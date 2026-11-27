Als Zwölfter im Zeittraining verpasste Fabio Quartararo am Freitag in Valencia den direkten Einzug ins Qualifying 2, war damit aber wieder einmal bester Yamaha-Fahrer. Über seinen Tag verlor der Franzose nur zwei Sätze, dann sprach er in kleiner Journalistenrunde über den Rücktritt von Ikone Marc Marquez .

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«Ich war möglicherweise etwas weniger schockiert als ihr», schmunzelte der nächstjährige Honda-Werksfahrer . «Nach seinem Titelgewinn gab er einige Kommentare ab, die in mir das Gefühl weckten – aber man kann nie wissen. Ich habe eine gute Beziehung zu Marc, er war der Schnellste im Regen, bei Mischbedingungen, im Trockenen und wenn es windete. Über ihn kann ich nur Gutes sagen, er ist sehr clever.» Und fügte grinsend hinzu: «Alle von uns sind glücklich, dass der Schnellste nächstes Jahr daheimbleibt. Enttäuschend ist für mich lediglich, dass ich in den vergangenen Jahren nicht schnell genug war, um gegen ihn kämpfen zu können, das bedauere ich.»

Marc Marquez inspirierte Fabio Quartararo

Quartararo kam 2019 in die MotoGP, da war Marc bereits fünfmal Champion in der höchsten Klasse. «In meiner ersten Saison hatte ich in einigen Rennen schöne kämpfe mit ihm», erinnerte sich der Yamaha-Star. «Er hat mich inspiriert. In Thailand lagen wir damals 15 sec vor Dovizioso und er musste nur vor ihm ins Ziel kommen, um die WM zu gewinnen. Das hat ihn aber null interessiert, er wollte das Rennen gewinnen. Er gab immer sein Maximum, das habe ich von ihm mitgenommen.»

2021 wurde Fabio Weltmeister, von 2020 bis 2023 hatte Marc Marquez aber große gesundheitliche Probleme. «Anfang 2020 zeigte er unglaublichen Speed», hob Quartararo hervor. «Ich kann also nicht sagen, wie die WM mit ihm ausgegangen wäre. Er wäre sicher vorne dabei gewesen. Ich muss nicht erklären, was er von 2013 bis 2019 geleistet hat. Unglaublich ist für mich, was er von 2020 bis heute gezeigt hat und wie stark er mental ist – er ist großartig.»

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Die MotoGP braucht ein neues Aushängeschild, das weiß auch Quartararo. «In meinem neuen Team beginne ich mit den neuen Motorrädern ein frisches Kapitel», bemerkte der 27-Jährige. «Ich bin voll auf meine Zukunft fokussiert, habe mich der Sache verschrieben und werde mein Bestes geben. Mein Vertrauen wird einen Schub bekommen, ich vermisse den Druck, an der Spitze zu kämpfen. Leicht wird es nicht, es ist lange her, dass ich vorne kämpfte.»