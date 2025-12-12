Exklusiv: Pedro Acosta enthüllt sein Moto2-WM-Siegerbike im KTM-Museum

Anfang 2026 reiht sich Pedro Acosta in die Riege der KTM-Weltmeister ein, deren Figuren in Originalbekleidung zusammen mit ihren Werksmotorrädern im KTM-Museum in Mattighofen ausgestellt sind. Insgesamt sind dort in der obersten Etage 28 KTM-Helden mit ihren originalen Bikes zu sehen.

Pedro Acosta auf seinem Moto2-Bike Foto: KTM Pedro Acosta auf seinem Moto2-Bike © KTM

Die Namen reichen vom ersten KTM-Motocrossweltmeister von 1974, Genadij Moiseev, über den österreichischen Dakar-Gewinner Matthias Walkner bis hin zum MotoGP-Piloten Pol Espargaro, der 2017 die erste vollständige MotoGP-Saison für KTM auf der RC16 bestritt.

Am 14. Januar ist es auch für Acosta so weit – mit einem Event wird der 21-Jährige in den erlesenen Kreis aufgenommen. Der Abend beginnt mit einem Saisonrückblick 2025 und einem Ausblick auf die nächste Rennsaison von KTM-Motorsportchef Pit Beirer. Im Anschluss wird Pedro Acosta persönlich seine Moto2-Werksmaschine aus der Saison 2023, samt der lebensgroßen Figur von ihm selbst, enthüllen. Teilnehmer des Abends haben daraufhin die Gelegenheit, den spanischen MotoGP-Piloten beim «Meet & Greet» zu treffen, Fotos zu machen, ein Autogramm zu ergattern und Fragen zu stellen.

Im KTM-Museum sind 28 Weltmeister mit ihren Bikes zu sehen Foto: KTM Im KTM-Museum sind 28 Weltmeister mit ihren Bikes zu sehen © KTM

Im Vorfeld der Veranstaltung steht das KTM-Museum allen Teilnehmern für einen Rundgang offen.

18 Uhr: Einlass

18.30 Uhr: Saisonrückblick und Ausblick von Pit Beirer, Motorsportchef KTM Factory Racing

19 Uhr: Enthüllung des Moto2-Weltmeisterbikes durch Pedro Acosta, Meet & Greet

20 Uhr: Ende der Veranstaltung