Exklusiv: Pedro Acosta enthüllt sein Moto2-WM-Siegerbike im KTM-Museum
Am 14. Januar 2026 präsentiert MotoGP-Ass Pedro Acosta sein Moto2-Weltmeisterbike aus der Saison 2023 in der Heroes-Ebene der KTM Motohall in Mattighofen.
Anfang 2026 reiht sich Pedro Acosta in die Riege der KTM-Weltmeister ein, deren Figuren in Originalbekleidung zusammen mit ihren Werksmotorrädern im KTM-Museum in Mattighofen ausgestellt sind. Insgesamt sind dort in der obersten Etage 28 KTM-Helden mit ihren originalen Bikes zu sehen.
Die Namen reichen vom ersten KTM-Motocrossweltmeister von 1974, Genadij Moiseev, über den österreichischen Dakar-Gewinner Matthias Walkner bis hin zum MotoGP-Piloten Pol Espargaro, der 2017 die erste vollständige MotoGP-Saison für KTM auf der RC16 bestritt.
Am 14. Januar ist es auch für Acosta so weit – mit einem Event wird der 21-Jährige in den erlesenen Kreis aufgenommen. Der Abend beginnt mit einem Saisonrückblick 2025 und einem Ausblick auf die nächste Rennsaison von KTM-Motorsportchef Pit Beirer. Im Anschluss wird Pedro Acosta persönlich seine Moto2-Werksmaschine aus der Saison 2023, samt der lebensgroßen Figur von ihm selbst, enthüllen. Teilnehmer des Abends haben daraufhin die Gelegenheit, den spanischen MotoGP-Piloten beim «Meet & Greet» zu treffen, Fotos zu machen, ein Autogramm zu ergattern und Fragen zu stellen.
Im Vorfeld der Veranstaltung steht das KTM-Museum allen Teilnehmern für einen Rundgang offen.
18 Uhr: Einlass
18.30 Uhr: Saisonrückblick und Ausblick von Pit Beirer, Motorsportchef KTM Factory Racing
19 Uhr: Enthüllung des Moto2-Weltmeisterbikes durch Pedro Acosta, Meet & Greet
20 Uhr: Ende der Veranstaltung
Die Tickets sind limitiert und zum Preis von 79 Euro auf der
