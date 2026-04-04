Fabio Di Giannantonio schwärmt: «Ich bin ein Fan von Ai Ogura»

Ai Ogura sorgte beim MotoGP-Rennen in Austin für Aufsehen. Der Japaner arbeitete sich mühelos durchs Feld und befand sich auf Kurs zum ersten Podium in der Königsklasse. Doch dann streikte seine Aprilia RS-GP. Bei seinen Konkurrenten hinterließ der Japaner bleibenden Eindruck – allen voran bei VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio.

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Ogura war von Startplatz 10 ins Rennen gegangen und arbeitete sich mit beeindruckendem Tempo nach vorne. Zwischenzeitlich war Ogura sogar der schnellste Mann auf der Strecke, fuhr schneller als die Spitze und ließ etablierte Größen wie Alex Marquez und Francesco Bagnaia hinter sich. Auch Fabio Di Giannantonio musste sich dem Japaner geschlagen geben, als dieser ihn mit Nachdruck überholte.

Zu diesem Zeitpunkt lag Ogura bereits auf Top-4-Kurs und schloss weiter zur Spitze auf. Ein Podium schien in greifbarer Nähe – bis in Runde 15 die Aprilia streikte und der Traum abrupt endete. Die Enttäuschung bei Trackhouse und Aprilia war entsprechend groß, schließlich hatte der Japaner eine echte Sensation in Reichweite.

Ogura macht laut Di Giannantonio «unglaubliche Dinge»

Doch unabhängig vom Ergebnis blieb Oguras Leistung nicht unbemerkt. Di Giannantonio zeigte sich nach dem Rennen tief beeindruckt von seinem Rivalen – und fand deutliche Worte: «Ai ist ein unglaublicher Fahrer. Ich bin ein Fan von ihm! Seine Art zu fahren ist beeindruckend. In der Moto2 hat er unglaubliche Dinge auf dem Motorrad gemacht, und ich bin überzeugt, dass er ein starker Fahrer ist.»

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Fabio Di Giannantonio erlebte in Austin ein gutes Wochenende Foto: Gold & Goose Fabio Di Giannantonio erlebte in Austin ein gutes Wochenende © Gold & Goose

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Besonders die Szene, in der Ogura den Italiener überholte, blieb hängen: «Als er mich überholt hat, war er richtig stark unterwegs. Er fuhr eine 2:02,0er-Runde – das war zu diesem Zeitpunkt eine verrückte Zeit. Ich bin wirklich positiv beeindruckt von ihm.»

Ogura selbst konnte dem Rennen trotz des Ausfalls auch Positives abgewinnen. «Unser Tempo war gut genug, um ein Podium zu erreichen», erklärte der Japaner. Tatsächlich hatte er eindrucksvoll bewiesen, dass er endgültig in der MotoGP angekommen ist. Sein Gefühl für das Motorrad und seine Stärke beim Bremsen machten ihn zu einem ernstzunehmenden Faktor im Spitzenfeld.

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