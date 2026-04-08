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Exklusiv: Motoren-Entwickler Kurt Trieb kommt von Honda zurück zu KTM

Im Sommer 2025 sorgte der Wechsel von Ing. Kurt Trieb in die Motorenentwicklung von HRC für großes Aufsehen. Genauso überraschend kehrt der Schwabe jetzt zu seinem alten Team in Österreich zurück.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Ingenieur Kurt Trieb: Der Rennmotoren-Experte bald wieder bei KTMIngenieur Kurt Trieb: Der Rennmotoren-Experte bald wieder bei KTM
Ingenieur Kurt Trieb: Der Rennmotoren-Experte bald wieder bei KTM
Foto: Gold and Goose
Ingenieur Kurt Trieb: Der Rennmotoren-Experte bald wieder bei KTM
© Gold and Goose

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Der deutsche Ingenieur Kurt Trieb zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Köpfen im Bereich der Rennmotorenentwicklung. Nach mehreren Etappen auch in der Serienentwicklung hatte der Schwabe seinen Heimathafen in der KTM-Rennabteilung in Munderfing gefunden. Mit dem Startschuss des MotoGP-Projekts und dem ersten Einsatz 2007 war Trieb für den Antrieb verantwortlich. Über die Jahre formte der Experte eine schlagkräftige Einheit und war bis Sommer 2025 für sämtliche Rennmotoren der Oberösterreicher verantwortlich.

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Erst im Juli 2024 war Trieb – vor mittlerweile rund 20 Jahren mitverantwortlich für den überragenden Erstentwurf eines BMW-Superbike-Serienmotors (S1000RR) – zudem Teil einer umfassenden Restrukturierung der KTM-Rennabteilung geworden. Nach dem Weggang von Fabiano Sterlacchini zu Aprilia hatten KTM-Technik-Urgestein Wolfgang Felber und Kurt Trieb die Gesamtverantwortung der MotoGP-Entwicklung übernommen.

Ab Sommer 2025 pendelte Kurt Trieb nach Japan

Dann die Sensation. Rund um den Deutschland-GP 2025 wurde bekannt, dass Kurt Trieb sich einer neuen beruflichen Herausforderung bei Honda, genauer in der HRC-Motorenentwicklung in Japan, stellt. Damit war das Antriebsgenie im Sommer 2025 von der Bühne in der Öffentlichkeit verschwunden. Trieb pendelte regelmäßig nach Japan und war fortan in die laufende MotoGP-Motorenentwicklung eingebunden.

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Jetzt erfuhr SPEEDWEEK.com exklusiv, dass Kurt Trieb nach nicht einmal einem Jahr Honda wieder verlassen hat. Wenig überraschend gibt es aufgrund vertraglicher Verpflichtungen keine Details zum überraschenden Ende der Zusammenarbeit, doch die Trennung soll auf Wunsch Triebs abgewickelt worden sein.

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Nach einer unbekannten Pause wird der 62-Jährige wieder an seine alte Wirkungsstätte im Innviertel zurückkehren. Der Ingenieur kann in der Rennabteilung seine alte Rolle als leitender Motorenentwickler übernehmen. Trieb profitiert damit von seiner eigenen Aufbauarbeit des Techniker-Teams, das nach seinem Weggang zu Honda ohne direkten Nachfolger weitergearbeitet hatte.

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