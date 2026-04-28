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Fabio Di Giannantonio (VR46) über seine Zukunft: «Ich will nicht pokern!»

VR46-Ducati-Ass Fabio Di Giannantonio sprach nach dem Klassiker von Jerez über seine Lage und über die Hektik im Fahrermarkt, die in der MotoGP-WM immer früher einsetzt.

Johannes Orasche
Von

MotoGP

Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
© Gold & Goose

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Die offizielle Pressekonferenz der Top-3 in Jerez de la Frontera nach dem MotoGP-Hauptrennen am Sonntag brachte auch ein paar humorige Szenen, die aber eigentlich zu einem recht ernsten und wichtigen Thema kamen. Fakt ist: Sieger Alex Marquez und der drittplatzierte Fabio Di Giannantonio sind im Moment sehr heiße Aktien auf dem Fahrermarkt und wurden daher wieder einmal auf ihre Zukunft angesprochen. Während Marquez mit dem Red-Bull-KTM-Werksteam in Verbindung gebracht wird, könnte Di Giannantonio in der Saison 2027 den Platz von Marquez bei Gresini übernehmen – für ihn wäre es eine Rückkehr.

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Der Italiener holte tief Luft und setzte dann an: «Ich will ehrlich sein, ich will nicht pokern! Ich habe das schon am Donnerstag gesagt, als ich zu meiner Zukunft befragt wurde. Ich bin dankbar für den Moment im Hier und Jetzt. Wir werden über meine Zukunft in Ruhe reflektieren. Das Interesse bedeutet natürlich, dass man einen guten Job macht. Wir kennen unsere Prioritäten, haben gemeinsam mit meinem Umfeld mit jenen Leuten gesprochen, die interessiert sind. Im Moment ist es aber wie 2023. Aber klar: Das Interesse macht mich zufrieden.»

Fabio Di Giannantonio: «Wir sollten uns mehr auf die Gegenwart fokussieren»

Und dann äußerte sich der gebürtige Römer zum allzu früh einsetzenden Transfer-Poker im Fahrerlager: «Klar, wir brauchen News für die Leute – aber wir sind erst im vierten Rennen der Saison! Ich werde bis zum Ende der Saison diese Farben tragen. Und ich kann sagen, es ist das beste Team, das ich je hatte. Wir sollten uns mehr auf die Gegenwart fokussieren. Jeder Fahrer zeigt da draussen großartige Dinge, tolle Manöver!»

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Im Artikel erwähnt

«Diggia» brachte auch ein Beispiel, was es bedeuten würde, in seiner Situation Dinge auszuplaudern oder thematisch weiter anzustoßen. «Denkt mal nach, wenn ich hier jetzt was sage. Ich gehe dann hier von euch weg und rüber in die Box zum Team, um mit den Jungs eine Party zu machen. Stellt euch mal vor, wie das wäre.» Auch Jerez-Sieger Alex Marquez wurde zu seinem möglichen Übertritt zu KTM befragt – er nahm es mit Humor: «Diggia hat ja nicht viel gesagt – es ist jedenfalls noch Zeit. Der Glücklichste ist hier Bez, er bekommt diese Fragen nicht. Wir werden sehen, wie die Zukunft aussieht.»

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Willkommen zum Rennen in Jerez
Willkommen zum Rennen in Jerez
Foto: Gold & Goose
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
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Start des Rennens
Start des Rennens
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Ogura und Bastianini
Ogura und Bastianini
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Di Giannantonio und Zarco
Di Giannantonio und Zarco
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Alex Márquez
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Pedro Acosta
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Jorge Martin
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Marco Bezzecchi
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Binder und Mir
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Aldeguer und Bagnaia
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Fabio Di Giannantonio
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Enea Bastianini
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Alex Márquez gewinnt das Rennen
Alex Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Alex Márquez
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Sieger Alex Márquez
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Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
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Sieger Alex Márquez
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Willkommen zum Rennen in Jerez
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01

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

73

25

40:48,861

1:37,081

25

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

72

25

+1,903

1:37,270

20

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

25

+5,796

1:37,323

21

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

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Aprilia Racing

89

25

+9,229

1:37,282

13

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

25

+9,891

1:37,699

11

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

25

+10,614

1:37,655

14

07

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

25

+13,039

1:37,352

11

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Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

25

+14,411

1:37,510

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

25

+19,778

1:38,019

7

10

Pedro Acosta

Pedro Acosta

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Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

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