Fabiano Sterlacchini (Aprilia): Ich entscheide, wohin das Schiff fährt

Fabiano Sterlacchini ist zweifellos einer der bedeutenden Namen der MotoGP-Saison 2025. Der italienische Ingenieur kam nach Stationen bei Ducati und KTM in die Rennabteilung von Aprilia.

Bei der Marke aus Noale hat Sterlacchini mit seiner Crew eine echte Meisterleistung im Management vollbracht, indem er einen sehr schwierigen Saisonstart wettgemacht hat, obwohl ihm im Grunde nur ein konkurrenzfähiger Fahrer zur Verfügung stand.

Im Interview von SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino lässt Sterlacchini seinen beruflichen Werdegang Revue passieren.

Fabiano, es ist mir eine Freude, dich hier zu haben. Ich würde gerne etwas über deinen akademischen Werdegang erfahren: In welchem Ingenieurfach hast du studiert?

Mechanik.

Was war dein erster Job nach dem Studium?

Mein erster Job war noch während des Studiums, denn ich hatte die Möglichkeit, mit einem Onkel von mir zu arbeiten, der eine Werkstatt mit einem Rennwagen-Team hatte. So habe ich mit Autos angefangen, und da ich studieren wollte, musste ich arbeiten, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Im Grunde habe ich immer mein Studium mit der Arbeit kombiniert.

An der Universität lernte ich jemanden kennen, der mit zwei Besitzern eines Motorradteams befreundet war, das 1997 mit Pierfrancesco Chili in der Superbike-Meisterschaft antrat. Als Matteo Flamini mit Power Horse in die GP-Weltmeisterschaft wechselte, habe ich ihn ersetzt.

Und daher kam es, dass ich später mit Ducati in Kontakt kam, denn das Motorrad war ein Ducati-Werksbike. Ich habe 18 Jahre bei Ducati gearbeitet und dort Cecchinelli, Marinelli, Farnè und alle anderen kennengelernt, die dort arbeiteten.

18 Jahre bei Ducati – warum bist du gegangen? Hast du andere Ziele verfolgt? Hattest du bei Ducati die Grenze erreicht?

Ich bin immer der Meinung, dass es im Leben eine Waage gibt, auf der man auf der einen Seite die Gründe dafür, etwas zu tun, und auf der anderen Seite die Gründe dagegen abwägt. Und irgendwann überwogen die Gründe dafür, zu gehen, gegenüber denen, zu bleiben.

Zum Teil hatte ich vielleicht auch meine Grenze erreicht, denn an der Spitze des Unternehmens stand Gigi [Dall’Igna], ein äußerst kompetenter und fähiger Mensch.

Und dann?

Als ich Ducati verließ, ging ich nicht zu einem anderen Team, sondern entfernte mich komplett aus diesem Umfeld. Mein Ziel war es, eine Art «Entgiftung» zu machen. Denn diese Welt verlangt auch heute noch viele Stunden, viele Tage, und man muss in der Lage sein zu sagen: «Ich bin bereit, diese Anstrengung zu machen.» Nach so vielen Jahren im Rennsport war es also an der Zeit zu sagen: «Ich werde eine Pause einlegen und herausfinden, was ich will.» Und als ich draußen war, wurde mir klar, dass ich zurückkommen wollte.

Hast du die Zeit mit Filippo Preziosi an der Spitze von Reparto Corse miterlebt?

Ja, ja... Von 2002 bis 2014, als Gigi kam, habe ich mit Preziosi gearbeitet. Danach gab es 8 bis 9 Monate mit Bernard Gobmaier, aber sagen wir mal so: Die beiden Personen, mit denen ich bei Ducati am meisten zusammengearbeitet habe, waren zuerst Filippo und dann Gigi.

Du hattest großartige Lehrer...

Sí! Obwohl ich sagen muss, ohne jemandem etwas absprechen zu wollen, dass Filippo mich am meisten beeinflusst hat. Vielleicht auch, weil ich empfänglicher und jünger war. Ich kam mit weniger als 30 Jahren zu Ducati. Aber Filippo hat zweifellos einen außergewöhnlichen Verstand, und viele der Dinge, die erreicht wurden, waren das Ergebnis dieses Verstandes.

Deine Zeit bei KTM in deinem Berufsleben war kurz...

Ich habe definitiv sehr daran geglaubt und drei Jahre lang intensiv daran gearbeitet. Dann wurde irgendwann klar, dass es Meinungsverschiedenheiten darüber gab, wie das Unternehmen organisiert werden sollte, und irgendwann kam es, wie es kommen musste, und wir beschlossen, getrennte Wege zu gehen.

Stimmt es, dass du sehr italienisch bist, dass du gerne in Italien lebst und dass es dir schwerfiel, außerhalb deiner Heimat zu arbeiten?

Letztendlich, Manuel, ist es ein bisschen so, wie ich es dir zuvor gesagt habe: Es ist eine Frage der Balance. Das Leben in Italien war sicherlich ein Aspekt, aber kein so entscheidender, denn das Leben im Ausland ist auch eine Chance, nicht wahr?

Bei KTM war es meiner Meinung nach so, dass Rennen auf eine bestimmte Art und Weise gefahren werden müssen. Und wenn ich an der Spitze des Projekts stehe, entscheide ich, wohin das Schiff fährt. Wenn jemand kommt und mir sagt, ich müsse wenden, sage ich: Übernimm du das Ruder, und ich gehe... So funktioniert das.

Lassen wir uns über deinen Wechsel zu Aprilia sprechen. Die Leitung des Rennteams zu übernehmen, schien eine «unmögliche Mission» zu sein. Nicht nur die Person, die das Team seit Aprilias Einstieg in die MotoGP geleitet hatte und die auch der Vater des Motorrads war, war gegangen. Hinzu kam der Weggang der beiden Werksfahrer mit ihren jeweiligen Renningenieuren. Ihr hattet nur einen Fahrer, der das Motorrad kannte, nämlich Raúl.

Ich muss dir sagen, dass dieser Job dir eines lehrt: Alles, was du für unmöglich hältst, kann möglich werden, man muss nur daran arbeiten. Ich war mir der Situation vollkommen bewusst, aber als wir mit Massimo sprachen, sah ich, dass...

Denn die Fähigkeit in unserem Beruf, und ich glaube auch generell, besteht nicht darin, zu sehen, was man sieht, sondern zu ahnen, was aus dem, was man sieht, werden könnte. Und ich muss sagen, dass ich bei Aprilia große Qualitäten gesehen habe.