Exklusiv: Dall'Igna über Ducati in der MotoGP – 2026 und darüber hinaus

Gigi Dall’Igna schlendert zu einem freien Stehtisch und zwei Hockern, ein frisch aufgefülltes Weinglas in der Hand. Er wartet geduldig, während ich mir an der Bar nebenan schnell ein neues Glas hole. Der Ort unseres Gesprächs ist die hinterste Ecke des Restaurants Chalet Spinale, auf einem der schneebedeckten Gipfel der Dolomiten im Ferienort Madonna di Campiglio, wo die Vorstellung des Ducati-Lenovo-Teams für die MotoGP 2026 stattfindet. Wir haben uns in diese Enklave zurückgezogen, um dem Trubel der vielen Gäste von Ducati, Audi und Madonna di Campiglio und der Live-Musik vor dem Abendessen zu entgehen.

Eigentlich sollten wir uns einige Stunden zuvor in der eisigen Dorfmitte von Madonna di Campiglio zur öffentlichen Präsentation der Farben für 2026 und natürlich Marc Marquez und Pecco Bagnaia setzen, aber der 59-Jährige hatte sich nach einem ganzen Tag voller Interviews und Medienverpflichtungen nicht besonders gut gefühlt.

Dall’Igna als den «Adrian Newey» der MotoGP zu bezeichnen, ist keine allzu große Übertreibung. Seit er 2013 von Aprilia abgeworben wurde, hat er dazu beigetragen, Ducati Corse zu einem proaktiven und innovativen Kraftpaket an der Spitze der MotoGP und Superbike-WM zu machen.

Ducati sorgte in der MotoGP für einige technische Revolutionen

Bei der Teamvorstellung im Konferenzsaal des Pala di Campiglio am frühen Morgen äußerte er sich zur Produktivität seiner Abteilung und erzählte Moderator Gavin Emmett von seinem Stolz auf die acht Jahre alte Fahrwerkshöhenverstellung, die dazu beigetragen hat, die Wahrnehmung von Abtrieb und Elektronik für den Kurvenausgang in der MotoGP zu revolutionieren. Zusammen mit der Massendämpfer-Technologie, den «Scoops», Holeshot-Systemen und Experimenten bei der Aerodynamik (die schnell von anderen Marken wie Aprilia und KTM übernommen und weiterentwickelt wurden) kann Ducati für sich beanspruchen, der einflussreichste Hersteller an der Spitze des Motorradsports zu sein, seit HRC Anfang der 2010er-Jahre das «Seamless-Getriebe» weiterentwickelt hat.

Es gibt mehrere Themen, die ich gerne mit Dall'Igna diskutiert hätte, wie zum Beispiel seine Faszination für Marc Marquez, seine wahren Gedanken zu den Ursachen für Pecco Bagnaia's schwierige Saison 2025 und seine Meinung zu den nächsten MotoGP-Regeln, die darauf abzielen, viele der von Ducati Corse geschaffenen Schlupflöcher zu schließen. Aber wir haben nur wenig Zeit, und ich weiß aus früheren Interviews mit Gigi, dass ich wahrscheinlich nicht die reifsten Früchte pflücken kann, sodass sich das Gespräch in eine bestimmte Richtung entwickelt.

Erneut ein siegfähiges Paket: Die Ducati Desmosedici GP26 Foto: Ducati Corse Erneut ein siegfähiges Paket: Die Ducati Desmosedici GP26 © Ducati Corse

Bevor ich in die dunkle Gondelbahn stieg, um zum Chalet Spinale hinaufzufahren, hatte ich mit Claudio Domenicali, dem CEO von Ducati Motor Holdings, gesprochen. «Zum Glück hatten Gigi und ich seit unserer ersten Begegnung eine fantastische Übereinstimmung, denn er liebt Innovationen ...», erzählte mir der Italiener. Für einen Mann, der an geheime Projekte gewöhnt ist, ist es wenig überraschend, dass Dall'Igna – groß, drahtig und mit einem geschäftigen Gesichtsausdruck – blinzeln, lächeln und mit einigen unverbindlichen Kommentaren davonkommen kann. Dennoch haben seine Worte Gewicht. Er ist eine Autorität. Eine Rekordzahl von 88 Grand-Prix-Podiumsplätzen in Folge für Ducati-Maschinen, eine Serie, die bis in den Sommer 2021 zurückreicht, ist eine beachtliche Leistung. Und nach den kürzlich abgeschlossenen Vorsaison-Tests 2026 auf dem Sepang International Circuit in Malaysia, wo seine inoffiziell als GP25 und GP26 bezeichneten Maschinen fünf der sieben vordersten Plätze belegten, wird 2026 eine weitere Saison mit glänzenden Trophäen werden.

Gigi, du hast in der Teampräsentation über das System zur Fahrwerkshöhenverstellung (Ride Height Device) gesprochen. Da 2026 das letzte Jahr für diese Technologie ist, wurde nochmal viel in sie investiert?

Ja, immer noch. Wir haben wahrscheinlich irgendwann im Jahr 2018 mit der Fahrzeughöhenverstellung begonnen und sie jedes Jahr verbessert. Entweder das System, den Hub oder die Funktionsweise. Jetzt ist es wirklich ziemlich komplex. Es geht [bei der Verbesserung für 2026] nicht um Zuverlässigkeit, sondern um Leistung.

Die Desmosedici GP24 hat 2024 alle Grands Prix bis auf einen gewonnen und gilt als eines der besten Motorräder der modernen MotoGP-Ära. Wirst du traurig sein, wenn die aktuelle Version des Motorrads für 2025 und 2026 in wenigen Monaten ins Museum kommt?

Auf jeden Fall ... aber die Regeln sind lange unverändert geblieben, daher ist es jetzt an der Zeit für eine Änderung. Vor allem wegen der Geschwindigkeit der Motorräder. 360 km/h? Das ist ziemlich hoch, und ich halte es für wichtig, diese Geschwindigkeit zu reduzieren, da die Strecken dies derzeit nicht wirklich zulassen. Wir müssen bedenken, dass diese Regeln bis 2032 gelten werden, sodass viel Zeit bleibt, um die Geschwindigkeit [der 850er] wieder zu verbessern und zu erhöhen.

Siehst du Chancen in den neuen technischen Regeln für 2027 und darüber hinaus? Oder eher Einschränkungen?

Hmmm, früher schien es auch keine Chancen zu geben, aber dann haben wir neue Ideen, neue Konzepte und neue Lösungen entwickelt. Ich denke, dass es [für 2027] genauso sein wird. Sicherlich werden die Möglichkeiten anfangs etwas geringer sein als heute, aber die Menschen stellen sich dieser Herausforderung.

Die Ducati-Corse-Gruppe verfügt über eine Vielzahl talentierter Ingenieure. Einige von ihnen sind in den letzten Jahren zu anderen Marken gewechselt...

Ich glaube, wir sind die Einzigen, die nicht versuchen, andere Hersteller zu kopieren. Wir bilden unsere Mitarbeiter intern aus. Wir holen junge Leute von der Universität und bilden sie in unserem System aus, und ehrlich gesagt bin ich sehr glücklich über diese Philosophie. Wir haben viele wirklich kluge junge Leute, die eine gute Plattform für die Zukunft sein können.

Wie findest du die Zusammenarbeit mit der aktuellen Generation junger Techniker? Wie siehst du die Unterschiede in der Einstellung?

Das [zeigt auf das iPhone auf dem Tisch] ist die neue Realität. Man muss sich jetzt mit den Tools bewegen. Ich bin überrascht von den jungen Leuten. Ich arbeite sehr gerne mit ihnen zusammen, weil sie eine frische Einstellung haben. Das hilft uns, jung zu bleiben! Es ist mehr oder weniger wie bei Valentino [Rossi]; er hat die Akademie mit jungen Fahrern aufgebaut und selbst davon profitiert. Bei uns ist es genauso.

Was war deiner Meinung nach eine der größten Veränderungen für die Forschung und Entwicklung im Rennsport und in der MotoGP? Ist es der Einzug der KI?

Einer der Schlüssel ist es, die Reifen besser zu verstehen. Vor zehn Jahren wusste man noch nicht wirklich, was ein Reifen braucht, um die Leistung des Systems zu verstehen. Ich denke, in den letzten Jahren war es das Ziel, herauszufinden, wie man das Beste aus ihnen herausholen kann. Sicherlich mithilfe von KI ... aber das ist normal, es ist ein Werkzeug für die Arbeit. Dennoch braucht KI die Idee, die dahintersteht. Man muss ihr sagen, was man will oder wonach man sucht. Der Mensch muss das System in die richtige Richtung lenken.

88 MotoGP-Podiumsplätze in Folge: Das ist eine ziemliche Leistung...

88 Podiumsplätze sind wirklich eine Menge. Sicherlich wird früher oder später der Tag kommen, an dem das nicht mehr der Fall sein wird. So ist das im Sport. Aber ich hoffe, dass dieser Tag noch in weiter Ferne liegt.

Wie wirst du und das Ducati-Corse-Team die Meisterschaft 2026 und die Entwicklung der neuen 850er gleichzeitig bewältigen?

Alles hängt vom Ergebnis des Tests in Sepang ab. Wenn es gut läuft, haben wir Zeit, um uns dem Projekt 2027 zu widmen. Andernfalls müssen wir uns weiterhin auf 2026 konzentrieren. Für einen kleinen Hersteller wie uns ist es notwendig, die Lage zu verstehen und entsprechend zu handeln. Ein ruhiges Leben ist für uns noch nicht in Sicht!

