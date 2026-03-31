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Erstaunlich: Zarco fuhr nach seinem Sturz schneller als Sieger Bezzecchi

Nach frühem Sturz zeigte Johann Zarco beim MotoGP-Rennen in Austin ein starkes Renntempo. Trotz Aufgabe lieferte der LCR-Honda-Pilot wertvolle Erkenntnisse – und verzichtete auf Schuldzuweisungen.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

Johann Zarcos Honda trug leichte Kampfspuren vom Sturz davon
Johann Zarcos Honda trug leichte Kampfspuren vom Sturz davon
Foto: Gold & Goose
Johann Zarcos Honda trug leichte Kampfspuren vom Sturz davon
© Gold & Goose

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Johann Zarco erlebte beim MotoGP-Rennen in Austin ein Wochenende mit Licht und Schatten. Der LCR-Honda-Pilot ging von Startplatz 15 ins Rennen, arbeitete sich in der ersten Runde auf Rang 13 nach vorne und präsentierte sich zunächst in starker Form. Doch ein Zwischenfall im Duell mit Enea Bastianini beendete seine Hoffnungen auf ein zählbares Ergebnis frühzeitig.

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Die Szene ereignete sich in Kurve 8, als mehrere Fahrer auf engem Raum um Positionen kämpften. Zarco schilderte die Situation ausführlich und machte dabei klar, dass es sich aus seiner Sicht um einen klassischen Rennzwischenfall ohne Schuldzuweisung handelte: «Fernandez ging in Kurve 8 innen an Bastianini vorbei, dadurch kam Bastianini etwas weit heraus. Ich hatte nach der ersten Runde ein gutes Gefühl, konnte Moreira und Marini überholen und war im Rhythmus.»

«Als ich sah, dass Bastianini etwas weit ging, fuhr ich ebenfalls hinein. Mir war klar, dass wir gemeinsam die Richtung wechseln müssen, ich wollte ihn dort nicht unbedingt überholen. Vielleicht hat er sich auch erschrocken und wollte vor dem Richtungswechsel wieder zurück auf die Linie. Ich war voll in Schräglage nach rechts, beim Kontakt ist mein Motorrad dann weggerutscht. Das ist einfach schade, aber ein Rennunfall – ich kann ihm keinen Vorwurf machen. Er wurde selbst überholt, da ist es normal, dass man etwas weit geht. Vielleicht hätte einer von uns mehr schauen müssen oder ich hätte warten können, aber es liegt nicht in der Natur eines Fahrers, in so einer Situation zu warten.»

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Zarco staunte über seine Fabelzeit im Rennen

Trotz des Sturzes entschied sich der Franzose, das Rennen fortzusetzen – auch mit Blick auf mögliche Rennunterbrechungen: «Ich habe das Motorrad wieder gestartet, es war ja erst eine Runde vergangen. Wenn man sieht, was in der Moto2 passiert ist, denkt man an einen möglichen Neustart. Dann ist es besser, im Rennen zu bleiben – aber dazu kam es nicht.»

Zarco fiel ans Ende des Feldes zurück und lag außerhalb der Punkteränge, nutzte die verbleibenden Runden jedoch gezielt, um Erfahrungen zu sammeln. Dabei überraschte er mit beeindruckender Geschwindigkeit: Mit einer Rundenzeit von 2:02,073 Minuten fuhr er die zweitschnellste Runde des Rennens – nur Ai Ogura war noch schneller. Selbst Rennsieger Marco Bezzecchi und alle anderen Podestfahrer blieben hinter dieser Marke zurück. Kein anderer Honda-Pilot war auch nur annähernd so schnell.

Willkommen zum Rennen in Austin, Texas
Willkommen zum Rennen in Austin, Texas
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Acosta
Martin, Bezzecchi, Acosta
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Austin, Texas
© Gold & Goose

Zarco ordnete diese Leistung entsprechend ein: «Ich habe einfach versucht, meine Runden zu fahren, die Strecke zu genießen und mein Motorrad besser zu verstehen. Ich hatte einige gute Runden, eine war sogar sehr gut – ich weiß selbst nicht genau, wie sie zustande kam, aber sie war da. Das ist das Positive des Tages. Es bestätigt, dass es einen Weg gibt, schnell zu sein, aber unser Arbeitsfenster ist sehr klein. Wenn alles perfekt passt, funktioniert es – aber wir müssen dieses Fenster vergrößern, damit wir konstant gute Runden fahren können.»

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Nach 18 Runden beendete Zarco das Rennen schließlich vorzeitig. Zu diesem Zeitpunkt lag er ohnehin abgeschlagen auf der letzten Position außerhalb der Punkteränge. Dennoch nahm der erfahrene MotoGP-Pilot wichtige Erkenntnisse aus Austin mit – vor allem in Bezug auf das schmale Arbeitsfenster seiner Honda. So bleibt trotz des enttäuschenden Ergebnisses ein positiver Ansatz: Zarco zeigte, dass das Potenzial für starke Rundenzeiten vorhanden ist – auch wenn es derzeit nur schwer abrufbar ist. Ähnliche Kommentare gab auch Markenkollege Joan Mir von sich, der ebenfalls durch Sturz ausschied.

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

40:50,653

2:02,114

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,036

2:02,256

32

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+4,497

2:02,283

18

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,972

2:02,179

13

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+8,100

2:02,133

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

20

+8,243

2:02,259

17

07

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+11,253

2:02,149

15

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

20

+13,129

2:02,413

11

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+14,471

2:02,457

12

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

20

+14,544

2:02,296

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