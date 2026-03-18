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Fabio Di Giannantonio (VR46) mit Vorfreude: «Ich war noch nie in Brasilien»

MotoGP-Ass Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) reist mit viel Vorfreude nach Brasilien. Er war noch nie in dem südamerikanischen Land und freut sich darauf, eine neue Kultur kennenzulernen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli in Brasilien-Trikots
Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli in Brasilien-Trikots
Foto: VR46 Racing
Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli in Brasilien-Trikots
© VR46 Racing

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Fabio Di Giannantonio war mit großer Zuversicht in die MotoGP-Saison 2026 gestartet. Bei den Vorsaisontests kam der Ducati-Pilot mit der Desmosedici GP26 sehr gut zurecht, er war meistens bei den Schnellsten dabei. Der Italiener bekommt, wie schon letztes Jahr, von Ducati ein aktuelles Werksmotorrad zur Verfügung gestellt. Sein Ziel ist es, in dieser Saison konstanter zu sein und regelmäßig im Spitzenfeld zu landen.

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Vor allem das gute Gefühl für das Vorderrad gibt Di Giannantonio viel Zuversicht, damit sein Plan aufgeht. In Thailand klappte dies mit den Rängen 8 und 6 nur bedingt. Im Sprintrennen hatte der VR46-Pilot jedoch Pech, als er zu Beginn von Alex Marquez (Gresini) neben die Strecke geschickt wurde.

Fabio Di Giannantonio in Thailand
Fabio Di Giannantonio in Thailand
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio in Thailand
© Gold & Goose

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Di Giannantonio kommt mit 12 Punkten im Gepäck nach Brasilien. In der WM-Tabelle liegt er nach dem ersten Rennwochenende auf Rang 7, womit er derzeit bester Ducati-Fahrer ist. Der 27-Jährige freut sich auf das Debüt auf einer völlig neuen Strecke.

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«Ich bin mir sicher, dass das Wochenende in Goiania fantastisch wird! Ich freue mich sehr, dass Brasilien nach so vielen Jahren wieder im MotoGP-Kalender steht. Ich kann es kaum erwarten, die Strecke und die Gegend insgesamt zu entdecken, auch weil ich noch nie in Brasilien war», meinte «Diggia» vor dem Brasilien-GP. «Es wird für uns eine Premiere sein, und ich freue mich darauf, eine neue Kultur kennenzulernen und mit den Brasilianern in Kontakt zu kommen. Wir werden jede Menge Spaß haben!»

Brasilien-Outfit für die VR46-Asse

Um den Grand Prix in Goiania und die MotoGP-Rückkehr nach Brasilien gebührend zu feiern, werden Di Giannantonio und Teamkollege Franco Morbidelli, für den der Brasilien-GP auch ein Heim-GP ist, eine spezielle Kleidungskollektion tragen.

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