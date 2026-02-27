Fehler-Freitag: So vermasselte Pecco Bagnaia das Buriram-Zeittraining

Besonders am ersten Tag des Thailand-Tests vor weniger als einer Woche hatte Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia geglänzt. Stellenweise führt der Doppelweltmeister die Rangliste an, am Ende wurde der Turiner mit zwei Zehnteln Rückstand auf Position 4 geführt. Und auch am freien Training sah es lange positiv aus. Bagnaia absolvierte 19 problemlose Runden und landete bei einer 1:29,7 min, was direkt hinter Weltmeister und Boxennachbar Marc Marquez Rang 7 bedeutete.

Doch als es zählte, ging in einer Stunde nahezu alles Denkbare schief. Schon der Anfang von Bagnaias Report nach dem Zeittraining sagte alles: «Wenn ich meine Karriere beendet habe und ein Buch darüber schreiben werde, dann bekommt diese Session ein eigenes Kapitel!»

Bagnaia weiter: «Das Gefühl nach der Session am Morgen war nicht schlecht, aber ich wollte es verbessern. Also habe ich mich vor dem Zeittraining mit dem Team entschieden, das Setting noch einmal zu ändern. Als ich dann draußen war, habe ich gemerkt, dass sich das Gefühl damit nicht gebessert, sondern verschlimmert hatte. Doch das Wetter hat dann so schnell zugezogen, dass wir zunächst versuchen mussten, mit weichen Reifen eine gute Zeit zu schaffen. In Kombination mit dem Setting ging das gar nicht zusammen und am Ende hatten wir keine Zeit mehr für den Rückbau.»

Grimming: Pecco Bagnaia nach dem Buriram-Zeittraining Foto: Gold and Goose Grimming: Pecco Bagnaia nach dem Buriram-Zeittraining © Gold and Goose

Fazit des Werkspiloten, der in Thailand nach langer Durststrecke wieder auf ein Spitzenresultat zielt: «Ganz klar, mein Fehler. Die Entscheidungen, die ich angestoßen habe, waren falsch. So hat der erste Tag der Saison nicht so geendet, wie wir es gebraucht haben. Ärgerlich ist das auch deshalb, weil wir uns hier generell verbessert haben, vor allem in den Bremsphasen. Das Potenzial ist da.»

Aprilia und Bezzecchi – vier Zehntel schneller

Auch Pecco Bagnaia unterstrich nach Tag 1 in Thailand, dass die Referenzmaschine aktuell nicht aus Bologna kommt: «Wir hatten heute auch etwas Probleme mit einem zu hohen Benzinverbrauch und wenn man alles zusammennimmt, dann liegt Marco (Bezzecchi) auf der Aprilia rund vier Zehntel vor allen anderen.»

Der Auftritt des Teamkollegen von Marc Márquez im einstündigen Zeittraining fiel in Zahlen ausgedrückt ernüchternd aus. Mit der falschen Abstimmung kam Bagnaia grade einmal auf 1:29,824 min und war damit verheerende 1,2 s langsamer als Aprilia-Ass Bezzecchi.

Während «Bezz» am Nachmittag 0,8 s abfeilte, war der Ducati-Pilot langsamer als im freien Training. Statt des sicher geglaubten direkten Einzugs ins Q2 muss sich Bagnaia nun wieder durch das mühselige Q1 kämpfen. Dort «Go Free» unter anderem auf Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Raúl Fernández und Fabio Quartararo.

