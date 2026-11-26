Es begann wie im Märchen: Fabio Quartararo stieg als Zehnter der Moto2-WM 2018 in die MotoGP auf. Für Außenstehende war schwer einzuschätzen, was er auf der Speed-Up-Maschine geleistet hatte, nur wenige erkannten sein riesiges Talent. Seine gesamte bisherige MotoGP-Karriere fuhr der Franzose für Yamaha, die vergangenen sechs Jahre im Werksteam. 2021 gewann er für den japanischen Hersteller mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo die Weltmeisterschaft, im Folgejahr wurde er Vize.

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«Wir wollen unser Bestes geben, aber auch den Moment genießen», sagte Quartararo vor seinem letzten Rennwochenende mit Yamaha in Valencia. «Viele der Leute im Team sind seit meinem Start 2019 dabei. An dieses Jahr erinnere ich mich besonders gerne. Egal, wie das Ergebnis ausfiel oder ob ich stürzte, ich lernte viel und uns gelangen ein paar schöne Podestplätze. In meinem ersten MotoGP-Jahr erwartete niemand irgendwas von mir, das war sehr nett.»

Yamaha geriet ab 2023 ins Hintertreffen

Nach der Saison 2022 kam der Absturz. Yamaha geriet gegenüber den europäischen Herstellern ins Hintertreffen, dem schnellen Quartararo gelangen seither nur noch vier Podestplätze. Im Vorjahr brauste er zwar fünfmal auf Pole-Position, er ist inzwischen aber seit fast viereinhalb Jahren sieglos.

«Letztes Jahr bekamen wir im Qualifying ein paar schnelle Runden hin, in den Rennen gelang uns das unglücklicherweise nicht», schilderte der 27-Jährige. «Deshalb brauche ich eine Veränderung, andere Leute. Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Drum freue ich mich darauf, am Dienstag das andere Motorrad zu fahren.»

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Quartararo hat einen Vertrag mit Honda bis Ende 2028 unterschrieben, er gehört zu 12 von 22 Fahrern, die für nächste Saison das Team wechseln. «In den ersten paar Rennen wird es sehr seltsam sein mit so vielen Fahrern in anderen Farben und für andere Hersteller», schmunzelte Fabio. «Für die Fans ist es aber immer interessant, wenn es etwas Neues gibt. Hoffentlich wird die Show noch besser.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 28.11.2026 - 08:35