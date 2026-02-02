Fabio Quartararo (Yamaha) in Sepang: «Ich will wieder ganz oben stehen!»

Yamaha-Werkfahrer Quartararo ist bereits seit Tagen in Malaysia. Aufgrund der Concessions-Bestimmungen waren auch die Stammfahrer von Yamaha beim Shakedown zugelassen. Quartararo und Teamkollege Rins traten an zwei von drei Tagen an – somit werden die Werksfahrer am Ende der Woche auf fünf volle Sepang-Tage kommen – sofern das Wetter weiter fabelhaft mitspielt.

Unfreiwillig rückte Fabio Quartararo in den letzten Tagen aber aus einem anderen Grund ins Zentrum der MotoGP-Welt. Fabio Quartararo wechselt 2027 ins Honda-Werksteam – so die Botschaft des Reporterkollegen Oriol Puigdemont. Der Spanier hatte damit eine Dynamitstange in den Fahrermarkt geworfen. Es folgten weitere Spekulationen zu anderen Top-Transfer-Kandidaten wie Jorge Martin, Pedro Acosta und Pecco Bagnaia.

Nach zwei Tagen Funkstille stellte Sportchef Paolo Pavesio die Sache für Yamaha klar: «Es gibt keine Unterschriften – Priorität hat der wichtige Sepang-Test», so die Botschaft des Yamaha-Managements.

Einen Tag vor dem Beginn des zweiten Abschnitts des wichtigen Tests stand nun auch Fabio Quartararo den Medien für einen Austausch zur Verfügung. Los ging es mit einer Rückmeldung zum Testgeschehen. Doch auch hier gab es keine überraschenden Worte. Quartararo: «Wir brauchen viel Zeit – die zwei Tage des Shakedowns waren ein guter Start, aber es wird die vollen drei Tage mit allen Yamaha-Fahrern brauchen, um noch mehr Verständnis aufzubauen. Das gilt für mich wie, und die Techniker.»

«El Diablo» ergänzte im noch wenig besetzten Media-Center von Sepang: «Letztes Jahr war die große Stärke des Bikes das Einlenkverhalten, dieses Jahr ist es das nicht mehr und ich habe noch nicht den Stil gefunden, um das neue Bike perfekt zu nutzen. Es gibt aber in jedem Fall noch Potenzial. Bei Yamaha fehlen auch noch einige Informationen, nicht alle Techniker haben viel Erfahrung mit einem V4-Bike.»

Auch wenn Fortschritte erkennbar sind, vom Durchbruch ist Yamaha noch entfernt. Zum Vergleich: Beim Shakedown war er bei idealen Bedingungen mit seiner 1:57,6 min langsamer als beim letzten GP-Qualifying als auch beim Sepang-Test. Doch das kann sich in den kommenden drei Tagen ändern.

Fabio Quartararo beim Shakedown auf der V4-Yamaha Foto: Gold and Goose Fabio Quartararo beim Shakedown auf der V4-Yamaha © Gold and Goose

Dann zur spannenden Frage: 2027? Quartararo gestand: «Ich kann bestätigen, dass es Gespräche mit anderen Herstellern, unter anderem mit Honda, für die Saison 2027 gibt. Die Verhandlungen sind aber noch nicht erledigt, es gibt keine Unterschriften.»

