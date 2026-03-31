Erstaunlich: Zarco fuhr nach seinem Sturz schneller als Sieger Bezzecchi

Johann Zarco erlebte beim MotoGP-Rennen in Austin ein Wochenende mit Licht und Schatten. Der LCR-Honda-Pilot ging von Startplatz 15 ins Rennen, arbeitete sich in der ersten Runde auf Rang 13 nach vorne und präsentierte sich zunächst in starker Form. Doch ein Zwischenfall im Duell mit Enea Bastianini beendete seine Hoffnungen auf ein zählbares Ergebnis frühzeitig.

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Die Szene ereignete sich in Kurve 8, als mehrere Fahrer auf engem Raum um Positionen kämpften. Zarco schilderte die Situation ausführlich und machte dabei klar, dass es sich aus seiner Sicht um einen klassischen Rennzwischenfall ohne Schuldzuweisung handelte: «Fernandez ging in Kurve 8 innen an Bastianini vorbei, dadurch kam Bastianini etwas weit heraus. Ich hatte nach der ersten Runde ein gutes Gefühl, konnte Moreira und Marini überholen und war im Rhythmus.»

«Als ich sah, dass Bastianini etwas weit ging, fuhr ich ebenfalls hinein. Mir war klar, dass wir gemeinsam die Richtung wechseln müssen, ich wollte ihn dort nicht unbedingt überholen. Vielleicht hat er sich auch erschrocken und wollte vor dem Richtungswechsel wieder zurück auf die Linie. Ich war voll in Schräglage nach rechts, beim Kontakt ist mein Motorrad dann weggerutscht. Das ist einfach schade, aber ein Rennunfall – ich kann ihm keinen Vorwurf machen. Er wurde selbst überholt, da ist es normal, dass man etwas weit geht. Vielleicht hätte einer von uns mehr schauen müssen oder ich hätte warten können, aber es liegt nicht in der Natur eines Fahrers, in so einer Situation zu warten.»

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Zarco staunte über seine Fabelzeit im Rennen

Trotz des Sturzes entschied sich der Franzose, das Rennen fortzusetzen – auch mit Blick auf mögliche Rennunterbrechungen: «Ich habe das Motorrad wieder gestartet, es war ja erst eine Runde vergangen. Wenn man sieht, was in der Moto2 passiert ist, denkt man an einen möglichen Neustart. Dann ist es besser, im Rennen zu bleiben – aber dazu kam es nicht.»

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Zarco fiel ans Ende des Feldes zurück und lag außerhalb der Punkteränge, nutzte die verbleibenden Runden jedoch gezielt, um Erfahrungen zu sammeln. Dabei überraschte er mit beeindruckender Geschwindigkeit: Mit einer Rundenzeit von 2:02,073 Minuten fuhr er die zweitschnellste Runde des Rennens – nur Ai Ogura war noch schneller. Selbst Rennsieger Marco Bezzecchi und alle anderen Podestfahrer blieben hinter dieser Marke zurück. Kein anderer Honda-Pilot war auch nur annähernd so schnell.

Zarco ordnete diese Leistung entsprechend ein: «Ich habe einfach versucht, meine Runden zu fahren, die Strecke zu genießen und mein Motorrad besser zu verstehen. Ich hatte einige gute Runden, eine war sogar sehr gut – ich weiß selbst nicht genau, wie sie zustande kam, aber sie war da. Das ist das Positive des Tages. Es bestätigt, dass es einen Weg gibt, schnell zu sein, aber unser Arbeitsfenster ist sehr klein. Wenn alles perfekt passt, funktioniert es – aber wir müssen dieses Fenster vergrößern, damit wir konstant gute Runden fahren können.»

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