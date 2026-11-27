Fabio Quartararo: «Alle sind glücklich, dass der Schnellste daheimbleibt»
Ohne die Lichtgestalt Marc Marquez braucht die MotoGP 2027 eine neue Galionsfigur. Ex-Weltmeister Fabio Quartararo will im Honda-Werksteam und mit neuem Motorrad eine tragende Rolle spielen.
Als Zwölfter
«Ich war möglicherweise etwas weniger schockiert als ihr», schmunzelte der
Marc Marquez inspirierte Fabio Quartararo
Quartararo kam 2019 in die MotoGP, da war Marc bereits fünfmal Champion in der höchsten Klasse. «In meiner ersten Saison hatte ich in einigen Rennen schöne kämpfe mit ihm», erinnerte sich der Yamaha-Star. «Er hat mich inspiriert. In Thailand lagen wir damals 15 sec vor Dovizioso und er musste nur vor ihm ins Ziel kommen, um die WM zu gewinnen. Das hat ihn aber null interessiert, er wollte das Rennen gewinnen. Er gab immer sein Maximum, das habe ich von ihm mitgenommen.»
2021 wurde Fabio Weltmeister, von 2020 bis 2023 hatte Marc Marquez aber große gesundheitliche Probleme. «Anfang 2020 zeigte er unglaublichen Speed», hob Quartararo hervor. «Ich kann also nicht sagen, wie die WM mit ihm ausgegangen wäre. Er wäre sicher vorne dabei gewesen. Ich muss nicht erklären, was er von 2013 bis 2019 geleistet hat. Unglaublich ist für mich, was er von 2020 bis heute gezeigt hat und wie stark er mental ist – er ist großartig.»
Die MotoGP braucht ein neues Aushängeschild, das weiß auch Quartararo. «In meinem neuen Team beginne ich mit den neuen Motorrädern ein frisches Kapitel», bemerkte der 27-Jährige. «Ich bin voll auf meine Zukunft fokussiert, habe mich der Sache verschrieben und werde mein Bestes geben. Mein Vertrauen wird einen Schub bekommen, ich vermisse den Druck, an der Spitze zu kämpfen. Leicht wird es nicht, es ist lange her, dass ich vorne kämpfte.»
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