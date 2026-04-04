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Fabio Di Giannantonio schwärmt: «Ich bin ein Fan von Ai Ogura»

Ai Ogura beeindruckte beim Grand Prix in Austin mit einem starken Rennen – selbst MotoGP-Rivale Fabio Di Giannantonio zeigte sich begeistert. Der VR46-Ducati-Pilot findet klare Worte für den Japaner.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

Ai Ogura hinterieß in Austin einen bleibenden Eindruck
Ai Ogura hinterieß in Austin einen bleibenden Eindruck
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura hinterieß in Austin einen bleibenden Eindruck
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Ai Ogura sorgte beim MotoGP-Rennen in Austin für Aufsehen. Der Japaner arbeitete sich mühelos durchs Feld und befand sich auf Kurs zum ersten Podium in der Königsklasse. Doch dann streikte seine Aprilia RS-GP. Bei seinen Konkurrenten hinterließ der Japaner bleibenden Eindruck – allen voran bei VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio.

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Ogura war von Startplatz 10 ins Rennen gegangen und arbeitete sich mit beeindruckendem Tempo nach vorne. Zwischenzeitlich war Ogura sogar der schnellste Mann auf der Strecke, fuhr schneller als die Spitze und ließ etablierte Größen wie Alex Marquez und Francesco Bagnaia hinter sich. Auch Fabio Di Giannantonio musste sich dem Japaner geschlagen geben, als dieser ihn mit Nachdruck überholte.

Zu diesem Zeitpunkt lag Ogura bereits auf Top-4-Kurs und schloss weiter zur Spitze auf. Ein Podium schien in greifbarer Nähe – bis in Runde 15 die Aprilia streikte und der Traum abrupt endete. Die Enttäuschung bei Trackhouse und Aprilia war entsprechend groß, schließlich hatte der Japaner eine echte Sensation in Reichweite.

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Im Artikel erwähnt

Ogura macht laut Di Giannantonio «unglaubliche Dinge»

Doch unabhängig vom Ergebnis blieb Oguras Leistung nicht unbemerkt. Di Giannantonio zeigte sich nach dem Rennen tief beeindruckt von seinem Rivalen – und fand deutliche Worte: «Ai ist ein unglaublicher Fahrer. Ich bin ein Fan von ihm! Seine Art zu fahren ist beeindruckend. In der Moto2 hat er unglaubliche Dinge auf dem Motorrad gemacht, und ich bin überzeugt, dass er ein starker Fahrer ist.»

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Fabio Di Giannantonio erlebte in Austin ein gutes Wochenende
Fabio Di Giannantonio erlebte in Austin ein gutes Wochenende
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio erlebte in Austin ein gutes Wochenende
© Gold & Goose

Besonders die Szene, in der Ogura den Italiener überholte, blieb hängen: «Als er mich überholt hat, war er richtig stark unterwegs. Er fuhr eine 2:02,0er-Runde – das war zu diesem Zeitpunkt eine verrückte Zeit. Ich bin wirklich positiv beeindruckt von ihm.»

Ogura selbst konnte dem Rennen trotz des Ausfalls auch Positives abgewinnen. «Unser Tempo war gut genug, um ein Podium zu erreichen», erklärte der Japaner. Tatsächlich hatte er eindrucksvoll bewiesen, dass er endgültig in der MotoGP angekommen ist. Sein Gefühl für das Motorrad und seine Stärke beim Bremsen machten ihn zu einem ernstzunehmenden Faktor im Spitzenfeld.

Willkommen zum Rennen in Austin, Texas
Willkommen zum Rennen in Austin, Texas
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
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Pecco Bagnaia
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Alex Márquez
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Fermin Aldeguer
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Enea Bastianini
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Marc Márquez
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Jorge Martin
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Luca Marini
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Brad Binder
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Raúl Fernández
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Martin, Bezzecchi, Acosta
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Sieger Marco Bezzecchi
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Willkommen zum Rennen in Austin, Texas
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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

40:50,653

2:02,114

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,036

2:02,256

32

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+4,497

2:02,283

18

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,972

2:02,179

13

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+8,100

2:02,133

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

20

+8,243

2:02,259

17

07

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+11,253

2:02,149

15

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

20

+13,129

2:02,413

11

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+14,471

2:02,457

12

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

20

+14,544

2:02,296

15

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