Fabio Quartararo: Seine letzte Asien-Tour mit Yamaha startete in Indien

Die MotoGP-WM schlägt am kommenden Wochenende in Motegi auf, wo der Große Preis von Japan stattfindet. Bevor es dort hin geht, hat Yamaha-Ass Fabio Quartararo einen Abstecher nach Indien unternommen. Dort war der 27-jährige Franzose am Montag der Stargast bei einer großen Yamaha-Veranstaltung.

Werbung

Werbung

Anlass war ein Trackday von Yamaha Indien im Rahmen der Vorstellung des neuen YZF-R2-Sportbikes. Schauplatz der Veranstaltung war der Madras International Circuit nahe der Metropole Chennai. Die Strecke wird auch «The Home of Indian Motorsport» genannt – angelehnt an die Piste von Silverstone in Großbritannien.

Gruppenfoto mit Quartararo, Rins und Miller Foto: Yamaha Motor India Gruppenfoto mit Quartararo, Rins und Miller © Yamaha Motor India

Quartararo ging mit dem leichten 200-ccm-Bike auch selbst auf die Piste. Mit dabei waren beim Indien-Abstecher die beiden Yamaha-MotoGP-Fahrer Jack Miller und Alex Rins. Vor allem Miller – der unter dem Yamaha-Dach 2027 in der Superbike-WM weitermachen darf – war bester Laune und führte auf einem Roller einige Kunststücke vor. Einzig Pramac-Fahrer Toprak Razgatlioglu fehlte diesmal bei dem Auftritt der Yamaha-Asse.

Werbung

Werbung

Fabio Quartararo in Chennai Foto: Yamaha Motor India Fabio Quartararo in Chennai © Yamaha Motor India

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Live Motegi: International Livestream MotoGP World Championship 02.10.2026 - 01:55

Die drei MotoGP-Helden marschierten als Überraschung für die angereisten Händler und Journalisten auf und ernteten zunächst ungläubige Blicke. Zur Erinnerung an das Event wurde auch ein großes Gruppenfoto mit den MotoGP-Gästen geschossen. Quartararo war bereits vor einigen Jahren gemeinsam mit seinem damaligen Teamkollegen Franco Morbidelli in Indien zu Gast.