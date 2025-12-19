Weiter zum Inhalt
Erster Ducati-Test mit 850er-Motor: Der grobe Zeitplan für 2026 steht

Für die MotoGP-Saison 2027 wird das technische Reglement grundlegend verändert, sämtliche Hersteller arbeiten mit Vollgas daraufhin. Ducati Corse General Manager Gigi Dall’Igna über seinen Zeitplan.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Ducati Corse General Manager Gigi Dall'Igna
Ducati Corse General Manager Gigi Dall’Igna
Foto: Gold & Goose
Ducati Corse General Manager Gigi Dall’Igna
© Gold & Goose

2027 treten die neuen MotoGP-Regeln in Kraft. Diese sehen bei den Bikes eine reduzierte Aerodynamik, den Wegfall der Systeme zur Fahrwerks-Höhenverstellung (Devices) und eine Hubraumreduktion von 1000 auf 850 ccm vor. Dazu wird Pirelli Michelin als Reifen-Alleinausrüster ablösen.

Das erste Rennen der Saison 2026 findet in gut zwei Monaten am 28. Februar in Buriram/Thailand statt, doch die Vorbereitungen auf 2027 laufen bereits auf Hochtouren. Anfang Dezember testete KTM in Jerez eine RC16 mit 850 ccm, Pol Espargaro und Dani Pedrosa waren auf Pirelli-Reifen unterwegs.

Am 17. Dezember legte Honda nach und ließ Testfahrer Takaaki Nakagami auf dem Sepang International Circuit in Malaysia Runden drehen. Der japanische Hersteller versuchte ebenfalls, die technischen Voraussetzungen für 2027 bestmöglich zu simulieren.

«Wir werden im März testen», verriet Ducati Corse General Manager Gigi Dall’Igna anlässlich der großen WM-Feier im Werk in Bologna am 19. Dezember. «Wir sind mit dem Motor beinahe bereit, anschließend müssen wir auf die Rennstrecke. Den ersten Test wird Michele Pirro absolvieren, später kommt dann Nicolo Bulega zum Einsatz.»

Der Vizeweltmeister soll in der ersten Saisonhälfte 2026 den Grundstein für den angepeilten Superbike-Titelgewinn legen, um sich in der zweiten Saisonhälfte verstärkt mit der MotoGP-Maschine anzufreunden. So soll der 26-Jährige, der dieses Jahr bereits als Ersatz für den verletzten Marc Marquez in Portimao und Valencia einsprang, bestmöglich auf 2027 vorbereitet werden – als MotoGP-Stammfahrer.

