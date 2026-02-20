Weiter zum Inhalt
Fermin Aldeguer: Gefühl war eigentlich gut, um nach Thailand zu gehen

Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) arbeitet derzeit intensiv an seinem Comeback. Den MotoGP-Saisonstart in Thailand muss er auslassen. Ob es in Brasilien mit einer Rückkehr klappt, ist ungewiss.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fermin Aldeguer
Gresini-Ducati-Pilot Fermin Aldeguer hatte am 8. Januar einen schweren Trainingssturz. Der Spanier war auf dem Aspar Circuit nahe Valencia mit einem Supersport-Motorrad unterwegs und zog sich bei einem Crash einen Bruch im linken Oberschenkel zu.

Der folgenschwere Sturz war für den Rookie des Jahres ein schwerer Rückschlag. Er fehlte beim Sepang-Test Anfang Februar, auch beim Buriram-Test am kommenden Wochenende und beim ersten Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026, das vom 27. Februar bis 1. März in Thailand stattfindet, wird Aldeguer fehlen. Er konzentriert sich derzeit voll und ganz auf seine Genesung. «Der Heilungsprozess verläuft gut und mein Bein fühlt sich schon besser an. Mein Gefühl war eigentlich gut, um nach Thailand zu gehen, aber es ist einfach noch zu früh. Ich muss abwarten. Wann ich zurückkommen werde, ist noch unklar. Ich trainiere jeden Tag dafür», meinte er gegenüber den Kollegen von motogp.com.

Das Ziel von Aldeguer ist es, beim Brasilien-GP Mitte März wieder auf seine Ducati Desmosedici zu steigen. «Am 2. März habe ich eine weitere Untersuchung, bei der wir sehen werden, wann ich wieder auf das Motorrad steigen kann», blickte er voraus. «Dann wird sich entscheiden, ob ich grünes Licht bekomme – damit ich es noch vor dem Brasilien-GP auf einem Motorrad probieren kann.»

Besuch vom Crew-Chief

Aldeguer bekam von vielen MotoGP-Piloten Genesungswünsche – und natürlich auch vom Gresini-Team. «Mein Crew-Chief Frankie Carchedi und Michele (MotoGP-Teammanager Michele Masini, Anm.) haben mich sogar zu Hause in Andorra besucht, was eine große Überraschung war. Das war für mich eine zusätzliche Motivation, um weiterhin hart an meinem Comeback zu arbeiten», erzählte der 20-Jährige. «Ich habe auch mit meinem Teamkollegen und mit Marc (Marquez) gesprochen, um zu erfahren, wie sie den Malaysia-Test erlebt haben und was sie ausprobiert haben beim Bike.»

Fermin Aldeguer bestreitet 2026 seine zweite MotoGP-Saison. Eine baldige Rückkehr wäre wünschenswert, vor allem, weil die guten Plätze für 2027 rasch vergeben sein werden. Ducati hält aber große Stücke auf ihn – Davide Tardozzi betonte erst kürzlich erneut, dass Aldeguer die Zukunft sei.

