Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Fabio Di Giannantonio (VR46): «Wir sind stark – es ist ein guter Moment!»

VR46-Ducati-Ass Fabio Di Giannantonio ist zuversichtlich, dass er den Schwung aus den ersten drei MotoGP-Events nach Jerez mitnehmen kann. Der Italiener hat die vierwöchige Pause gut genutzt.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Fabio Di Giannantonio hatte einen soliden Start in die MotoGP-Saison 2026. In Thailand erzielte er die Ränge 8 und 6, er fand sich dort noch nicht in den Top-Positionen wieder. Ein anderes Bild ergab sich dann in Brasilien: Sowohl im Sprint als auch im Grand Prix lieferte sich «Diggia» sehenswerte Zweikämpfe mit Champion Marc Marquez. Am Ende wurden es für den VR46-Piloten die Plätze 2 und 3. In Austin kam es erneut zum Zusammentreffen der beiden Ducati-Piloten. Im Sprintrennen übertrieb es MM93 – er stürzte und riss Di Giannantonio mit ins Verderben. Im Grand Prix folgte dann für den Italiener mit Rang 4 der versöhnliche Abschluss an einem turbulenten Wochenende.

Werbung

Werbung

Di Giannantonio belegt derzeit in der WM-Tabelle mit 50 Punkten Rang 4 – er ist nach drei Rennwochenenden bester Ducati-Pilot. Der Römer will nun seine gute Form auch beim Europaauftakt in Jerez unter Beweis stellen. Das Ziel beim Spanien-GP ist es, den Schwung der ersten drei Grands Prix beizubehalten – auf einer Strecke, auf der er 2021 in der Moto2-WM schon einmal gewonnen hat.

«Wir sind zurück in Europa, wir fahren nach Jerez! Es ist eine Strecke, die wir alle sehr gut kennen, und es wird interessant sein, wieder in Europa zu sein», meinte Fabio Di Giannantonio vor dem Rennwochenende. «Früher sagte man, die Meisterschaft beginne hier, aber für uns ist die Saison in den ersten drei Rennen sehr gut gelaufen. Wir sind stark, es ist ein guter Moment – sowohl für das Team als auch für das Motorrad.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Das Beste aus dem Vorderrad herausholen

Die knapp vierwöchige MotoGP-Pause haben der 27-Jährige und seine VR46-Crew gut genutzt, um sich in Stellung zu bringen. «In diesen Tagen zu Hause haben wir daran gearbeitet, einen Weg zu finden, das Beste aus dem Vorderrad herauszuholen, um das Motorrad besser abbremsen und einlenken zu können – um ein noch besseres Gesamtpaket für die Rennen zu haben. Das Ziel ist es, weiterhin das gleiche Gefühl wie in den ersten Rennen zu haben, das es mir ermöglicht, stark zu sein.»

Werbung

Werbung

Dass Di Giannantonio mit seiner Desmosedici GP26 nicht nur eine sehr gute Renn-Pace hat, sondern auch in den Qualifyings zu den Besten gehört, hat er in Brasilien und in den USA unter Beweis gestellt – er holte sich dort jeweils die Pole-Position.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

81

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

77

3

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

60

4

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

50

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

45

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

40

7

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

37

8

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

28

9

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

25

10

Luca Marini

Luca Marini

HRC Honda Racing

Honda HRC Castrol

23

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  • Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien