Fabio Quartararo über seine geklärte Zukunft: «Das hilft mir mental!»

Yamaha-Aushängeschild Fabio Quartararo erlebt derzeit eine schwierige Zeit in seiner Karriere. Die Entwicklungsarbeit bei der neuen V4-M1 schreitet langsamer voran als erwartet, im Vergleich zur Konkurrenz kämpft der Franzose derzeit mit stumpfen Waffen, was sich bei den Tests in Sepang und Buriram gezeigt hat. Dementsprechend sind auch die Erwartungen an das erste Rennwochenende sehr niedrig. «Ich denke nicht, dass wir uns derzeit in der Position befinden, um über ein Resultat nachzudenken», winkte er ab. «Ich habe keine Erwartungen, ich versuche einfach, ruhig zu bleiben und das Maximum herauszuholen.»

Fällt es dem Weltmeister von 2021 schwer, ruhig zu bleiben? «Ja, denn ich kenne mein Potenzial – auf eine Runde oder in den Rennen. Wir befinden uns aber nicht in der Position, um schnell zu sein.» Auch letztes Jahr tat sich «El Diablo» oft schwer damit, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Ist es 2026 noch schwerer? «Im Moment ja. Als wir das Motorrad im letzten September in Barcelona getestet hatten, war es nicht sehr gut, was aber normal für ein brandneues Projekt ist», räumte er ein. «Das Gefühl jetzt ist aber sehr ähnlich. Wir haben erwartet, dass wir einen viel größeren Schritt machen, aber unglücklicherweise war dies nicht der Fall.»

Fabio Quartararo beim Buriram-Test Foto: Gold & Goose Fabio Quartararo beim Buriram-Test © Gold & Goose

Quartararo: «Das Gefühl für den Vorderreifen, das wir mit dem Reihenvierzylinder-Bike hatten, war unglaublich.»

Der Yamaha-Werksfahrer ging auch darauf ein, wie umfangreich und mühevoll die Testarbeit in Malaysia und Thailand war – ohne einen Schritt voranzukommen. «Wir wissen genau, was uns fehlt. Man kann sich nicht vorstellen, wie viele Settings und Dinge wir in Sepang und Buriram ausprobiert haben. Das Gefühl war aber immer das gleiche», haderte Quartararo. «Es liegt an den Ingenieuren, etwas Neues und komplett anderes zu finden, damit wir einmal eine Basis haben – diese haben wir immer noch nicht. Hier waren wir in der Rennsimulation im Vergleich zum Test im letzten Jahr auf eine Runde um acht Zehntelsekunden langsamer. Mehr noch als eine Basis, müssen wir beim Motorrad mehr Performance finden – wir sind immer noch sehr langsam. Wir müssen nicht nur den Topspeed verbessern, sondern auch das Einlenkverhalten, das Gefühl für den Vorderreifen und auch bei der Elektronik müssen wir einen Schritt machen. Es gibt sehr viele Dinge, die wir verbessern müssen. Das Hauptaugenmerk müssen wir derzeit auf den Grip und das Einlenkverhalten legen. Das Gefühl für den Vorderreifen, das wir mit dem Reihenvierzylinder-Bike hatten, war unglaublich.»

