Ex-Pramac-Teammanager Guidotti über Toprak: «Er ist wie ein Chamäleon»

Der Erfahrung, wie hart der Umstieg in die Königsklasse ist, konnte auch Toprak Razgatlioglu nicht entgehen. Während der Türke in den vergangenen Jahren oftmals mit der Konkurrenz im Fahrerlager der Superbike-WM spielen konnte, reichte es bei der Premiere auf der MotoGP-Yamaha nicht einmal für einen WM-Punkt.

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Die Steigerung Razgatlioglus ist dennoch bemerkenswert. Zum einen verkürzte er von Beginn der Testfahrten den Rückstand zur Elite der Klasse als auch zu den Markenkollegen mit nahezu jeder Ausfahrt. Mit dem Ergebnis beim Großen Preis reichte es bereits, um Teamkollege Jack Miller hinter sich zu lassen: ein kleiner, aber emotional wichtiger Triumph und positiver Schlusspunkt des Auftaktwochenendes.

«El Turco» mit Pramac-Teamkollege Jack Miller (re.) Foto: Gold and Goose «El Turco» mit Pramac-Teamkollege Jack Miller (re.) © Gold and Goose

Nicht nur Yamaha-Racing-Boss Paolo Pavesio und Pramac-Teammanager Gino Borsoi applaudierten dem Neuling, auch der Vorgänger Borsois schätzt die Leistungen des ersten türkischen MotoGP-Piloten sehr hoch ein. Francesco Guidotti, bis Ende 2021 in Diensten des damaligen Ducati-Kundenteams von Paolo Campinotti, im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Aus meiner Sicht hat sich Toprak sehr gut geschlagen. Als Umsteiger konnte man realistisch nicht mehr erwarten. Sein Lernprozess ist nicht zu übersehen und dass, obwohl er das meiste von dem, was er über Jahre verinnerlicht hat, in der MotoGP nicht nutzen kann Alle wissen es, Toprak auch – ein MotoGP-Motorrad hat genau nichts mit einem Superbike zu tun – das erlebt er auf der Strecke.»

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Toprak hat herausragende Qualitäten Francesco Guidotti

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Guidotti weiter: «Auf der anderen Seite – Toprak hat herausragende Qualitäten, wenn es darum geht, sich zu adaptieren – er ist wie ein Chamäleon und in der Lage, alles, was sich bewegt, zu verstehen und am Limit zu nutzen, inklusive eines MotoGP-Bikes. Durch die große Komplexität, die es hier gibt, dauert der Vorgang länger, aber Toprak wird sich durcharbeiten und seinen Weg gehen.»

Interessant auch die Aussage Guidottis, dessen Bruder Giacomo übrigens bei Pramac-Yamaha als Crew-Chief für Jack Miller zuständig ist: «Ich sehe es auch nicht als Nachteil, dass Toprak seinen Weg als Rookie mit Yamaha geht. Es geht um viel mehr als nur das Motorrad. Ganz entscheidend in so einer Phase ist das richtige Umfeld, ein Team mit Erfahrung, aber auch viel Gefühl. Und ich denke, was das angeht, ist er bestens untergekommen.»

War jahrelang Teammanager bei Pramac Racing: Francesco Guidotti Foto: Gold and Goose War jahrelang Teammanager bei Pramac Racing: Francesco Guidotti © Gold and Goose

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