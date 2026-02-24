Es geht wieder los! Der Zeitplan für den MotoGP-Saisonstart in Thailand

03:00 – 03.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 03.50 – 04.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 04.45 – 05.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 07.15 – 07.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 08.05 – 08.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 09.00 – 10.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice 02.40 – 03.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 03.25 – 03.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 04.10 – 04.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 04.50 – 05.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 05.15 – 05.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 06.45 – 07.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 07.10 – 07.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 07.40 – 07.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 08.05 – 08.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 09.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden) 06.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden) 07.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden) 09.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden)