Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Fabio Quartararo: Seine letzte Asien-Tour mit Yamaha startete in Indien

Der ehemalige MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo ist bereits früh nach Asien gereist und war zu Gast bei einem Fan-Event von Yamaha Indien – auch Jack Miller und Alex Rins waren dabei.

MotoGP

Fabio Quartararo testete die Yamaha R2
Fabio Quartararo testete die Yamaha R2
Foto: Yamaha Motor India
Fabio Quartararo testete die Yamaha R2
© Yamaha Motor India

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die MotoGP-WM schlägt am kommenden Wochenende in Motegi auf, wo der Große Preis von Japan stattfindet. Bevor es dort hin geht, hat Yamaha-Ass Fabio Quartararo einen Abstecher nach Indien unternommen. Dort war der 27-jährige Franzose am Montag der Stargast bei einer großen Yamaha-Veranstaltung.

Werbung

Werbung

Anlass war ein Trackday von Yamaha Indien im Rahmen der Vorstellung des neuen YZF-R2-Sportbikes. Schauplatz der Veranstaltung war der Madras International Circuit nahe der Metropole Chennai. Die Strecke wird auch «The Home of Indian Motorsport» genannt – angelehnt an die Piste von Silverstone in Großbritannien.

Gruppenfoto mit Quartararo, Rins und Miller
Gruppenfoto mit Quartararo, Rins und Miller
Foto: Yamaha Motor India
Gruppenfoto mit Quartararo, Rins und Miller
© Yamaha Motor India

Im Artikel erwähnt

Quartararo ging mit dem leichten 200-ccm-Bike auch selbst auf die Piste. Mit dabei waren beim Indien-Abstecher die beiden Yamaha-MotoGP-Fahrer Jack Miller und Alex Rins. Vor allem Miller – der unter dem Yamaha-Dach 2027 in der Superbike-WM weitermachen darf – war bester Laune und führte auf einem Roller einige Kunststücke vor. Einzig Pramac-Fahrer Toprak Razgatlioglu fehlte diesmal bei dem Auftritt der Yamaha-Asse.

Werbung

Werbung

Fabio Quartararo in Chennai
Fabio Quartararo in Chennai
Foto: Yamaha Motor India
Fabio Quartararo in Chennai
© Yamaha Motor India

TV-Programm

Die drei MotoGP-Helden marschierten als Überraschung für die angereisten Händler und Journalisten auf und ernteten zunächst ungläubige Blicke. Zur Erinnerung an das Event wurde auch ein großes Gruppenfoto mit den MotoGP-Gästen geschossen. Quartararo war bereits vor einigen Jahren gemeinsam mit seinem damaligen Teamkollegen Franco Morbidelli in Indien zu Gast.

Jack Miller auf der Yamaha YZF-R2
Jack Miller auf der Yamaha YZF-R2
Foto: Yamaha Motor India
Jack Miller auf der Yamaha YZF-R2
© Yamaha Motor India

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Drivers

  2. Teams

  3. Constructors

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

306

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

294

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

264

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

234

5

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

230

6

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

222

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

203

8

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

158

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

156

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

115

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM