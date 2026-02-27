Weiter zum Inhalt
Fehler-Freitag: So vermasselte Pecco Bagnaia das Buriram-Zeittraining

Dass von der starken Vorstellung Pecco Bagnaias beim Buriram-Test wenige Tage zuvor im Zeittraining zum Thailand-GP nichts übrig blieb, das nahm der Pilot komplett auf die eigene Kappe – Platz 15, Q1.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Auftaktpleite: Platz 15 für Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia
Auftaktpleite: Platz 15 für Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia
Foto: Gold and Goose
Auftaktpleite: Platz 15 für Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia
© Gold and Goose

Besonders am ersten Tag des Thailand-Tests vor weniger als einer Woche hatte Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia geglänzt. Stellenweise führt der Doppelweltmeister die Rangliste an, am Ende wurde der Turiner mit zwei Zehnteln Rückstand auf Position 4 geführt. Und auch am freien Training sah es lange positiv aus. Bagnaia absolvierte 19 problemlose Runden und landete bei einer 1:29,7 min, was direkt hinter Weltmeister und Boxennachbar Marc Marquez Rang 7 bedeutete.

Doch als es zählte, ging in einer Stunde nahezu alles Denkbare schief. Schon der Anfang von Bagnaias Report nach dem Zeittraining sagte alles: «Wenn ich meine Karriere beendet habe und ein Buch darüber schreiben werde, dann bekommt diese Session ein eigenes Kapitel!»

Bagnaia weiter: «Das Gefühl nach der Session am Morgen war nicht schlecht, aber ich wollte es verbessern. Also habe ich mich vor dem Zeittraining mit dem Team entschieden, das Setting noch einmal zu ändern. Als ich dann draußen war, habe ich gemerkt, dass sich das Gefühl damit nicht gebessert, sondern verschlimmert hatte. Doch das Wetter hat dann so schnell zugezogen, dass wir zunächst versuchen mussten, mit weichen Reifen eine gute Zeit zu schaffen. In Kombination mit dem Setting ging das gar nicht zusammen und am Ende hatten wir keine Zeit mehr für den Rückbau.»

Grimming: Pecco Bagnaia nach dem Buriram-Zeittraining
Grimming: Pecco Bagnaia nach dem Buriram-Zeittraining
Foto: Gold and Goose
Grimming: Pecco Bagnaia nach dem Buriram-Zeittraining
© Gold and Goose

Fazit des Werkspiloten, der in Thailand nach langer Durststrecke wieder auf ein Spitzenresultat zielt: «Ganz klar, mein Fehler. Die Entscheidungen, die ich angestoßen habe, waren falsch. So hat der erste Tag der Saison nicht so geendet, wie wir es gebraucht haben. Ärgerlich ist das auch deshalb, weil wir uns hier generell verbessert haben, vor allem in den Bremsphasen. Das Potenzial ist da.»

Aprilia und Bezzecchi – vier Zehntel schneller

Auch Pecco Bagnaia unterstrich nach Tag 1 in Thailand, dass die Referenzmaschine aktuell nicht aus Bologna kommt: «Wir hatten heute auch etwas Probleme mit einem zu hohen Benzinverbrauch und wenn man alles zusammennimmt, dann liegt Marco (Bezzecchi) auf der Aprilia rund vier Zehntel vor allen anderen.»

Der Auftritt des Teamkollegen von Marc Márquez im einstündigen Zeittraining fiel in Zahlen ausgedrückt ernüchternd aus. Mit der falschen Abstimmung kam Bagnaia grade einmal auf 1:29,824 min und war damit verheerende 1,2 s langsamer als Aprilia-Ass Bezzecchi.

Während «Bezz» am Nachmittag 0,8 s abfeilte, war der Ducati-Pilot langsamer als im freien Training. Statt des sicher geglaubten direkten Einzugs ins Q2 muss sich Bagnaia nun wieder durch das mühselige Q1 kämpfen. Dort «Go Free» unter anderem auf Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Raúl Fernández und Fabio Quartararo.

Weiterlesen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

1:28,526

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

25

+0,421

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

19

+0,484

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

19

+0,659

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+0,703

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+0,850

07

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

25

+0,991

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

23

+1,006

09

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

20

+1,053

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

21

+1,064

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

