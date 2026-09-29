Fabio Quartararo: Seine letzte Asien-Tour mit Yamaha startete in Indien
Der ehemalige MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo ist bereits früh nach Asien gereist und war zu Gast bei einem Fan-Event von Yamaha Indien – auch Jack Miller und Alex Rins waren dabei.
Die MotoGP-WM schlägt am kommenden Wochenende in Motegi auf, wo der Große Preis von Japan stattfindet. Bevor es dort hin geht, hat Yamaha-Ass Fabio Quartararo einen Abstecher nach Indien unternommen. Dort war der 27-jährige Franzose am Montag der Stargast bei einer großen Yamaha-Veranstaltung.
Anlass war ein Trackday von Yamaha Indien im Rahmen der Vorstellung des neuen YZF-R2-Sportbikes. Schauplatz der Veranstaltung war der Madras International Circuit nahe der Metropole Chennai. Die Strecke wird auch «The Home of Indian Motorsport» genannt – angelehnt an die Piste von Silverstone in Großbritannien.
Quartararo ging mit dem leichten 200-ccm-Bike auch selbst auf die Piste. Mit dabei waren beim Indien-Abstecher die beiden Yamaha-MotoGP-Fahrer Jack Miller und Alex Rins. Vor allem Miller – der unter dem Yamaha-Dach 2027 in der Superbike-WM weitermachen darf – war bester Laune und führte auf einem Roller einige Kunststücke vor. Einzig Pramac-Fahrer Toprak Razgatlioglu fehlte diesmal bei dem Auftritt der Yamaha-Asse.
Die drei MotoGP-Helden marschierten als Überraschung für die angereisten Händler und Journalisten auf und ernteten zunächst ungläubige Blicke. Zur Erinnerung an das Event wurde auch ein großes Gruppenfoto mit den MotoGP-Gästen geschossen. Quartararo war bereits vor einigen Jahren gemeinsam mit seinem damaligen Teamkollegen Franco Morbidelli in Indien zu Gast.
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