Fabio Di Giannantonio trotz KTM-Werksvertrag: Emotionale Szenen bei VR46

Es ist offiziell: Red Bull KTM Factory Racing bestätigte Alex Marquez für 2027 und 2028 als einer von zwei Fahrern für die MotoGP-WM. Der 30-jährige Spanier war mit seinem Bruder Marc am Wochenende noch beim Fan-Event «World Ducati Week» (WDW) in Misano Adriatico für seinen jetzigen Arbeitgeber Ducati im Einsatz.

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Auch die zweite Fahrer-Personalie wurde bei KTM noch vor dem Deutschland-Grand-Prix am kommenden Wochenende offiziell bestätigt – zwei Stunden nach der Vollzugsmeldung von AM73. Dass es sich hier um den jetzigen VR46-Ducati-Fahrer Fabio Di Giannantonio handelt, war längst kein Geheimnis mehr. Der 27-jährige gebürtige Römer belegt im Moment hinter den Aprilia-Assen Jorge Martin und Marco Bezzecchi Platz 3 in der WM-Tabelle und hat aktuellen von allen Ducati-Fahrern die besten Chancen auf den WM-Titel.

Fabio Di Giannantonio: Der Abschied von VR46 Racing schmerzt schon jetzt Foto: privat Di Giannantonio Fabio Di Giannantonio: Der Abschied von VR46 Racing schmerzt schon jetzt © privat Di Giannantonio

Bevor KTM die offizielle Meldung zu Di Giannantonio ausschickte, hatte sich die VR46-Racing-Einheit mit einem emotionalen Statement gemeldet. Darin ist zu sehen, wie «Diggia» in der Box vor der versammelten Mannschaft mit Uccio Salucci und Pablo Nieto eine höchst emotionale Abschiedsrede hält und mehrfach in Tränen ausbricht. Bemerkenswert: Diese ist mit dem 9. Mai datiert – also am Le-Mans-Wochenende. Somit ist klar, dass, wie berichtet, die Deals hinter den Kulissen seit langer Zeit finalisiert sind.

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«Verdammt, ich habe gedacht, das würde einfacher sein», erklärt Di Giannantonio zu Beginn, während ihm bereits das erste Mal die Stimme versagt. «Ihr seid ein unglaubliches – ein verrücktes Team! Ich habe mich noch nie in einem Team so gut gefühlt. Ihr habt mir alles gegeben – alles, was ich jetzt bin, und all die guten Dinge, die mir jetzt widerfahren.»

Direktor «Uccio» Salucci tröstet seinen Piloten und Landsmann Foto: privat Di Giannantonio Direktor «Uccio» Salucci tröstet seinen Piloten und Landsmann © privat Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio weiter: «Ich war nicht diese Person, nicht dieser Mann und auch nicht dieser Rennfahrer, der ich nun bin. All das ist euer Verdienst – danke an alle!» Nach der Rede folgen innige Umarmungen mit allen Crew-Mitgliedern. Zur Erinnerung: Di Giannantonio stand in seinem zweiten Jahr beim Gresini-Team bereits vor dem Karriere-Aus in der MotoGP-WM, rettete sich aber Ende 2023 mit starken Ergebnissen und ergatterte somit für 2024 den Platz bei VR46 Racing. Für das Team von Valentino Rossi stand Fabio bisher sieben Mal auf dem Podium.