

KTM

+1,143

13.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,176

14.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,234

15.

Pedro Acosta (E)

KTM

+1,295

16.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,302

17.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+1,595

18.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+1,641

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,664

20.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,869

21.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,890

22.

Andrea Dovizioso (I)

Yamaha

+3,663

23.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+4,036

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien