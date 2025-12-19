Erster Ducati-Test mit 850er-Motor: Der grobe Zeitplan für 2026 steht
Für die MotoGP-Saison 2027 wird das technische Reglement grundlegend verändert, sämtliche Hersteller arbeiten mit Vollgas daraufhin. Ducati Corse General Manager Gigi Dall’Igna über seinen Zeitplan.
2027 treten die neuen MotoGP-Regeln in Kraft. Diese sehen bei den Bikes eine reduzierte Aerodynamik, den Wegfall der Systeme zur Fahrwerks-Höhenverstellung (Devices) und eine Hubraumreduktion von 1000 auf 850 ccm vor. Dazu wird Pirelli Michelin als Reifen-Alleinausrüster ablösen.
Das erste Rennen der Saison 2026 findet in gut zwei Monaten am 28. Februar in Buriram/Thailand statt, doch die Vorbereitungen auf 2027 laufen bereits auf Hochtouren. Anfang Dezember testete KTM in Jerez eine RC16 mit 850 ccm, Pol Espargaro und Dani Pedrosa waren auf Pirelli-Reifen unterwegs.
Am 17. Dezember legte Honda nach und ließ Testfahrer Takaaki Nakagami auf dem Sepang International Circuit in Malaysia Runden drehen. Der japanische Hersteller versuchte ebenfalls, die technischen Voraussetzungen für 2027 bestmöglich zu simulieren.
«Wir werden im März testen», verriet Ducati Corse General Manager Gigi Dall’Igna anlässlich der
Der Vizeweltmeister soll in der ersten Saisonhälfte 2026 den
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach