Es geht wieder los! Der Zeitplan für den MotoGP-Saisonstart in Thailand
Am kommenden Wochenende findet der Start in die MotoGP-Saison 2026 statt. Der Thailand-GP ist der erste von 22 Grands Prix in diesem Jahr. SPEEDWEEK.com mit dem Überblick zu den Trainings und Rennen.
MotoGP
Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP in ThailandAm kommenden Wochenende gastiert die MotoGP in ThailandFoto: Gold & Goose
Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP in Thailand© Gold & Goose
Vom 27. Februar bis 1. März findet auf dem 4,554 km langen Chang International Circuit in Buriram der Start in die neue MotoGP-Saison statt. Nach den Vorsaison-Tests in Malaysia und Thailand werden von den Fahrern, Teams und Fans auf der ganzen Welt mit Spannung die ersten Rennen 2026 erwartet.
Die Strecke in Buriram hat fünf Links- und sieben Rechtskurven, die längste Gerade ist einen Kilometer lang. Am 4. Oktober 2014 wurde die Rennstrecke offiziell eröffnet. 2018 gastierte die Motorrad-WM erstmals in Buriram, die MotoGP-Premiere und den zweiten Event in der Saison 2019 gewann jeweils Marc Márquez (damals noch auf Honda). 2022 erfolgte nach zwei Pandemie-Jahren die Rückkehr nach Thailand, an einem verregneten Sonntag triumphierte Miguel Oliveira. 2023 konnte Jorge Martin den Grand Prix für sich entscheiden. 2024 gewann Ducati-Lenovo-Pilot Pecco Bagnaia das Sonntagsrennen. Im letzten Jahr war es dann Champion Marc Marquez, der sowohl im Sprint als auch im GP siegreich war. Bei den Vorsaison-Tests in Sepang und Buriram hinterließen wieder die Ducati-Fahrer einen sehr starken Eindruck. Auch Aprilia, insbesondere Marco Bezzecchi, präsentierte sich äußerst konkurrenzfähig. KTM und Honda fühlen sich ebenfalls bereit, um 2026 eine starke Saison zu haben. Und Yamaha? Mit dem neuen V4-Projekt geht es den Japanern darum, in den ersten Saisonrennen Fortschritte zu erzielen und in die Spur zu finden.
GP-Debüt der Rookies Aprilia-Pilot Jorge Martin war beim Buriram-Test wieder mit dabei und hinterließ einen starken Eindruck – er fühlt sich bereit für das erste Rennwochenende. Fehlen wird in Thailand Fermin Aldeguer (Gresini), der sich von seinem Trainingscrash erholt – für ihn kommt der Saisonstart noch zu früh. Und die beiden Rookies Diogo Moreira (LCR Honda) und Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) werden am kommenden Wochenende ihr GP-Debüt geben.
Der Große Preis von Thailand 2026 wird über 26 Runden ausgetragen. Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz nichts verpassen, müssen sie zwischen Thailand und Mitteleuropa einen Zeitunterschied von sechs Stunden beachten. Der MotoGP-Sprint beginnt am Samstag um 9 Uhr MEZ, der Grand Prix am Sonntag ebenfalls um 9 Uhr (die Ampel geht jeweils um 15 Uhr Ortszeit aus).
Zeitplan für den Großen Preis von Thailand 2026 (MEZ):
Freitag, 27. Februar:
  • 03:00 – 03.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1
  • 03.50 – 04.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1
  • 04.45 – 05.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1
  • 07.15 – 07.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice
  • 08.05 – 08.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice
  • 09.00 – 10.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice
Samstag, 28. Februar:
  • 02.40 – 03.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2
  • 03.25 – 03.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2
  • 04.10 – 04.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2
  • 04.50 – 05.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1
  • 05.15 – 05.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2
  • 06.45 – 07.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1
  • 07.10 – 07.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2
  • 07.40 – 07.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1
  • 08.05 – 08.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2
  • 09.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)
Sonntag, 1. März:
  • 06.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)
  • 07.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)
  • 09.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden)
Themen
  • MotoGP
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Marc Márquez
545
2
Alex Márquez
467
3
Marco Bezzecchi
353
4
Pedro Acosta
307
5
Francesco Bagnaia
288
6
Fabio Di Giannantonio
262
7
Franco Morbidelli
231
8
Fermin Aldeguer
214
9
Fabio Quartararo
201
10
Raúl Fernández
172
Mehr laden
EventsAlle MotoGP Events
  • Vergangen
    Sepang Testing 2026
    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Buriram Testing
    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Thailand Grand Prix
    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event
  • Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
MotoGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
